Die wichtigsten Funktionen verteilter Dateisysteme

Mit verteilten Dateisystemen (Distributed File Systems, DFS) kann man die Daten auf einem Rechner zwischen mehreren Servern und den an sie angebundenen Anwendern teilen. Client-Systeme können dann mehrere Storage-Ressourcen so verwenden, als ob es sich um lokale Storage handelte. Mit DFS können Organisationen sicher, skalierbar und bequem auf ihre Daten zugreifen.

Ein DFS bietet also direkten Host-Zugriff auf File-Daten von mehreren Orten aus. NFS beispielsweise ist eine Art DFS-Protokoll. Storage-Ressourcen verbinden sich über Netzwerkressourcen wie LAN oder SAN mit einem Computer. Hosts können auf Daten über Protokolle wie NFS oder SMB zugreifen. Administratoren können neue Knoten zum System hinzufügen, wenn es schnell skalieren soll. Ein DFS sollte Sicherungskopien generieren, damit keine Daten verloren gehen, wenn ein Laufwerk ausfällt.

Ein Namensraum bezeichnet einen Vorrat an Befehlen und Variablen, die spezifische Aktivitäten vereinfachen. In DFS enthalten Namensräume die nötigen Befehle und damit verknüpften Aktionen, die das DFS zum Funktionieren braucht.Ein einzelner Namensraum, der mehrere Filesysteme unterstützt, generiert eine einheitliche Benutzerschnittstelle . Dann scheint es dem Anwender, als ob alle diese Filesysteme ein Filesystem wären. Namensräume reduzieren auch die Wahrscheinlichkeit von Inhaltsüberschneidungen mit anderen Namensräumen.

Datenintegrität. Wenn mehrere Anwender auf dieselben File-Storage-Systeme oder sogar dieselben Files zugreifen, muss das DFS den eingehenden Strom von Zugriffsanforderungen so verwalten, dass es nicht zu Unterbrechungen beim Zugriff kommt oder die Dateiintegrität beeinträchtigt wird.

. Mit der Zunahme der Anforderungen an die Storage implementieren Anwender normalerweise weitere Storage-Ressourcen. Das DFS sollte stark genug sein, dass es, wenn das System wächst, auch die zusätzlichen Ressourcen handhaben kann. Anwender sollen keine Leistungsunterschiede bemerken.

Selbständige DFS verwenden kein Active Directory (AD). Stattdessen werden sie lokal mit eigenen Root-Verzeichnissen erzeugt. Sie können nicht mit anderen DFS-Entitäten verbunden werden. Wahrscheinlich deshalb sind sie nicht so verbreitet wie Domain -basierte DFS-Namensräume.

Stärken und Grenzen von DFS

Die DFS-Technologie sorgt dafür, dass kritische Files und Datenbanken weniger leicht zerstört werden oder verloren gehen. Dafür werden sie über mehrere Storage-Systeme verteilt. Einige dieser Storage-Einheiten befinden sich an anderen Unternehmensniederlassungen oder in der Cloud, was zusätzliche DR-Unterstützung bedeutet. Anwender können Daten leichter zwischen Storage-Knoten verschieben.

Schwierigkeiten entstehen, wenn der File Server, die Anwendungen für die File Storage oder die Storage-Protokolle verändert werden, falls die Veränderungen nicht kompatibel zur DFS/NFS-Anwendung sind. In diesem Fall kann es ohne Sicherheitsvorkehrungen zu Datenverlusten kommen. Dasselbe gilt für Verschiebungen von Daten zwischen Storage-Systemen.