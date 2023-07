KI könnte die Data Protection significant verändern

Es ist kein Geheimnis, dass künstliche Intelligenz (KI) heute in aller Munde ist, auch generative KI. Ich habe mich vor kurzem mit Mike Leone, Principal Analyst bei der Enterprise Strategy Group von TechTarget, zusammengesetzt. Ich war neugierig auf seine Ansichten darüber, wie KI die Data-Protection-Strategien verändert, aber auch darüber, wie sie in Backup- und Wiederherstellungs-Tools passt oder von ihnen genutzt werden sollte.

Zu Beginn interessierte mich vor allem die aktuelle Rolle der KI im Zusammenhang mit Backup und Wiederherstellung: Entstehen dadurch neue Anforderungen an die Datensicherung oder die Einhaltung von Vorschriften? Was kann sie unter dem Gesichtspunkt der betrieblichen Effizienz leisten? Wie kann KI bei der Wiederherstellung helfen?

KI als Anti-Ransomware-Tool

Bei der KI in der Ransomware-Prävention und -Bereitschaft geht es darum, die Betriebsteams bei der Erledigung ihrer täglichen Aufgaben effizienter zu machen. Dazu gehören die automatische Überwachung und Verwaltung sowie eine schnellere Reaktionsfähigkeit, wenn ein Problem auftritt, beispielsweise für optimierte Cyberresilienz.

KI ermöglicht es Ihnen, intelligenter auf einen Ransomware-Angriff zu reagieren, indem Sie ihn erkennen und proaktiv mit Hilfe von prädiktiven Analysen vorhandener Daten reagieren. KI kann auch dabei helfen, all dies in großem Umfang zu tun, was entscheidend ist.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Unternehmen KI nutzen können, um sich auf einen Ransomware-Angriff vorzubereiten oder nach einem Angriff zu reagieren. Die Bereitschaft zur Wiederherstellung ist ein Aspekt, aber in Wirklichkeit wollen Unternehmen einen erfolgreichen Angriff gar nicht erst erleben – sie wollen ihn verhindern.

Die Möglichkeit, die Reaktionen des Gegners zu testen und Daten zu nutzen, um verschiedene Arten von Angriffen zu simulieren, kann die Bereitschaftsfähigkeit qualitativ verbessern.

Bei der KI in der Ransomware-Prävention und -Bereitschaft geht es darum, die Betriebsteams bei der Erledigung ihrer täglichen Aufgaben effizienter zu machen.

Dies unterstreicht die entscheidende Komponente der Basismodellierung und -überwachung. Hier kommen heute die Erkennung und Vorhersage von Anomalien ins Spiel. Sie helfen Unternehmen, einige der normalen Muster und Verhaltensweisen in Daten zu verstehen. Unternehmen analysieren eine große Menge an Daten, müssen sich aber darauf einstellen, dass einige dieser Angriffe sehr intelligent sein werden.