Im Vergleich: Elastic Block Store und Elastic File System

Amazon Elastic Block Store und Amazon Elastic File System haben mehr Gemeinsamkeiten als nur ihre ähnlichen Namen und mehr Unterschiede als den Speichertyp. Vergleichen Sie die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von EBS und EFS, bevor Sie sich für einen Service entscheiden.

EBS ist ein Speicher auf Blockebene, der für Elastic Compute Cloud (EC2)-Instanzen entwickelt wurde. Speicher-Volumes können jeweils nur mit einer einzigen EC2-Instanz verbunden werden, was einen schnellen Dateizugriff ermöglicht.

EFS ist ein elastisches, serverloses Dateisystem, das Benutzer über mehrere Ressourcen und Systeme hinweg gemeinsam nutzen können, unabhängig davon, ob es sich dabei um ein anderes AWS-System oder um ein System am lokalen Standort handelt. Es wächst und schrumpft automatisch je nach Bedarf an Dateispeicher, ohne Bereitstellung oder Verwaltung.

Die Daten werden bei der Übertragung ( in-flight ) und im Ruhezustand ( at rest ) verschlüsselt , was den Kunden hilft, branchenspezifische und interne Compliance -Richtlinien einzuhalten.

Wie die folgende Grafik zeigt, unterscheiden sich EBS und EFS in wichtigen Bereichen wie Verwaltung, Kosten und Leistung.

Amazon EBS und sein Block-Level-Speicher eignen sich aufgrund der geringen Latenzzeit und der unternehmensweiten Anwendungen für transaktionale und NoSQL -Datenbanken. Der Blockspeicher unterstützt den Einsatz in Dateisystemen, Datenbanken und Anwendungen, die feine, granulare Aktualisierungen und den Zugriff auf rohen, unformatierten Speicher erfordern. Mit der Snapshot -Funktion lassen sich die Daten auch auf Amazon S3 sichern. Zudem lassen sich inkrementelle Backups umsetzen.

Amazon EFS eignet sich gut für die Verwaltung von Inhalten und Webanwendungen, da es die Dateistrukturen nachahmt, die Webentwickler häufig verwenden. Viele Unternehmen nutzen EFS für die Entwicklung und das Testen von Anwendungen, die Unterstützung von Webservern , Big-Data-Analysen und digitale Transformationsprojekte, bei denen ganze Anwendungen migriert werden. Die Elastizität , Hochverfügbarkeit und hohe Skalierbarkeit von EFS tragen dazu bei, all diese Arbeitslasten effizient zu bewältigen.

Wichtigste Verwendungszwecke für EBS vs. EFS

Preisoptionen für EBS vs. EFS

Sowohl Amazon EBS als auch EFS bieten Pay-what-you-use-Optionen, die von Speicherklassen, Lese- und Schreibzugriff, bereitgestelltem Durchsatz und mehr abhängen.

Amazon EBS wird monatlich auf der Grundlage des bereitgestellten Volume-Typs berechnet, bis der Speicher freigegeben wird. Volumes, die zusätzliche IOPS und Durchsatz über die Basisleistung hinaus benötigen, können mehr kosten. EBS-Speicher umfasst einen kostenlosen Tier mit 30 GB Speicher, 2 Millionen I/Os und 1 GB Snapshot-Speicher, der zeigt, wie er für ein bestimmtes Unternehmen und Arbeitslasten funktionieren würde.

Amazon EFS wird monatlich auf der Grundlage der durchschnittlichen Speicherklasse (Tier) und des Speicherplatzes abgerechnet. EFS bietet vier Speicherklassen: EFS Standard, EFS Standard-Infrequent Access, EFS One Zone und EFS One Zone-Infrequent Access. Speicherklassen mit seltenem Zugriff sind für Dateien gedacht, auf die Benutzer nicht täglich zugreifen. Die meisten Daten werden nicht häufig verwendet, so dass die Speicherklassen für seltenen Zugriff Einsparungen bieten können. EFS bietet eine kostenlose Speicherklasse im Rahmen des AWS Free Tier-Pakets, das 5 GB EFS-Standardspeicher für 12 Monate umfasst.