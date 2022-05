Kubernetes: was kostet es wirklich?

Bei Open-Source-Software stellt sich oft die Frage nach den Kosten – vor allem, wenn diese Software weit verbreitet ist Teil anderer Tools, Dienste und Plattformen ist.

Kubernetes ist ein Open-Source-Tool zum Orchestrieren und Verwalten von Containern und von der herstellerneutralen Cloud Native Computing Foundation (CNCF) verwaltet wird. Während Tools wie Docker Engine für die Erstellung und den Betrieb von Containern zuständig sind, automatisieren Tools wie Kubernetes die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung dieser Container.

Während die reine Kubernetes-Distribution kostenlos zugänglich ist, gibt es zahlreiche kostenpflichtige Open-Source-Angebote , welche die Benutzung von Kubernetes erheblich vereinfachen und den Funktionsumfang erweitern. Ohne professionellen Support müssen Kubernetes-Anwender Experten entweder intern beschäftigen oder extern beauftragen. Der Kubernetes-Administrator benötigt detaillierte Kenntnisse zum Erstellen von Kubernetes-Software-Builds sowie ein ausgeprägtes Gespür für Softwareentwicklung und Bereitstellungs-Pipelines in einer Linux-Umgebung.

Das reine Open-Source-Kubernetes ist kostenlos und kann von seinem Repository auf GitHub heruntergeladen werden. Administratoren müssen Kubernetes selbst aufsetzen und auf einem lokalen System oder Cluster bereitstellen – oder in einer Public Cloud , wie AWS , Google Cloud oder Microsoft Azure .

Ist Kubernetes also kostenlos?

Was muss ich über kostenpflichtiges Kubernetes wissen?

Die Komplexität der Anwendungscontainerorchestrierung und -automatisierung übersteigt oft das Wissen oder die Erfahrung durchschnittlicher IT-Mitarbeiter. Unternehmen greifen auf kostenpflichtige Versionen von Kubernetes zurück, die ein externer Dienstleister pflegt, oder in andere kostenpflichtige Plattformen integriert, um diese Lücke zu schließen.

Das Unternehmen setzt die Cloud-Computing-Instanz nicht selbst ein, sondern der Cloud-Anbieter implementiert und verwaltet Kubernetes und bietet es als Service an. Die Nutzer zahlen für die Recheninstanzen und andere Cloud-Ressourcen, um ihren Zugang zu Kubernetes bereitzustellen und zu unterstützen. So bieten beispielsweise Azure Kubernetes Service (AKS), Google Kubernetes Engine (GKE) und Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) verwaltete Kubernetes-Containerorchestrierungsdienste an.

Ab März 2022 berechnet Amazon EKS 0,10 US-Dollar pro Stunde für jeden Cluster, den ein Benutzer über Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), AWS Fargate und AWS Outposts erstellt – letzteres ist eine Option für den Betrieb On-Premises. Auf einem einzigen EKS-Cluster können mehrere Anwendungen laufen. Darüber hinaus zahlen EC2-Benutzer für Ressourcen wie die erforderlichen Rechen- und Speicherinstanzen, um Kubernetes-Arbeitsknoten zu erstellen und auszuführen. Kubernetes als Software ist nach wie vor kostenlos, die Cloud-Ressourcen jedoch nicht.

In ähnlicher Weise berechnet GKE 0,10 US-Dollar pro Stunde für das Clustermanagement sowie sekundengenaue Gebühren für die zugehörigen CPU-Kerne, den Arbeitsspeicher und den ephemeren Speicher. Im Vergleich dazu ist AKS kostenlos, und Azure-Nutzer zahlen nur für die Kosten der Rechen-, Speicher- und Überwachungsdienste, die der Architektur der Cloud-Anwendungsbereitstellung zugrunde liegen.

Die Gebühren für die Verwaltung von EKS- und GKE-Clustern mögen gering sein, aber die mit dem Betrieb von Kubernetes-Clustern verbundenen Rechen- und Speicherkosten können sich schnell summieren. Cloud-Benutzer sollten die mit Kubernetes verbundenen Servicekosten abschätzen und bewerten, ob sie sich wirklich lohnen.

Es gibt weitere kostenpflichtige Versionen von Kubernetes. So ist es beispielsweise in Red Hat OpenShift integriert, eine Container-Anwendungsplattform mit einer Reihe von Funktionen für Cluster-Management, Cluster-Sicherheit und einer globalen Registry. Die OpenShift-Kubernetes-Cluster-Services umfassen Installation, Updates, Networking, Datenmigration, Storage, Monitoring und Support für virtuelle Maschinen. Darüber hinaus ist OpenShift mit einer Vielzahl von Plattformen kompatibel und lässt sich in Eigenregie verwalten. Zu den verfügbaren Versionen gehören:

Red Hat OpenShift Platform Plus

Red Hat OpenShift Container-Plattform

Red Hat OpenShift Kubernetes Engine

Benutzer haben alternativ verschiedene verwaltete Cloud-Implementierungen zur Wahl. Darunter:

Microsoft Azure Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift Dedicated

Red Hat OpenShift in der IBM Cloud

Red Hat OpenShift-Dienst auf AWS

Die Preise für OpenShift variieren je nach Bereitstellung und Anbieter. OpenShift Dedicated wirbt mit Stundenpreisen von bis zu 263 US-Dollar pro Jahr für die Steuerebene und bis zu 1.500 US-Dollar pro Jahr für Worker Nodes auf der Basis von vier virtuellen CPUs. Diese Preise sind bei einjährigen und dreijährigen Verpflichtungen niedriger und variieren weiter mit unterschiedlichen Rechenressourcen für Worker Nodes.

Zum Vergleich: Die On-Demand-Preise für Red Hat OpenShift Service auf AWS (ROSA) beinhalten eine stündliche Cluster-Gebühr von 0,03 US-Dollar pro Stunde und einen Worker-Node-Preis von 0,171 US-Dollar pro Stunde, ebenfalls auf der Grundlage von vier virtuellen CPUs. In diesen Preisen sind die Kosten für AWS EC2 und Speicher nicht enthalten. Wenn Sie stattdessen Reserved Instances für ein Jahr oder drei Jahre nutzen, sparen Sie etwas Geld.

VMware Tanzu, ehemals VMware Pivotal Container Service, unterstützt neben seinen anderen Containerbereitstellungs- und Managementfunktionen auch Kubernetes. Platform9 bietet verwaltetes Kubernetes als Service und funktioniert in Hybrid Clouds über Public Clouds, Edge-Standorte und lokale Serverinfrastrukturen hinweg. IBM Cloud Kubernetes Service bietet Cluster-Management, Container-Sicherheit und Isolierungsfunktionen für Containerumgebungen, die mit anderen IBM-Diensten wie Watson, IoT und Big-Data-Projekten bereitgestellt werden. Die genaue Preisgestaltung für diese Dienste erfordert ein Angebot direkt vom Kubernetes-Anbieter.

Letztendlich ist die Kubernetes-Software kostenlos, es entfallen aber Gebühren auf Bereitstellung und Verwaltung, unabhängig davon, ob es sich um eine hauseigene, Cloud-basierte oder eine optimierte oder erweiterte Version eines Drittanbieters handelt. Sie sollten sich über Preise und Funktionen informieren und mit den Anbietern eine detaillierte Verhandlung führen, bevor sie eine kostenpflichtige Plattformversion einsetzen. Anschließend sollten Sie die monatliche Rechnung sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Erwartungen entspricht.