So erstellen Sie inkrementelle Snapshots in Azure

Stellen Sie sich vor, Sie bearbeiten ein Bild. Sie möchten den Lichtausgleich korrigieren und dann einen Filter hinzufügen. Wenn Sie feststellen, dass der Filter nicht passt, können Sie die Änderung rückgängig machen und zu der Version des Fotos zurückkehren, die nur den Lichtausgleich enthält. Vielleicht nehmen Sie Dutzende von Änderungen vor und beschließen dann, von vorne zu beginnen und zum Original zurückzukehren. Dies ist vergleichbar mit der Erstellung eines inkrementellen Snapshots anstelle eines vollständigen Snapshots.

Die Verwendung inkrementeller Snapshots anstelle von vollständigen Snapshots für Azure-VMs kann viel Zeit und Speicherplatz sparen. Lesen Sie hier Tipps, wann es sinnvoll ist, inkrementelle Snapshots in Azure zu nutzen, sowie einen Überblick über den inkrementellen Snapshot-Prozess.

Wenn Sie mindestens einen vorherigen vollständigen Snapshot Ihres Datenträgers haben, können Sie einen kompletten verwalteten Datenträger wiederherstellen. Dazu führen Sie eine teilweise Wiederherstellung auf der Grundlage der letzten vollständigen Sicherung durch. Anschließend wenden Sie alle im inkrementellen Backup aufgezeichneten Änderungen an, um die Festplatte in den Zustand zum Zeitpunkt des inkrementellen Snapshots zurückzusetzen.

In Azure ist ein inkrementeller Snapshot ein Point-in-Time-Backup für eine verwaltete Festplatte (Managed Disk). Wenn Sie einen inkrementellen Snapshot erstellen, erstellen Sie eine Backup -Ressource. Diese Ressource zeichnet nur die Änderungen auf, die seit der letzten Sicherung an der Festplatte vorgenommen wurden.

Vorteile von inkrementellen Snapshots

Es gibt zwei Hauptgründe für die Verwendung inkrementeller Snapshots bei der Sicherung von in Azure verwalteten Festplatten:

Schnellere Backups. Da inkrementelle Snapshots nur die Änderungen aufzeichnen, die seit der letzten Sicherung stattgefunden haben, müssen weniger Daten geschrieben werden. Dies führt zu schnelleren Backups.

Da inkrementelle Snapshots nur die Änderungen aufzeichnen, die seit der letzten Sicherung stattgefunden haben, müssen weniger Daten geschrieben werden. Dies führt zu schnelleren Backups. Geringere Kosten. Während es keinen Preisunterschied zwischen der Erstellung vollständiger und inkrementeller Snapshots gibt, können inkrementelle Snapshots Geld sparen, da sie zu kleineren Sicherungsdateien führen. Das bedeutet weniger in Azure gespeicherte Daten und einen geringeren Datenabfluss bei der Übertragung von Backups, was beides dazu beitragen kann, die Cloud-Computing-Kosten zu senken.

Je mehr Änderungen Ihr verwalteter Datenträger seit den letzten inkrementellen oder vollständigen Snapshots erfahren hat, desto geringer sind die Vorteile, die Sie durch die Verwendung inkrementeller Snapshots erzielen. Wenn sich viele Daten auf dem Datenträger geändert haben, erfordert die inkrementelle Sicherung eine Menge an Datenkopien und Speicherplatz.

Inkrementelle Backups sind in der Regel am vorteilhaftesten für virtuelle Maschinen (VM) mit Inhalten, die sich nicht häufig ändern. So sind beispielsweise VMs, die eine zustandslose Anwendung hosten – das heißt, eine Anwendung, die keinen persistentes Storage verwendet – oder Anwendungen mit externem Speicher gute Kandidaten für inkrementelle Snapshots. Dies liegt daran, dass die Anwendung wahrscheinlich keine großen Änderungen an der VM vornimmt, sobald sie in Betrieb ist.

Im Gegensatz dazu ist es bei Anwendungen, die ständig Daten auf einer verwalteten Festplatte schreiben oder ändern, schwieriger, ein effizientes Backup mit inkrementellen Snapshots zu erstellen, da bei jedem Backup so viele Änderungen zu registrieren sind.