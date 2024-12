Big Data Analytics und Business Intelligence im Vergleich

Business Intelligence und Big Data Analytics (Big-Data-Analyse) sind beide unverzichtbare Werkzeuge für datenorientierte Organisationen. Sie haben unterschiedliche Stärken für verschiedene Analyseszenarien, gleichzeitig ergänzen sich diese eng verwandten Technologien gegenseitig. Zusammen können sie wertvolle Einblicke in Geschäftsprozesse liefern, um die zunehmend schwierigen Entscheidungen zu unterstützen, die Unternehmen in wettbewerbsintensiven Märkten treffen müssen.

Während Business Intelligence (BI) einen Rahmen für die Datenanalyse zur Optimierung von Geschäftsabläufen zur Verfügung stellt, bietet Big Data Analytics eine Möglichkeit zur Datenexploration, so dass sich Unternehmen besser an Veränderungen anpassen und Innovationen entwickeln können. In diesem Artikel werden wir die Unterschiede zwischen BI und Big Data Analytics untersuchen und wie sie als Teil von Analyseinitiativen integriert werden können.

BI versus Big Data Analytics Ab den 1990er Jahren, den Anfangsjahren von BI, fand eine Verlagerung von statischen Berichten hin zu einer systematischen Datenanalysepraxis statt, die Führungskräften aggregierte Daten und Leistungskennzahlen lieferte. BI-Systeme wurden und werden in der Regel auf Data Warehouses aufgebaut, die große Mengen historischer Daten speichern, die für analytische Abfragen optimiert sind, und im Wesentlichen ein strukturiertes Geschäftsmodell bereitstellen. Um diese neue Art der Analyse zu ermöglichen, wurden benutzerfreundliche BI-Tools in Form von BI-Dashboards und interaktiven Analyseanwendungen entwickelt. Sie führten zur Entwicklung von Self-Service-BI-Umgebungen, in denen Geschäftsanwender Abfragen durchführen und Daten selbst analysieren können, anstatt sich auf erfahrene BI-Fachleute verlassen zu müssen. Heute umfasst BI eine Vielzahl von Technologien und Verfahren zur Erfassung, Speicherung, Analyse und Visualisierung von Daten aus verschiedenen Quellen. Ihr Ziel ist es, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen eines Unternehmens zu unterstützen. Die anschließende Entwicklung der Big-Data-Analyse hat die Möglichkeiten zur Generierung nützlicher Erkenntnisse weiter ausgebaut. Während sich die Definition von Big Data oft auf den Umfang und die Komplexität der beteiligten Daten konzentriert, geht es um mehr als nur diese Dinge. Big Data ist in der Regel durch die folgenden drei Schlüsselelemente gekennzeichnet, wie ursprünglich im Jahr 2001 von Doug Laney, damals Analyst bei Meta Group Inc., festgestellt wurde: Volume (Datenvolumen). Big Data umfasst oft Datensätze, die weitaus größer sind, als herkömmliche Datenverarbeitungswerkzeuge verarbeiten können.

Big Data umfasst oft Datensätze, die weitaus größer sind, als herkömmliche Datenverarbeitungswerkzeuge verarbeiten können. Velocity (Geschwindigkeit). Die Daten werden oft in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit generiert und aktualisiert.

Die Daten werden oft in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit generiert und aktualisiert. Variety (Vielfalt). Big Data umfasst verschiedene Datentypen, darunter strukturierte, unstrukturierte und halbstrukturierte Daten. Diese Merkmale, die als die 3 V bekannt sind, wurden inzwischen um weitere ergänzt – in der Regel um Veracity (Wahrhaftigkeit), Value (Wert) und Variability (Variabilität). Die Big-Data-Analyse wurde als Reaktion auf diese Datenanforderungen entwickelt und zielt darauf ab, Erkenntnisse zu gewinnen, die herkömmliche BI-Methoden entweder nicht in großem Maßstab liefern können oder die sie möglicherweise gar nicht entdecken. Zu diesen Erkenntnissen gehören verborgene Muster in Datensätzen, Korrelationen zwischen Datenelementen und Datentrends im Laufe der Zeit. Abbildung 1: Big Data ist eine Sammlung von Daten aus verschiedenen Quellen, die häufig unter den 3 Vs beziehungsweise 6 Vs zusammengefasst werden.

