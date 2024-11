NoSQL-Datenbanktypen erklärt: dokumentorientierte Datenbanken

Wissenschaftler sind Problemlöser. Es gibt technologische Fortschritte, die zufällig entstanden sind, und solche, die erforscht wurden. Unabhängig davon, wie viel Aufwand in die Suche nach einer Antwort investiert wird, sind diese Antworten immer ein Mittel zum Zweck, Lösungen für ein Problem.

NoSQL-Datenbanken wurden als Reaktion auf die Notwendigkeit geschaffen, bestimmte Einschränkungen relationaler Datenbanken zu überwinden. Diese Einschränkungen sind in der Regel darauf zurückzuführen, dass man sich von dem engen Tabellenschema relationaler Datenbanken lösen muss.

Ein großer Vorteil von NoSQL-Datenbanken ist ihre Leistung und Skalierbarkeit. Sie sind in der Regel schnell bei der Verarbeitung der gespeicherten Daten. Schließlich ist eine weitere Einschränkung, die mit NoSQL überwunden wird, die Vielfalt der Datentypen, die gespeichert werden können.

Was sind dokumentenorientierte Datenbanken?

Eine dokumentorientierte Datenbank, auch Dokumentenspeicher genannt, speichert Informationen in CML-, YAML-, JSON- oder Binärdokumenten wie BSON. Um diese Dokumente als Ganzes zu organisieren, wird jedem Dokument ein bestimmter Schlüssel zugewiesen. Durch diese Eigenschaft ähneln Dokumentenspeicher Schlüsselwertspeichern.

Obwohl Dokumentenspeicher kein einheitliches Schema haben, sind sie in der Regel so organisiert, dass sie sich leicht nutzen und schließlich analysieren lassen. Das bedeutet, dass sie bis zu einem gewissen Grad strukturiert sind. Da jedes Objekt in der Regel in einem einzigen Dokument gespeichert wird, müssen keine Beziehungen zwischen Dokumenten definiert werden.

Diese Dokumente sind in keiner Weise mit Tabellen einer relationalen Datenbank vergleichbar; sie haben keine festgelegte Anzahl von Feldern, Slots oder ähnlichem, und es gibt keine Leerstellen – die fehlenden Informationen werden einfach ausgelassen, anstatt dass ein leerer Slot dafür übrig bleibt. Daten können hinzugefügt, bearbeitet, entfernt und abgefragt werden.

Die jedem Dokument zugewiesenen Schlüssel sind eindeutige Kennungen, die für den Zugriff auf Daten in der Datenbank erforderlich sind, in der Regel ein Pfad, eine Zeichenfolge oder ein Uniform Resource Identifier (URI). IDs werden in der Regel in der Datenbank indiziert, um das Abrufen von Daten zu beschleunigen.

Der Inhalt von Dokumenten in einem Dokumentenspeicher wird mit Metadaten klassifiziert. Dank dieser Funktion erkennt die Datenbank, welche Art von Informationen sie enthält – ob ein Feld beispielsweise Adressen, Telefonnummern oder Sozialversicherungsnummern enthält. Für eine verbesserte Effizienz und Benutzerfreundlichkeit verfügen Dokumentenspeicher über eine Abfragesprache, die das Abfragen von Dokumenten auf der Grundlage der Metadaten oder des Inhalts des Dokuments ermöglicht. So können Sie alle Dokumente abrufen, die innerhalb eines bestimmten Feldes denselben Wert enthalten.

Amazon hat den folgenden terminologischen Vergleich zwischen SQL und einer Dokumentendatenbank, MongoDB, bereitgestellt. Die folgende Liste unterstützt dabei, eine Parallele zwischen den beiden Datenbanktypen zu ziehen: