Was Cloud-native Microservices sind und wie man sie erstellt

Microservices sind eine Kernkomponente des Cloud-native Computing.

Die Aufteilung von Anwendungen in kleine, lose gekoppelte Teile erleichtert Entwicklern die Erstellung agiler und resilienter Software. Darüber hinaus verkürzen Microservices die Entwicklungszyklen – was zu schnelleren Innovationen und einem besseren Benutzererlebnis führt.

Erfahrene Entwickler wissen wahrscheinlich bereits, warum Microservices für Cloud-native Anwendungen von zentraler Bedeutung sind und welche Vorteile sie genau bieten. Um tatsächlich Cloud-native Anwendungen auf der Grundlage einer Microservices-Architektur zu erstellen, müssen Entwickler jedoch bestimmte Tools, Programmiersprachen und Entwicklungstechniken beherrschen.

Definition von cloud-nativen Microservices

Cloud-native Microservices beziehen sich auf eine bestimmte Strategie für das Anwendungsdesign. Dabei unterteilen Entwickler Anwendungen in eine Reihe diskreter Einheiten, so genannte Microservices. Jeder Microservice kann in der Regel unabhängig von den anderen betrieben werden. Microservices teilen jedoch Daten miteinander und interagieren über ein Netzwerk, um die Anwendungsfunktionalität zu ermöglichen.

Microservices sind von Natur aus Cloud-nativ, da Cloud-native Anwendungen auf Microservice-Architekturen basieren – zumindest, nach den gängigsten Definitionen.

Microservices-Architekturen gibt es schon länger als Cloud-natives Computing. Microservices wurden vor etwa einem Jahrzehnt populär, während der Begriff Cloud-native erst etwa 2015 aufkam. Ein Grund dafür, dass Entwickler Cloud-native als eigenständigen Ansatz für Anwendungsdesign und -bereitstellung begriffen, war die Tatsache, dass so viele Anwendungen auf eine Microservices-Architektur umgestellt wurden.

Bei Cloud-native geht es jedoch um mehr als nur Microservices – verteilte Infrastruktur und konsumierbare Services sind ebenfalls wichtige Bestandteile der Gleichung. Allerdings sind Microservices wohl das wichtigste Element einer Cloud-nativen-Strategie.

Das heißt, Cloud-native Microservices müssen nicht in der Cloud ausgeführt werden. Entwickler können zum Beispiel auch Plattformen wie Kubernetes verwenden, um sie On-Premises bereitzustellen.