5 Methoden für die Wiederherstellung einer Azure VM

Es gibt viele Gründe, warum Azure-Administratoren virtuelle Maschinen wiederherstellen müssen: von Wiederherstellungsvorgängen nach einem Sicherheitsverstoß bis hin zu Workload-Migrationen.

Gehen Sie die gängigsten Methoden zur Wiederherstellung von Azure-VMs durch, erfahren Sie, wie jede einzelne Methode funktioniert und warum Sie eine Wiederherstellungsmethode einer anderen vorziehen sollten.

Es gibt mehrere Szenarien, in denen Azure- Administratoren eine VM wiederherstellen müssen:

Methoden zur Wiederherstellung von Azure-VMs

Azure unterstützt mehrere Methoden zur Wiederherstellung von VMs. Hier ist eine Zusammenfassung der gängigsten Methoden:

Wiederherstellung auf einer neuen VM

Sie können eine VM wiederherstellen, indem Sie eine völlig neue VM auf der Grundlage eines Wiederherstellungspunkts einer früheren VM erstellen. Dies ist nur möglich, wenn Sie einen Wiederherstellungspunkt zur Verfügung haben.

Mit diesem Ansatz erhalten Sie eine vollständige, eigenständige Kopie Ihrer ursprünglichen VM. Dies ist die beste Methode zur Replikation einer bestehenden VM. Außerdem können Sie die ursprüngliche VM an Ort und Stelle belassen, so dass sie weiterhin in Betrieb ist.

Ersetzen einer vorhandenen VM

Bei diesem Ansatz erstellen Sie einen Snapshot Ihrer bestehenden VM und starten dann eine neue VM, um sie zu ersetzen. Dazu müssen Sie Zugriff auf die ursprüngliche VM haben. Wenn Sie sie gelöscht haben oder aus anderen Gründen nicht darauf zugreifen können, funktioniert diese Methode der VM-Wiederherstellung nicht.

Der Vorteil dieser Methode ist, dass sich die Gesamtzahl der laufenden VMs nicht ändert. Sie erhöht auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie versehentlich mehrere Kopien der gleichen VM laufen lassen, was Geldverschwendung bedeutet. Allerdings ist es nicht möglich, zusätzliche Kopien der VM zu starten. Dies ist keine gute Methode, wenn Sie die Infrastruktur skalieren möchten, um zusätzliche Instanzen Ihrer Anwendungen unterzubringen.

Azure-VM-Festplatten wiederherstellen

Diese Wiederherstellungsmethode ist sinnvoll, wenn Sie das gesamte Dateisystem einer VM wiederherstellen müssen, der Rest der VM aber intakt ist. Anstatt eine gesamte Azure-VM wiederherzustellen, können Sie nur die virtuellen Festplattenersetzen, die an die VM angeschlossen sind. Die einzige Komponente der VM, die sich bei dieser Methode ändert, sind die mit ihr verbundenen Festplatten.

Diese Methode ist nützlich, wenn ein Betriebssystemproblem das Dateisystem einer VM beschädigt hat und Sie eine stabile Kopie des Dateisystems wiederherstellen möchten.

Einzelne Dateien wiederherstellen

Wenn einzelne Dateien, die von der VM verwendet werden, beschädigt wurden, das Dateisystem aber ansonsten intakt ist, können Sie bestimmte Dateien wiederherstellen. Diese Methode ist nützlich, wenn bestimmte Dateien versehentlich gelöscht oder von Angreifern entfernt wurden. Sie ist auch schneller als die Wiederherstellung der gesamten Festplatte. Um diese Methode anzuwenden, müssen Sie jedoch wissen, welche Dateien beschädigt oder entfernt wurden. Wenn nicht ersichtlich ist, welche oder wie viele Dateien von einem Dateisystemproblem betroffen waren, ist es sicherer, den gesamten Datenträger wiederherzustellen.

Wiederherstellung über Regionen hinweg

Azure ermöglicht es IT-Teams, VMs in einer anderen Azure-Cloud-Region wiederherzustellen. Dieser Ansatz ist in zwei Szenarien nützlich:

Die Azure-Region, in der Ihre VMs gehostet werden, ist ausgefallen, und Sie möchten die VMs in einer anderen Region ausführen, um den Betrieb wiederherzustellen.

Sie möchten Ihre VMs in einer Backup-Region verfügbar machen, um sich auf einen möglichen Ausfall in Ihrer Hauptregion vorzubereiten.

Wenn Sie jedoch Azure-VMs in mehreren Regionen gleichzeitig betreiben, verdoppeln sich Ihre Kosten. Dieser Ansatz bietet zwar große Vorteile für die Ausfallsicherheit, kann aber Ihr Budget belasten.