Apache Cassandra erobert Edge-Anwendungen

Beim Thema Datenspeicher erscheinen vor dem inneren Auge zwangsläufig riesige Gebäudekomplexe in deren Kelleretagen gigantische Serverfarmen vor sich hinsurren. Zentrale Rechenzentren sind das steinerne Fundament luftiger Cloud-Anwendungen. Sie sind aber nicht nur der Speicherort für die Daten der Kunden von Hyperscalern: Traditionell betreiben auch viele Unternehmen eigene Rechenzentren. In einigen Branchen hat sich allerdings aus der Notwendigkeit heraus, Daten möglichst schnell und ohne Umwege über Cloud und zentrale On-Premises-Server zu verarbeiten, ein Paradigmenwechsel ereignet. Immer häufiger setzen Fertigungsbetriebe in ihren Industrieanlagen auf Edge Computing, also die Datenverarbeitung vor Ort.

Eine Sache haben Geräte aus der Operational Technology (OT), also zum Beispiel Produktionsstraßen, gemeinsam – sie produzieren nicht nur Güter, sondern auch eine Unmenge von Daten. Um aus ihnen nützliche Informationen zu gewinnen, benötigen Unternehmen allerdings nicht nur Hard- und Middleware, sondern auch eine leistungsstarke Datenbank. Sie muss in der Lage sein, viele Daten zu empfangen, sie schnell zu verarbeiten und anschließend zu persistieren, also zu speichern.

Im Hinblick auf das Anforderungsprofil von Edge-Anwendungen hat sich der Einsatz von Apache Cassandra als sinnvoll erwiesen. Die NoSQL-Datenbank ist hochskalierbar und bietet durch den Multi-Cluster-Ansatz Hochverfügbarkeit sowie eine hohe Resilienz.

NoSQL: Die bessere Alternative am Edge Ein typisches Anwendungsszenario am Edge ist Predictive Maintenance (vorausschauende Wartung). Die Idee ist, Verschleiß zu erkennen, bevor er zum Problem wird und proaktiv Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Um dieses Szenario in Echtzeit gewährleisten zu können, steht es außer Frage, die erhobenen Daten in die Cloud oder an ein zentrales Rechenzentrum weiterzuleiten: Der Weg aus der Industrieanlage über das Netzwerk bis in die Cloud oder das zentrale Rechenzentrum ist zu lang, um wirkliche Echtzeitverarbeitung zu garantieren. Die nötige Verarbeitungszeit ist auch der Grund, warum NoSQL-Datenbanken am Edge in Szenarien wie Predictive Maintanance die Nase vorn haben: Wären alle Daten von einem einheitlichen Format, würde eine SQL-Datenbank, die Zeitreihen speichern kann, genügen. Tatsächlich sind die meisten Events von Maschinen Log-Daten mit Zeitstempel. Allerdings gibt es in Produktionsstraßen zahlreiche Einzelteile und Sensoren unterschiedlicher Hersteller, deren Daten sich nicht ohne Weiteres in ein einheitliches SQL-Format umwandeln lassen. NoSQL-Datenbanken wie Apache Cassandra bieten in diesem Zusammenhang den Vorteil, dass sie unstrukturierte rohe Daten verarbeiten können. Da die Daten unstrukturiert sind, bieten sie auch langfristig einen Mehrwert. SQL-Datenbanken schnüren ein enges Formatkorsett, sodass etwa die Spaltenanzahl in den Tabellen festgelegt ist. Dadurch können wertvolle Informationen verloren gehen, die dann zum Beispiel fehlen, um eine KI für die vorausschauende Wartung zu trainieren. In vielen Fällen genügt beispielsweise die Betrachtung der Temperatur einer Produktionsmaschine, um proaktiv einen Kühlkörper auszutauschen, wenn er langsam verschleißt. Allerdings ergibt es manchmal Sinn, die Temperaturschwankungen in Relation zu anderen Werten zu setzen, etwa zur Betriebsdauer oder der Geschwindigkeit der Produktionsstraße. Nur mit einem holistischen Blick auf die Daten können Analysten und künstliche Intelligenzen die Produktion möglichst optimal feinjustieren. SQL-Datenbanken sind in dieser Hinsicht zu unflexibel. In Edge- und IoT-Szenarien wie der vorausschauenden Wartung, spielt der NoSQL-Ansatz von Apache Cassandra seine Stärken voll aus. Die Datenbank ist nicht nur als Speed Layer für die Verarbeitung von Daten in Echtzeit geeignet, sondern auch als Batch Layer, in dem die Daten langfristig persistiert werden. Aus dem Batch Layer können Entwickler die Daten später auch in andere Datenformate und in andere Datenbanken ohne Probleme exportieren, was ebenfalls für NoSQL und gegen sequenzielle Datensicherung spricht.

Ein Blick unter die Haube Was Apache Cassandra neben der Skalierbarkeit auszeichnet, ist die Mixtur aus hoher Performance, Resilienz und Verfügbarkeit. Das liegt an dem empfohlenen, nicht forcierten Multi-Node-Ansatz. Nutzer können Apache Cassandra als Single-Node-Datenbank betreiben, allerdings eignet sich dieses Format nur für simple Testzwecke – zum Beispiel um zu testen, wie eine API funktioniert oder User sich mit der Datenbank verbinden. Bereits für Performance-Tests ist ein Single-Node-Ansatz sinnlos, denn Apache Cassandra entfaltet erst im Verbund mehrerer Nodes seine Leistungsstärke. Das empfohlene Quorum, um Apache Cassandra zu betreiben, liegt bei drei zusammengeschalteten Nodes. Diese sind – anders als etwa bei PostgreSQL – nicht in primary und secondary unterteilt, sondern kommunizieren alle gleichwertig. Diese Kommunikation findet über ein sogenanntes Gossip-Protokoll statt, welches sicherstellt, dass alle eintreffenden Daten gleichermaßen auf allen Nodes synchron gespeichert werden. Auf diese Weise stellt Apache Cassandra Resilienz und Konsistenz her: Geht ein Node in die Knie, gibt es noch zwei weitere, die eine konsistente Datenlage garantieren. Je mehr Nodes vorhanden sind, desto mehr können in der Theorie ausfallen, ohne die Konsistenz der Daten zu gefährden. Eine größere Anzahl an Cassandra-Nodes hat allerdings auch den Vorteil, dass die Datenbank insgesamt mehr Daten gleichzeitig verarbeiten und persistieren kann. Da die Open-Source-Datenbank nicht automatisch skaliert, müssen Nutzer sich manuell um die entsprechenden Konfigurationen kümmern. Hier kann allerdings ein Managed-Service-Provider unterstützen, der sich darum kümmert, dass die Speicher der Datenbank nicht überlaufen. In Sachen Sicherheit bietet Cassandra eine granulare, rollenbasierte Zugriffskontrolle, durch die Anwendungen und User nur auf die Daten zugreifen können, die sie auch wirklich benötigen. Auch die Möglichkeiten, Daten in die Datenbank zu schreiben oder auszulesen können Administratoren variabel konfigurieren. Zudem findet die Datenübertragung grundsätzlich verschlüsselt über Secure Sockets Layer (SSL) statt – auch zwischen den Clustern selbst.