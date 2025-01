VM-Steuerung mit den wichtigsten Befehlen für VMware ESXi

VMware vCenter Server ist seit langem der zentrale Kontrollpunkt für VMware ESXi-Umgebungen. Obwohl es von großem Vorteil ist, Änderungen und Modifikationen über vCenter Server durchzuführen, kommt in der Karriere eines jeden VMware-Administrators der Zeitpunkt, an dem vCenter einfach nicht verfügbar ist. Eine direkte Verbindung zu einem Host mit dem vSphere-Client kann helfen, wenn vCenter nicht verfügbar ist, aber es gibt viele Dinge, die Sie mit dieser Methode einfach nicht tun können.

Sich in der Befehlszeile zurechtzufinden, ist bei der ESXi-Fehlersuche von entscheidender Bedeutung, und es ist immer gut, einige der gängigsten Linux- und ESXi-Befehle zu kennen, die man in seinem Lebenslauf aufführen kann.

Linux-Shell-Befehle

Werfen wir zunächst einen Blick auf einige Linux-Shell-Befehle. Diese sind nicht nur für ESXi spezifisch – viele, wenn nicht sogar alle, dieser Befehle finden Sie auch in den meisten heutigen Linux-Distributionen.

1. find/cat/grep: Diese drei Befehle sind wichtig, wenn Sie versuchen, bestimmte Dateien oder Text in einer Datei zu finden. Der find-Befehl sucht eine bestimmte Datei, entweder anhand eines Dateinamens oder eines Musters. cat wird verwendet, um den Inhalt einer Datei anzuzeigen, während grep verwendet werden kann, um nach einem bestimmten Text innerhalb einer einzelnen Datei oder einer Gruppe von Dateien zu suchen.

find /path/to/vm/folder –iname "*delta*" listet alle Delta-Datenträger einer VM auf.

cat hostd.log | grep error sucht nach error-Fehlermeldungen in der hostd.log.

2. head/tail: Diese beiden Befehle können nützlich sein, um den Inhalt einer Datei zu betrachten. Während sich der Befehl cat dazu eignet, den gesamten Inhalt einer Datei anzuzeigen, können head und tail verwendet werden, um entweder nur den Anfang oder das Ende der Datei anzuzeigen, wobei der Inhalt in der Mitte übersprungen wird. tail kann beim Troubleshooting äußerst nützlich sein, vor allem, wenn man das Flag -f angibt, um Protokolldateien in Echtzeit zu überwachen.

tail -f /var/log/vmkernel.log überwacht das vmkernel-Protokoll in Echtzeit.

3. less: Der Befehl less wird verwendet, wenn Sie den Inhalt großer Dateien anzeigen wollen. Indem Sie Ihre cat-Ausgabe über die Pipeline (|) an less weiterleiten, können Sie das System veranlassen, die Ausgabe auszulagern, so dass wir durch die Ausgabe scrollen können, sowohl nach oben als auch nach unten durch die Datei.

cat /var/log/vpxa.log | less gibt die Datei vpxa-log auf dem Bildschirm aus und blättert dabei.

4. df/vdf: Mit diesen beiden Befehlen werden Informationen über den freien Speicherplatz in Dateisystemen angezeigt. Der Befehl df, der jetzt VMFS-Datenspeicher anzeigt, zeigt die Größe, den belegten und den verfügbaren Speicherplatz sowohl in unserem Dateisystem als auch in unseren Dateispeichern an. Um die Nutzung der verschiedenen RAM-Disks innerhalb eines ESXi-Hosts anzuzeigen, müssen Sie den Befehl vdf verwenden. Beide Befehle eignen sich zur Erkennung von Problemen, die durch zu wenig freien Speicherplatz verursacht werden können.

5. ps/kill: Mit diesen Befehlen können Sie die im ESXi-Host laufenden Dienste ermitteln und zwangsweise beenden. Der ps-Befehl enthält viele Befehlszeilenoptionen, wird aber am häufigsten verwendet, um die laufende World ID eines Prozesses abzurufen, um sie an den kill-Befehl zu senden. Der kill-Befehl beendet den Prozess dann entsprechend.

6. vi: Wer mit vi nicht vertraut ist, wird mit Sicherheit Schwierigkeiten haben, es zu erlernen. Der vi-Befehl ist ein Texteditor, mit dem der Inhalt einer Datei geändert werden kann – eine unverzichtbare Fähigkeit für jeden vSphere-Administrator, der die Fehlerbehebung über die Befehlsshell durchführt.