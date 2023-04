Eine Big-Data-Strategie in vier Schritten aufbauen

Intelligente Unternehmen nutzen heute große Mengen und verschiedene Arten von Daten. Sie möchten damit ihre Kunden besser verstehen, Bestände verfolgen, Logistik- und Betriebsabläufe verbessern und fundierte Geschäftsentscheidungen treffen. Erfolgreiche Unternehmen wissen auch, wie wichtig es ist, die wachsende Menge an Big Data zu verwalten und Mittel zu finden, um aus diesen Daten einen Mehrwert zu ziehen. Eine Big-Data-Strategie zur effektiven und effizienten Speicherung, Administration, Verarbeitung und Nutzung all dieser Daten ist von entscheidender Bedeutung.

Eine gut definierte und umfassende Big-Data-Strategie legt fest, was erforderlich ist, um ein datengesteuertes – und damit erfolgreiches – Unternehmen zu werden. Eine solche Strategie sollte Richtlinien enthalten, die helfen, die datengesteuerte Vision zu verwirklichen und das Unternehmen auf spezifische Geschäftsziele für Big-Data-Anwendungen auszurichten.

Das alles ist leichter gesagt als getan – aber die vier hier beschriebenen Schritte können dazu beitragen, dass es machbar ist.

Was ist Big Data?

Bei Big Data kommt es nicht nur auf die Größe an. Das Datenvolumen ist nur eines der typischen Vs von Big Data – im Englischen als velocity, volume, value, variety and veracity bezeichnet. Das Management ist tatsächlich eine der leichter zu lösenden Herausforderungen. Die schwierigeren Herausforderungen von Big Data haben mit den anderen Vs zu tun: der Vielfalt der Datentypen, der Geschwindigkeit, mit der sich Daten ändern und der Wahrhaftigkeit – also Glaubwürdigkeit – von Daten aus verschiedenen Systemen. Auch andere Merkmale machen es schwierig, mit vielen sich ständig ändernden Daten umzugehen.

Big Data kann in vielen Formen vorliegen. Die in großen Datensammlungen vorkommenden Datentypen können eine Kombination aus unstrukturierten, semistrukturierten und strukturierten Datentypen sein. Außerdem stammen sie oft aus vielen verschiedenen Quellen wie Streaming-Systemen, Sensoren, Protokolldateien, GPS-Systemen, Text-, Bilder-, Audio- und Videodateien, sozialen Netzwerken und herkömmlichen Datenbanken. Einige dieser Quellen können Daten Millionen Mal pro Minute hinzufügen oder aktualisieren.

Nicht alle Daten werden gleich erstellt. Daher müssen Unternehmen gewährleisten, dass die Big-Data-Datensätze aus verschiedenen Quellen korrekt und vertrauenswürdig sind. Diese hochgradig variablen Daten müssen möglicherweise mit zusätzlichen Informationen aus anderen Verzeichnissen ergänzt werden.

Für Unternehmen ist die Fähigkeit, mit all diesen Herausforderungen umzugehen, der Schlüssel zur Erschließung der Leistungsfähigkeit von Big Data. Und das beginnt mit einer soliden Strategie.