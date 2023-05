Das kostet die Migration von Windows 10 zu 11

Unternehmen, die Windows für viele Desktops und VMs verwenden, wissen bereits, wie sie mit Microsoft bei der Volumenlizenzierung von Betriebssystemen, Anwendungen und Diensten zusammenarbeiten müssen. Die Migration von Windows 10 auf Windows 11 kann jedoch weitere Lizenzfragen für IT-Teams aufwerfen.

Angesichts des End-of-Life-Datums von Windows 10 am 14. Oktober 2025 sollte der Plan für die Migration auf Windows 11 bereits in Arbeit sein. In einigen Fällen wird die Migration auf Windows 11 ein einfacher Prozess sein. Wenn Sie jedoch neue Endgeräte kaufen müssen, um das Betriebssystem auszuführen, oder Ihren Lizenzplan ändern müssen, wird mehr Arbeit auf Sie zukommen. Alle angegebenen Preise berechnen sich ohne Mehrwertsteuer.

Wie man Windows 11-Lizenzen erwirbt Das Planen des Übergangs von Windows 10 zu 11 erfordert ein Verständnis der aktuellen oder geplanten Lizenzvereinbarungen eines mit Microsoft. Die gute Nachricht ist, dass Sie im Rahmen bestehender Lizenzen von Windows 10 auf 11 umsteigen können, ohne diese Vereinbarungen neu zu verhandeln, solange Sie die gleichen Lizenzen behalten möchten. Da das Upgrade von berechtigter Hardware mit einer gültigen Windows 10-Lizenz auf Windows 11 bereits kostenlos ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für den Übergang von der älteren Betriebssystemversion auf die neue an. Dennoch sollten Sie die Gelegenheit nutzen, die aktuellen Lizenzbedingungen zu überprüfen, um festzustellen, ob ein Wechsel des Betriebssystems auch erweiterte Lizenzen für zusätzlichen Zugriff auf Unternehmenssoftware und -dienste rechtfertigt, oder ob Sie vielleicht mit weniger umfangreichen Lizenzen sparen. Bestandskunden finden Informationen zu bestehenden und möglichen neuen Lizenzvereinbarungen in ihrem Lizenzkonto. Neue Kunden oder solche, die sich über zusätzliche Optionen informieren möchten, verwenden die Lizenzinformationen von der Webseite von Microsoft oder wenden sich an ihren IT-Partner. Es gibt fünf verschiedene Wege, über die Sie Windows lizenzieren. Microsofts Abo-Pläne für Microsoft 365 enthalten in den meisten Fällen eine Lizenz für das Windows-Betriebssystem, alle Office-Produktivitätsanwendungen, OneDrive-Cloud-Speicher und automatische Updates und Upgrades im Rahmen eines verwalteten Dienstes. Kunden, die Lizenzen für Mac-Desktops wünschen, profitieren mitunter von einer virtuellen Windows-Lizenz oder einer abgespeckten Version des Dienstes, die direkt für Mac gedacht ist. Microsoft 365 erlauben das Ausführen der Office-Anwendungen auf bis zu fünf PCs und Laptops, fünf Tablets und fünf mobilen Geräten. Solange jeder Benutzer eine Lizenz hat, kann er Geräte, auf denen Microsoft 365 läuft, auch gemeinsam nutzen.

Wie viel kostet die Lizenzen von Windows 11? Aufgrund seiner großen Flexibilität und der integrierten Updates und Verwaltung ist Microsoft 365 eine überzeugende Option für zukunftsweisende Lizenzvereinbarungen, weil es das Nutzen on Software über mehrere mobile und stationäre Geräte hinweg erlaubt. Microsoft dokumentiert seine Windows 365-Pläne und -Preise online und bietet eine breite Palette von virtuellen PC-Konfigurationen zu einer Reihe von monatlichen Abonnementkosten pro Benutzer an, die von 28,30 Euro für zwei virtuelle CPUs, 4 GB RAM und 64 GB Speicher bis zu 159,70 Euro für acht vCPUs, 32 GB RAM und 512 GB Speicher reichen. Vergleichen Sie dies mit den durchschnittlichen Lizenzkosten für Windows 10 oder Windows 11 auf PC-Basis, wie die Enterprise E3- oder Enterprise E5-Lizenz. Reine Betriebssystemlizenzen kosten in der Regel mehr als 150 Euro pro Benutzer, und eine Microsoft Enterprise 365 Abo kostet in der Regel mehr als 471,60 Euro pro Benutzer im Jahr. Die Preise sinken etwas, wenn die Anzahl der Benutzer steigt. Dies würde bedeuten, dass die Kosten für einen virtuellen PC im unteren Preissegment bei 339,60 Euro pro Benutzer und Jahr liegen und für einen virtuellen PC im oberen Preissegment bei bis zu 1.916,40 Euro pro Benutzer und Jahr. Das eigentliche Problem ist natürlich, dass Sie die Preise für Volumenlizenzen auf Einzelfallbasis aushandeln müssen. Um echte Preisinformationen für ihre spezifische Situation und ihre Bedürfnisse zu erhalten, müssen Sie sich an Microsoft oder einen Microsoft-Partner wenden. Ein Schlüsselelement der Gesamtbetriebskosten (TCO) ist die Wartung und der Support, und Microsoft übernimmt je nach dem spezifischen Plan einen Großteil dieser Last, wenn Sie ein Abonnement abschließen. Abbildung 1: Einige PCs in Ihrem Unternehmen erfüllen wahrscheinlich die Voraussetzungen für Windows 11 nicht.