NAS-Systeme für Ransomware-Schutz in die Cloud erweitern

Unternehmen, die auf ein NAS von Synology setzen, können parallel dazu den Synology-Cloudspeicher C2 Storage buchen. Das bietet mehrere Möglichkeiten, wie hybride Freigaben und Backup in der Cloud aus einer Hand. Der Beitrag zeigt die verfügbaren Möglichkeiten. Synology C2 Storage ist der Cloud-Speicher, den Synology auch für Unternehmen anbietet, und der vor allem für Unternehmen seine Vorteile erschließt.

Die Datensicherung im Cloud-Speicher erfolgt in deutschen Rechenzentren, zum Beispiel in Frankfurt. Anwender können auf den Cloud-Speicher über den Webbrowser, oder mit Apps zugreifen. Der Zugriff ist natürlich von überall auf der Welt möglich. Seine Vorteile zeigt Synology C2 Storage aber vor allem dann, wenn das System mit Synology-NAS-Systemen zusammenarbeiten kann, die im lokalen Rechenzentrum positioniert sind. Hier ergeben sich verschiedene Einsatzszenarien, die vor allem für Unternehmen mit mobilen Mitarbeitern und im Home-Office relevant sind.

Abbildung 1: Synology C2 Storage steht als Cloud-Speicher, Backup-Ziel für hybride Clouds und zur Synchronisierung zur Verfügung.

Synology C2 Storage kann als Cloud Storage unabhängig von Synology-NAS-Systemen eingesetzt werden, eröffnet alle seine Vorteile aber in Kombination mit einem NAS-System. Wir zeigen in diesem Beitrag die drei wichtigsten Möglichkeiten bei der Zusammenarbeit von Synology C2 Storage in der Cloud und Synology-NAS-Systemen.

Diese bestehen in der Option Daten von lokalen NAS-Systemen des Herstellers in die Cloud zu sichern, und zwar verschlüsselt in deutsche Rechenzentren. Dazu kommt die Synchronisierung der Daten aus der Cloud mit dem lokalen NAS. Die dritte Variante ist der Aufbau einer hybriden Cloud, indem Freigaben und deren Daten lokal und parallel in der Cloud zur Verfügung stehen. Das ist ideal für mobile Mitarbeiter, Zweigstellenteams und Anwender im Home-Office.

Datensynchronisierung zwischen NAS und Cloud zu Synology C2 Storage Zunächst lassen sich durch die Kombination von Synology-NAS-Systemen und Synology C2 Storage Daten aus der Cloud mit dem NAS synchronisieren und umgekehrt. Mobile Mitarbeiter können dadurch überall auf Daten zugreifen, wo sie diese benötigen und erhalten dazu auch eine Art Backup ihrer Daten und können mobil sicher auf den Cloud-Speicher zugreifen, während sie im Netzwerk mit den synchronisierten Daten direkt auf dem NAS arbeiten können. Dazu ist keinerlei Veröffentlichung des NAS-Systems im Internet notwendig, sondern der Zugriff erfolgt über interne Schnittstellen auf dem Synology-NAS. Zum Einsatz kommt aus dem Paketzentrum die App Cloud Sync. Diese stellt Synology kostenlos zur Verfügung. Abbildung 2: Mit Synology Cloud Sync können komplette Cloudspeicher mit dem NAS synchronisiert werden. Diese App kann Daten aus verschiedenen Cloud-Speichern, mit Synology NAS-Systemen synchronisieren, auch Synology C2 Object Storage, aber auch Google Drive, OneDrive, Amazon S3, Dropbox und viele mehr. Dadurch lassen sich zentral auf dem NAS die Sicherungen und Speicherorte für Cloud-Speicher einrichten, parallel zu der Option, die Synology C2 Storage bietet. Es ist auch möglich unproblematisch mehrere Cloud-Speicher mit dem NAS zu synchronisieren.

Hybride Freigaben mit Synology C2 Storage Einer der maßgeblichen Vorteile beim Einsatz von Synology C2 Storage mit einem Synology NAS-System ist die Möglichkeit, hybride Shares zu erstellen. Die Shares sind im lokalen Netzwerk verfügbar und gleichzeitig in der Cloud. Dadurch arbeiten Anwender weltweit mit der gleichen Datenbasis, die Synology zwischen dem NAS und der Cloud synchron hält. Hybride Shares gehören zum Lieferumfang von Synology NAS-Systemen und benötigen kein weiteres Paket. In der Systemsteuerung des DSM kann dazu mit Freigegebener Ordner -> Erstellen -> Hybrid Share-Ordner einbinden ein Assistent gestartet werden, mit dem sich die hybriden Freigaben erstellen und verwalten lassen. Abbildung 3: Hybride Freigaben sind im lokalen Rechenzentrum und der Cloud verfügbar Hybride Freigaben erscheinen auf dem NAS und sind im internen Netzwerk sofort für die Anwender verfügbar, genauso wie herkömmliche Freigaben. Parallel dazu richtet das NAS aber eine automatische Synchronisierung des Ordners mit Synology C2 Storage ein, sodass die gleichen Daten auch in der Cloud zur Verfügung stehen. Anwender können auf diesem Weg zusammenarbeiten, unabhängig von deren Arbeitsplatz. Die Speicherung in der Cloud erfolgt natürlich verschlüsselt, sodass kein externer Benutzer Zugriff hat, der für den Zugriff nicht berechtigt ist. Abbildung 4: In C2 Storage erscheinen die hybriden Shares des Synology NAS in einem eigenen Bereich.