Kostenloses E-Handbook: Tipps für macOS in Windows-Domänen

Jeder Administrator, in dessen Unternehmen es Medienschaffende oder die freie Wahl des Endgeräts gibt, kennt das leidige Thema der Parallelwelt, die auf MacBooks entsteht. Viele Mitarbeiter nutzen privat Macs und möchten das auch geschäftlich tun. Ihre Zahl dürfte in Zukunft sogar noch wachsen. Dafür gibt es durchaus gute Gründe: Mit den neuen M1- und M2-Prozessoren der Apple-Laptops erhalten Nutzer eine hohe Energieeffizienz, gute Leistung und durch weniger Lüftereinsatz sind sie meist auch leiser. Daneben ist die Interoperabilität mit iPhones logischerweise besonders einfach. Das ist alles wünschenswert bei einem Office-Arbeitsplatz. Wäre da nicht das Thema der Kompatibilität: Aus Sicht des Administrators ist macOS immer ein Problemfall.

Tipps und Tricks für Windows-Administratoren die macOS-Desktops betreuen

In diesem E-Handbook geben wir praktische Tipps dazu, wie Sie diese Hürde überwinden können, damit Ihre Mitarbeiter an ihren bevorzugten Geräten sicher angebunden sind und Zugang zu allen Programmen bekommen, die sie brauchen. In unserem ersten Beitrag erfahren Sie, wie Sie macOS an die Windows Active Directory anbinden. Damit sind Apple-Geräte für Sie im Netzwerk sichtbar und Sie können zumindest grundlegende Verwaltungsaufgaben abwickeln – außerdem erleichtern Sie Mac-Nutzern den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Windows-Netzwerk.

Ein zweites häufiges Problem ist die Frage, wie Mac-Nutzer Zugang zu Programmen bekommt, die nur auf Windows laufen, wie dies häufig bei geschäftskritischen Anwendungen in Unternehmen der Fall ist. Bewährte Lösungen funktionieren seit der Einführung der M1/2-Prozessoren nicht mehr. Unser Autor hat daher eine Reihe von Workarounds gesammelt, mit denen Sie Windows-Programme unter macOS zum Laufen kriegen. Darunter ist auch der Zugriff auf Windows-PCs über Windows Remote Desktop. In unserem dritten Beitrag erklärt Brien Posey, wie Sie dies auf Macs einrichten und verwenden.

Am Schluss haben wir für Sie noch eine Liste von Unified-Endpoint-Management-Lösungen, über die Sie Steuerungsmöglichkeiten sowohl für Mac-, als auch andere End-geräte finden, die über die Möglichkeiten mit Active Directory hinausgehen.

Abbildung 1: Unser E-Handbook gibt Windows-Administratoren Hilfestellungen, um ihre macOS-Desktops sicheranzubinden.

Wie Sie sehen bedarf es weiterhin einiger Tricks und zusätzlicher Programme, um die beiden proprietären Betriebssysteme zusammenzubringen und Apple macht es Windows-Admins nicht gerade leicht. Mit seinem geschlossenen Ökosystem ist der Anbieter im Consumer-Bereich ganz gut gefahren; nachdem aber auf absehbare Zeit kaum ein Admin eine Gerätelandschaft mit macOS verwalten wird, ist diese Strategie im Business- Bereich ein Hemmschuh.

Das kostenlose E-Handbook Tipps und Tricks für macOS in Windows-Domänen im PDF-Format können Sie hier herunterladen.