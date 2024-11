NoSQL-Datenbanktypen erklärt: Schlüssel-Werte-Datenbank

Die strukturierten Einschränkungen relationaler Datenbanken unterstützen moderne Weiterentwicklungen nicht so gut wie NoSQL-Datenbanken. Die Einfachheit eines NoSQL-Schlüssel-Werte-Speichers (Key-Value Store) bietet eine flexible Architektur zur Verarbeitung unstrukturierter Daten und zur Erfüllung der umfangreichen Datenanforderungen selbst der komplexesten modernen Technologien.

Relationale Datenbanken und strukturierte Datensätze bildeten jahrzehntelang die Grundlage für Geschäftsanwendungen, bevor das Internet erfunden wurde. Die Structured Query Language (SQL) vereinfachte die Datenspeicherung weiter und optimierte die Verwaltung, Verarbeitung und Abfrage von Daten. Die Skalierung und Modernisierung von SQL-Datenbanken hat sich allerdings in den letzten Jahren schwierig gestaltet.

Not-only-SQL-Datenbanken (NoSQL) sind flexiblere Systeme, die verschiedene Datentypen verarbeiten und mit den sich weiterentwickelnden Technologiegenerationen Schritt halten können. Sie können Daten aus Web-Anwendungen, mobilen Apps, dem Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), Edge-Geräten, Always-on-Anwendungen, KI-Chatbots, Algorithmen für maschinelles Lernen und großen Sprachmodellen (Large Language Model, LLM) verarbeiten.

NoSQL-Datenbanken lassen sich in vier Hauptgruppen unterteilen: Schlüssel-Werte-Speicher, spaltenorientierte, dokumentorientierte und Graphdatenbanken. Jeder dieser Typen eignet sich für bestimmte Anforderungen und Datentypen. Der einfachste der vier Typen ist der Schlüssel-Werte-Speicher. Er bietet einfache Funktionen für eine effektive Datenverwaltung, eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und bietet Flexibilität und Skalierbarkeit. Seine Einfachheit birgt jedoch potenzielle Nachteile.

Im Gegensatz zu relationalen Datenbanken haben Schlüssel-Werte-Datenbanken keine festgelegte Struktur. In relationalen Datenbanken werden Daten in Tabellen mit zugewiesenen Datentypen für jede Spalte gespeichert. Schlüssel-Werte-Datenbanken sind eine Sammlung von Schlüssel-Werte-Paaren, die als einzelne Datensätze gespeichert werden. Schlüssel müssen strategisch benannt werden, da dies die einzige Möglichkeit ist, den mit ihnen verbundenen Wert abzurufen.

Die Merkmale einer Schlüssel-Werte-Datenbank

Der Schlüssel-Werte-Speicher ist einer der am wenigsten komplexen Typen von NoSQL-Datenbanken, was das Modell für Benutzer attraktiv macht, die große Mengen an grundlegenden Informationen schnell durchsuchen müssen. Es verwendet einfache Funktionen zum Speichern, Abrufen und Entfernen von Daten.