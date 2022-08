Sieben Prinzipien für Observability in modernen Anwendungen

Moderne Anwendungen stützen sich zunehmend auf verteilte Dienste und Cloud-native Architekturen, um ihren Benutzern Rechenleistung und Vielseitigkeit zu bieten. Observability-Tools sind optimal geeignet, um diese dynamischen Anwendungen zu warten, eine konsistente Leistung sicherzustellen und Probleme schnell zu beheben. Administratoren identifizieren die Ursache eines Problems, indem sie Leistung mit Telemetriedaten aus dem gesamten Stack korrelieren.

Observability ist auch wichtig für die Arbeit von Entwicklern, bei der Container, APIs und mehrere Laufzeiten riesige Datenmengen erzeugen. Mit einer zentralen Wahrheitsquelle (Single Source of Truth, SSOT) verstehen Entwickler und Ingenieure den Kontext und die Topologie besser, um ihre Software-Builds zu beschleunigen, CI/CD (Continuous Integration/Delivery) zu rationalisieren und die Tests zu verbessern.

Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Prinzipien der Observability und den Ansätzen, die IT-Führungskräfte vor der Einführung kennen sollten.

1. Verstehen Sie die Ziele der Observability

In traditionell aufgebauten Umgebungen reicht die Überwachung der Anwendungsleistung (Application Performance Monitoring, APM) aus, um monolithische, On-Premises installierte Anwendungen zu verwalten, die sich auf einzelne, isolierte Ressourcen stützten. Es ist relativ einfach, Softwarekomponenten, Dienste und Ressourcen zu überwachen, da neue Versionen und Korrekturen schrittweise und konsistent eingespielt werden. Die schnelle Bereitstellung von Ressourcen und die elastische Natur der virtuellen Verarbeitung haben jedoch Cloud-native Anwendungen ermöglicht, die ständig aktualisiert und verändert werden.

Zahlreiche diskrete, verteilte Dienste bilden die Grundlage für diese dynamischen Anwendungen, und die Interaktionen zwischen den Diensten fügt eine weitere Komplexitätsstufe hinzu. Darüber hinaus erzeugen Cloud-Umgebungen und die von ihnen unterstützten Anwendungen weitaus größere Mengen an Telemetrie- und Systemdaten, die sich nur schwer verarbeiten lassen. Nicht nur die Anzahl der Datenpunkte ist enorm gestiegen, auch die Geschwindigkeit dieser Informationsflüsse macht es für Administratoren und DevOps-Teams schwierig, Schritt zu halten.

Mit Observability verwenden funktionsübergreifende Gruppen benutzerdefinierte Metriken und Datenquellen, um Probleme zu verstehen, sobald sie auftreten. Beispielsweise kann eine verteilte Ende-zu-Ende-Verfolgung eine Serviceanfrage komplett nachvollziehen, Leistungsprobleme ermitteln und die Anwendungsverfügbarkeit verbessern, während sie den Benutzern wichtige Einblicke gewährt.

In vielen Fällen stellt die Observability eine natürliche Weiterentwicklung von APM dar, da die IT-Abteilung eine detailliertere Analyse durchführt und dabei die gegenseitigen Abhängigkeiten verteilter Dienste berücksichtigt. Außerdem erhalten Administratoren, Entwickler, Techniker und Geschäftsinteressenten Zugang zu denselben Anwendungsdaten. In dem Maße, in dem die Teams ein besseres Verständnis der Anwendungsleistung und des Zustands erlangen, erhalten sie auch einen umfassenderen Überblick über ihre IT-Umgebung.