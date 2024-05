GPU-Passthrough in Hyper-V für virtuelle Desktops einrichten

Virtuelle Desktops sind vor allem aus zwei Gründe schlank gehaltet: Es sollen möglichst viele Desktops auf eine Infrastruktur und die Arbeitsplätze sollen übersichtlich sein. Wenn allerdings grafikintensive Workloads ausgeführt werden, braucht der virtuelle Desktop Zugang zu einem Grafikprozessor.

Als Administrator sollten Sie in diesem Fall sicherstellen, dass die virtuelle Maschine (VM) oder der virtuelle Desktop die physische Grafikkarte Ihres Servers direkt nutzt. Die genaue Methode zum Zuordnen eines physischen Grafikprozessors zu einem virtuellen Desktop variiert je nach Art des verwendeten Virtualisierungs-Hosts. In diesem Artikel stellen wir ein Verfahren vor, das Sie für virtuelle Desktops verwenden können, die auf Microsoft Hyper-V laufen.

Früher war RemoteFX die bevorzugte Methode zum Anbinden eines Grafikprozessors (GPU, Graphic Processing Unit) an einen virtuellen Desktop. Beginnend mit Microsoft Windows Server 2016 ist das jedoch keine Option mehr. Wenn Sie virtuelle Hyper-V-Desktops haben, die derzeit für die Verwendung mit RemoteFX konfiguriert sind, können Sie das jedoch so beibehalten. Sie werden aber nicht in der Lage sein, einer neu erstellten VM einen RemoteFX-3D-Videoadapter zuzuweisen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Die Zuweisung eines RemoteFX 3D-Videoadapters zu einem virtuellen Hyper-V-Desktop ist nicht mehr möglich.

Die neue Methode zum Zuweisen einer GPU an einen virtuellen Hyper-V-Desktop – auch bekannt als GPU-Passthrough – basiert auf Discrete Device Assignment (DDA). DDA ermöglicht den direkten Zugriff auf PCIe-Hardware (Peripheral Component Interconnect Express), insbesondere Grafikadapter und NVMe-Speichergeräte (Non-Volatile Memory Express) mit einem virtuellen Desktop.