So installieren Sie Microsoft Remotedesktop auf Ihrem Mac

Mac-Anwender sind nicht automatisch von Windows-Umgebungen ausgeschlossen. Mit Windows Remotedesktop von Microsoft lassen sich Mac-Computer mit einem Windows-Server oder Windows-PC verbinden und diesen aus der Ferne zu steuern. Das Tool ist eine Funktion des Windows-Betriebssystems und erleichtert den Zugriff auf und die Nutzung von Windows-Ressourcen. Für den Anwender scheint es als ob er direkt das Windows-System verwendet.

Windows Remotedesktop auf einem Mac wird verwendet, um eine Verbindung zu einem Windows-PC oder Windows-Server herzustellen und diesen aus der Ferne zu steuern. Mit dieser Anwendung können Mac-Nutzer auf die Windows-Umgebung zugreifen und diese nutzen, als ob sie direkt vor einem Windows-Computer sitzen würden. Typische Einsatzbereiche sind:

Die Verbindung erfolgt über das Remotedesktopprotokoll (RDP), das von Microsoft entwickelt wurde. Die erwähnten Einsatzbereiche bringen entsprechende Vorteile für Unternehmen: Mitarbeiter sind nicht mehr an bestimmte Standorte gebunden, Ressourcen lassen sich effizienter veerteilen und nutzen, und Wartungsaufgaben sind nicht mehr auf spezifische Zeitfenster beschränkt.

Sollen Nutzer nicht auf physische, sondern virtuelle Desktops zugreifen, müssen Sie am Server ein Remote Desktop Gateway einrichten. Der Name dieses Gateways fragt der Remote-Desktop-Client auf dem Mac ab.

Für die Verbindung zwischen beiden Endpunkten muss ein IP-Kommunikationspfad vorhanden sein, entweder das Internet oder ein VPN . Um hier für Sicherheit zu sorgen, müssen die Firewalls und andere Security-Tools entsprechend konfiguriert sein. Außerdem kann es bei Problemen nötig sein, eine Portweiterleitung für Port 3389 einzurichten. Das ist jedoch mit einem großen Risiko verbunden. Die bessere Variante – da sie sowohl am sichersten als auch einfachsten durchzuführen ist – ist das Verbinden des Heim- und Firmen-Desktops über das VPN des Unternehmens. IT-Administratoren müssen also erst eine Verbindung vom Mac-Gerät zum Firmennetzwerk herstellen, bevor sie versuchen, den Windows-Remotedesktop-Zugriff auf einem Mac-Gerät einzurichten.

Zusätzliche wichtige Informationen

Microsoft testet beständig neue Funktionen auf seinem Vorschaukanal im AppCenter. Kunden, die dies ausprobieren möchten, müssen zu Microsoft-Remotedesktop für Mac wechseln und dies herunterladen. Danach ist die Erstellung eines Kontos oder die Anmeldung beim AppCenter notwendig. Der Betaclient darf nicht in Produktionsumgebungen verwendet werden, warnt Microsoft. Ist ein Client bereits angelegt, so kann der Anwender nach Updates suchen und die neueste Version verwenden.

Dazu muss beachtet werden, dass die Remotedesktop-App in Windows-App umbenannt wird. Der Hersteller gibt kein Datum der Umbenennung an. Um sicherzustellen, dass Sie das bevorstehende Windows-App-Update überprüfen können, bevor es im Store veröffentlicht wird, ist die Windows-App-Vorschau jetzt in den Remotedesktop-Beta-Kanälen verfügbar, in denen Sie das Update von Remotedesktop auf Windows-App testen können.