Hauptunterschiede zwischen BI und Big Data Analytics Obwohl sowohl BI als auch Big-Data-Analysen nach neuen Erkenntnissen in Daten suchen, unterscheiden sie sich erheblich in Bezug auf Datenarchitektur, Verarbeitungsmethoden und analytischen Schwerpunkt, wie im Folgenden erläutert wird. Datenarchitektur und Datenverarbeitung Business-Intelligence-Anwendungen arbeiten hauptsächlich mit strukturierten Datensätzen aus internen Quellen, wie Transaktionssystemen, SQL-Datenbanken und sogar Tabellenkalkulationen. Diese Datensätze sind in der Regel in Zeilen und Spalten organisiert, um die Verarbeitung zu erleichtern. Abfragesprachen wie SQL oder Multidimensional Expressions, allgemein bekannt als MDX, werden verwendet, um Zusammenfassungen, Berichte und Datenvisualisierungen zu erstellen. Wie bereits erwähnt, werden die Daten in der Regel in einem Data Warehouse zur Abfrage und Analyse gespeichert. Im Gegensatz dazu werden bei der Big-Data-Analyse oft riesige Datenmengen in unterschiedlichen Formaten verarbeitet. Diese Daten stammen auch aus verschiedenen Quellen, wie Sensoren, E-Mails, Bildern, externen Datenbanken und sozialen Medien. Einige dieser Datensätze erfordern fortgeschrittene Verarbeitungstechniken, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. Andere beinhalten eine Verarbeitung in einem solchen Umfang, dass es erforderlich ist, Datenanalyseaufträge auf mehrere Server zu verteilen und die Ergebnisse dann wieder zusammenzuführen, um sie zu konsolidieren und an den Benutzer zu liefern. Diese Verarbeitungsstufe wird unter anderem mit Big-Data-Technologien wie Hadoop und Spark, Algorithmen für maschinelles Lernen und Skriptsprachen wie Python und R durchgeführt. Die Daten werden in der Regel in Rohform in einem Data Lake gespeichert, wo sie analysiert oder gefiltert und für bestimmte Analyseanwendungen aufbereitet werden können. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass BI in der Regel mit regelmäßigen Datenaktualisierungen arbeitet – beispielsweise täglich, wöchentlich oder monatlich –, um die historische Leistung zusammenzufassen, während Big-Data-Analysesysteme darauf ausgelegt sind, Daten schneller zu verarbeiten, auch in Echtzeit. Diese Fähigkeit ermöglicht es Unternehmen, schnell auf Veränderungen des Marktes, des Kundenverhaltens und der Betriebsbedingungen zu reagieren. Analytischer Fokus Business Intelligence konzentriert sich hauptsächlich auf deskriptive und diagnostische Analysen, bei denen untersucht wird, was zuvor passiert ist und warum es passiert ist, um Unternehmen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen über aktuelle Strategien zu treffen. Sie kann auch auf ähnliche Weise eingesetzt werden, um Leistungskennzahlen zu überwachen und betriebliche Verbesserungen zu ermitteln. Auch die Big-Data-Analyse kann diese Art von Analyse umfassen, wenn auch in der Regel in größerem Umfang. Sie geht jedoch meist darüber hinaus und umfasst auch die prädiktive Analyse, die darauf abzielt, zukünftige Szenarien und Trends vorherzusehen. Die präskriptive Analyse, die eine Anleitung zur Erreichung eines gewünschten Geschäftsergebnisses bietet, ist ebenfalls eine Standardpraxis bei Big Data. BI wird regelmäßig von Führungskräften und Geschäftsführern für taktische und strategische Entscheidungen eingesetzt. Big-Data-Analysen werden dagegen meist von Datenwissenschaftlern für zukunftsorientiertere Zwecke durchgeführt, wie zum Beispiel die Vorhersage von Markttrends, die Optimierung von Lieferketten, die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch Personalisierung und die Förderung von Innovationen in der Produktentwicklung.

