Von der Ablage zum Wissens-Hub: Das Archiv der Zukunft

Das digitale Archiv ist als Standard-Komponente von Systemen für Enterprise Content Management (ECM) und Dokumentenmanagement (DMS) unverzichtbar, aber nicht gerade aufregend. Seine Funktion besteht in erster Linie darin, Unterlagen wie zum Beispiel Akten, Rechnungen oder Verträge revisionssicher und datenschutzkonform zu speichern und es Mitarbeitern einfach zu machen, schnell und zuverlässig die Dokumente wiederzufinden.

Allein in den letzten drei Jahren hat die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, angetrieben von COVID-19, einen gewaltigen Sprung gemacht. Laut dem Digital Office Index 2022 der Bitkom rückt das papierlose Büro in greifbare Nähe. So druckt erstmals die Mehrheit der Unternehmen (53 Prozent) deutlich weniger Dokumente in Papierform aus als noch vor einem Jahr. Zudem hat es einen rasanten Anstieg bei elektronischen Rechnungen (E-Invoicing) gegeben.

Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich auch beim Vertragsmanagement (E-Contracting), entlang von Purchase-to-Pay-Prozessen (P2P) sowie im Personalwesen (zum Beispiel digitale Personalstammdatenverwaltung) ab. Dabei werden Stück für Stück historisch gewachsene Dokumentensilos abgetragen und an zentraler Stelle – oft in der Cloud – neu abgelegt und verknüpft.

Doch was ist das Potential eines Archivs der Zukunft? Wie kann das digitale Archiv sich weiterentwickeln und zur zentralen Plattform für intelligentes Informationsmanagement werden?

In vieler Hinsicht verfolgt das Archiv der Zukunft damit ein ähnliches Ziel wie das Intelligente Informationsmanagement (IIM), das als eine fortgeschrittene Version von ECM und DMS angesehen werden kann. In einem Archiv der Zukunft werden nicht nur Unterlagen und Daten gespeichert, sondern die in den Dokumenten enthaltenen Daten verwertbar gemacht und damit Zusammenhänge und Beziehungen zu anderen Datenquellen automatisch hergestellt, verwaltet, aufbereitet und analysiert. Dadurch können Unternehmen nicht nur Zeit und Kosten sparen, sondern auch wertvolle Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen.

Die Antwort liegt in der intelligenten Verknüpfung von Daten und Dokumenten. Denn in den archivierten Informationen steckt echtes Wissen – und damit bei vielen Unternehmen ein noch ungenutzter Datenschatz. Als Rückgrat der digitalen Transformation wird das Archiv der Zukunft das Herzstück in Unternehmen, um Geschäftsdokumentenverwaltung und intelligentes Datenmanagement auf die nächste Stufe zu heben.

Zentraler Wissens-Hub für das ganze Unternehmen

Was in der Theorie noch klarer Definitionen und Abgrenzungen bedarf, findet sich in der Praxis bereits häufig in der Umsetzung. Im Grunde baut jedes Unternehmen, das automatisierte und Cloud-basierte Dokumentenmanagementsysteme nutzt, bereits an seinem Archiv der Zukunft – und zwar mit jedem abgelegten digitalen Vertrag und jedem eingescannten Beleg. Noch dient das Repository in erster Linie dazu, Geschäftsprozesse in spezifischen Abteilungen wie dem Einkauf oder dem Personalwesen effektiver und schneller zu gestalten. Mitarbeiter finden im digitalen Archiv schnell Antworten auf dringende Fragen und können ohne Probleme Rechnungen, Lieferscheine und E-Mail-Verkehr einsehen.

Zukünftig lässt sich das Archiv jedoch als zentraler Daten-Wissens-Hub nutzen, der als Single Point of Truth (SPoT) Einblicke in unternehmensweite Zusammenhänge und Strukturen liefert. Das Archiv bündelt Informationen aus verschiedensten Geschäftsbereichen und stellt sie in einen Kontext zueinander. Statt unzähliger Datensilos fließen hier Informationen über Kunden, Lieferanten, Partner und Mitarbeiter zusammen – und zwar aus allen Abteilungen. Das ermöglicht nicht nur die Optimierung interner Workflows. In Verbindung mit anderen Drittsystemen (zum Beispiel ERP oder CRM) kristallisieren sich auch Synergien heraus.

Mitarbeitende an verschiedenen Standorten können relevante Informationen an einer zentralen Stelle gleichzeitig bearbeiten, durchsuchen und abfragen. Die Informationen helfen, tägliche Routineaufgaben schneller und mit hohem Automatisierungsgrad durchzuführen. Gleichzeitig lassen sich die Daten für neue Projekte, Risikoanalysen und Prognoseberichte heranziehen.