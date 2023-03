So dimensionieren Sie Azure Virtual Desktops für Ihre Nutzer

Trotz aller Vorteile Cloud-basierter virtueller Desktops, wie zum Beispiel mehr Standortflexibilität und einfachere BYOD-Unterstützung, bieten sie keine völlig sorgenfreie Erfahrung für die IT.

Virtuelle Desktops funktionieren nur dann richtig, wenn sie auch richtig dimensioniert sind. Darin unterscheiden sich Cloud Desktops nicht wesentlich von solchen, die Sie vor Ort auf der Hardware hosten. Anspruchsvollere Nutzer benötigen mehr Ressourcen und es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jeder so viel wie nötig zur Verfügung hat.

Da die Benutzer unterschiedliche Aufgaben haben, bieten Anbieter virtueller Desktops in der Cloud, beispielsweise Microsoft, eine Vielzahl von Größenoptionen an. Es ist jedoch Ihre nicht ganz einfache Aufgabe als Admin, für jeden Mitarbeiter die richtige darunter auszuwählen.

Azure Virtual Desktop-Hosting-Pools

Das Dimensionieren von Azure Virtual Desktop-Umgebungen ist nicht ganz so einfach wie bei klassischen virtuellen Maschinen. Neben den Anwendungsanforderungen der Programme auf den Desktops müssen Sie auch den Typ des Hostpools bei der Größenbestimmung berücksichtigen. Einer der ersten Schritte beim Einrichten von Azure Virtual Desktop besteht darin, einen Hostpool zu definieren. Sie haben die Wahl zwischen persönlichen Desktops und gepoolten.

Da heißt, dass entweder jeder Nutzer einen festen Desktop zugeteilt bekommt oder, dass sich alle Desktops in einem flexiblen Pool befinden. Davon hängt ab, wie leistungsfähig ein virtueller Desktop ist. Nach Angaben von Microsoft haben persönliche Pools eine Eins-zu-Eins-Zuordnung von Benutzern zu virtuellen Desktops. Mit anderen Worten: Jeder virtuelle Desktop ist einem bestimmten Benutzer zugeordnet. Gepoolte virtuelle Desktops hingegen werden den Benutzern auf der Grundlage ihrer Verfügbarkeit zugewiesen. Wenn sich ein Benutzer anmeldet, bekommt er einen dieser Desktops und gibt ihn danach wieder zurück.

Gepoolte virtuelle Desktops sind nicht-persistent, was bedeutet, dass Einstellungen und Daten des Benutzers nicht auf dem virtuellen Desktop gespeichert werden. Der virtuelle Desktop kehrt am Ende jeder Sitzung in einen unberührten Zustand zurück – das ist auch für die Sicherheit von Vorteil. Gepoolte virtuelle Desktops lassen sich auch für Mehrfachsitzungen konfigurieren, was bedeutet, dass mehrere Benutzer den virtuellen Desktop zeitgleich nutzen können. In diesem Fall ist jeder Benutzer in einem separaten Profil angemeldet.

Persönliche virtuelle Desktops bieten in der Regel eine bessere Leistung, da nie mehrere Benutzer mit demselben virtuellen Desktop arbeiten werden. Dafür benötigen sie aber insgesamt mehr Ressourcen und sind dadurch teurer.