Wie profitieren Organisationen von BI und Big-Data-Analysen? Sowohl Business Intelligence als auch Big Data Analytics zielen darauf ab, die Entscheidungsfindung zu verbessern, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken und verwenden, wie wir gesehen haben, unterschiedliche technische Methoden. Daher ergeben sich aus jeder Technik unterschiedliche geschäftliche Vorteile. Sehen wir uns die potenziellen Vorteile getrennt an. Business Intelligence: Strukturierter Ansatz zur Datenanalyse Stellen Sie sich BI als modellgesteuerten Ansatz zur Datenanalyse vor. BI-Anwendungen basieren auf vordefinierten Geschäftsmodellen, die ein gemeinsames Verständnis dafür vermitteln, wie das Unternehmen arbeitet oder arbeiten sollte. Außerdem ist BI oft prozessorientiert. Die Modelle sind so strukturiert, dass sie bestehende Geschäftsabläufe widerspiegeln, und nach strategischen, taktischen und operativen Ebenen organisiert. Darüber hinaus beziehen sich die Erkenntnisse aus BI auf standardisierte, konsistente KPIs und andere Kennzahlen, die unternehmensweit geteilt und überwacht werden können. Dieser Ansatz hat einen großen Vorteil: Er ist direkt auf die strategischen Ziele des Unternehmens abgestimmt. Diese Zuordnung ermöglicht eine konsistente Nachverfolgung wichtiger Geschäftsinitiativen und erleichtert auch die Verwaltung von Unternehmensführung und Compliance-Prozessen. Ein weiterer Vorteil dieses strukturierten Datenanalyseansatzes besteht darin, dass BI Engpässe und Ineffizienzen in Geschäftsprozessen identifizieren und deren Leistung anhand festgelegter Benchmarks messen kann. Jedes Unternehmen, das kontinuierliche Verbesserungen oder Qualitätsmanagement in seinen Betriebsabläufen unterstützen möchte, wird wahrscheinlich BI als Instrument einsetzen, um sowohl taktische als auch strategische Entscheidungen voranzutreiben. Big Data Analytics: Ansatz der explorativen Datenanalyse Im Gegensatz zur strukturierten Natur von BI verfolgt die Big-Data-Analyse einen eher explorativen Ansatz. Anstatt sich von bestehenden Geschäftsmodellen leiten zu lassen, werden Big-Data-Analyseanwendungen in der Regel von den Daten gesteuert, die von einem Unternehmen generiert und gesammelt werden. So können sie beispielsweise Muster in Rohdaten erkennen, die unerwartete Veränderungen auf dem Markt oder im Betriebsumfeld eines Unternehmens widerspiegeln können. Datenwissenschaftler verwenden Techniken wie Hypothesentests und Vorhersagemodelle, um diese Datenmuster zu identifizieren, zu analysieren und zu testen. Dadurch können Unternehmen ihre strategischen und taktischen Initiativen besser anpassen. Die gewonnenen Geschäftserkenntnisse unterstützen die Entwicklung neuer Prozesse und helfen, Marktrisiken und -chancen zu erkennen. Die folgende Vergleichstabelle fasst die verschiedenen Vorteile von BI und Big-Data-Analysen für Unternehmen zusammen: Vorteile von Business Intelligence Vorteile von Big-Data-Analysen Beantwortet bekannte Fragen Wirft neue Fragen auf Überwacht etablierte Kennzahlen Entdeckt unbekannte Kennzahlen Unterstützt taktische Ausführung Ermöglicht strategische Innovation Gewährleistet strategische Ausrichtung Identifiziert neue Möglichkeiten Behält die operative Kontrolle Treibt den Wandel voran

Wie BI und Big Data integriert werden können Die effektivsten Organisationen setzen beide Analyseansätze ein. Sie nutzen BI, um ihre aktuelle Geschäftsstrategie umzusetzen und ihre operativen Taktiken zu optimieren. Sie ergänzen sie jedoch durch Big Data Analytics, um eine strategische Weiterentwicklung zu ermöglichen, sich an neue Entwicklungen anzupassen und Geschäftsinnovationen zu operationalisieren. Es ist auch möglich, Big Data in BI-Prozesse zu integrieren. So können Big-Data-Technologien beispielsweise dazu verwendet werden, aus unstrukturierten Datenquellen Strukturen zu extrahieren, sodass BI-Tools mit den Daten arbeiten können. Oder Big-Data-Analysen können Vorhersagen liefern, wie zum Beispiel zukünftige Bewertungen des Customer Lifetime Value, als Tabellen, die BI-Tools in ein Kundendienst-Dashboard integrieren können. Ebenso können Datenwissenschaftler BI in Big-Data-Analyse-Workflows integrieren, insbesondere wenn sie für ihre Analyse gut strukturierte Daten verwenden müssen. Ein Data Warehouse kann beispielsweise Kunden- oder Patientendaten enthalten, die sorgfältig strukturiert sind, um die Einhaltung von Vorschriften in Branchen wie Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen zu gewährleisten. Ein Datenwissenschaftler kann diesen bereinigten und konformen Datensatz anstelle der unverarbeiteten Rohdaten verwenden, um sicherzustellen, dass die gewonnenen Erkenntnisse innerhalb des geltenden Rechtsrahmens umsetzbar sind. Es hat keinen Sinn, eine neue analytische Erkenntnis zu gewinnen, wenn das Unternehmen sie rechtlich nicht nutzen kann. Zur Unterstützung solcher Integrationen wurde eine neue Plattformarchitektur entwickelt, das Data Lakehouse. Wie der Name schon sagt, vereint es die wichtigsten Merkmale von Data Lakes und Data Warehouses und bietet eine einzige Plattform für BI- und Big-Data-Analyseanwendungen.