Was RDS CALs sind und wie sie sich nutzen lassen

Als IT-Verantwortlicher können Ihnen die Lizenzierungsregeln von Microsoft zum Verhängnis werden, wenn Sie RDS verwenden. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Lizenzen und Richtlinien genau kennen.

Vor der Veröffentlichung von Windows Server 2008 R2 im Jahr 2009 mussten Sie bei der Verwendung von Terminaldiensten – jetzt Remote Desktop Services – Terminaldienstlizenzen für Windows Terminal Server erwerben, um die Lizenzierungsanforderungen für Remote-Sitzungen zu erfüllen. Seit Microsoft Windows Server 2008 R2 veröffentlicht hat, müssen Sie jedoch stattdessen ein RDS-Lizenzierungsschema (Remote Desktop Services) einhalten, das auf der Remote Desktop (RD)-Lizenzierungsrolle für Windows Server basiert. Dies gilt auch für die aktuelle Vorschau (Preview) von Windows Server 2022.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anforderungen der RD-Lizenzierungsrichtlinie und die verschiedenen Methoden zur Berechnung der Anzahl der Lizenzen verstehen, die Sie zur Einhaltung der RDS-Lizenzierungsbedingungen benötigen.

Wie funktioniert das RDS-Lizenzierungsmodell?

Abgesehen von den CALs gibt es zwei Hauptkomponenten, die beim Remote-Desktop-Zugriff in einer Microsoft-RDS-Bereitstellung ins Spiel kommen.

Remotedesktop-Sitzungshost

Bei Windows Server 2008 R2 und späteren Versionen wird die Serverrolle für RDS als RDSH bezeichnet. Damit Clients über einen Remote-Server verfügen, mit dem sie eine Sitzung aufbauen können, muss mindestens ein Host im Netzwerk, auf den über das Internet zugegriffen werden kann, die RDHS-Serverrolle unterstützen und übernehmen.

Lizenzierungsserver

Wenn es um die RDS-Lizenzierung geht, muss mindestens ein RD-Lizenzierungsserver in Ihrem Netzwerk verfügbar sein; normalerweise als Teil der Domäne oder Domänenstruktur, in der sich die Remote-Benutzer befinden. In kleineren Netzwerken kann ein einziger physischer oder virtueller Server sowohl die RDSH- als auch die RD-Lizenzierungsdienste ausführen (in der Regel als RD-Lizenzierungsserver bezeichnet). In größeren, verteilten Netzwerken befinden sich diese Rollen in der Regel auf verschiedenen Servern, oft an unterschiedlichen Standorten.