So aktualisieren Sie Hosts im laufenden Betrieb zu ESXi 8

VMware vSphere 8 bietet verschiedene Vorteile, die insbesondere die Leistung verbessern. Dazu gehören die Gerätegruppen, Device Virtualization Extensions, Workload Availability Zones und die Unterstützung von Tanzu-Clustern mit Kubernetes. Alles in allem ist es dadurch mit vSphere 8 einfacher, leistungsstarke Workloads zu betreiben. Dazu kommt, dass vSphere 8 bis zu 32 DirectPath-Geräte unterstützt, wenn die neue Hardwareversion 20 zum Einsatz kommt. Schlussendlich lassen sich in der neuen Version wesentlich mehr VMs auf einem Cluster betreiben und Windows 11-Computer sowie Windows Server 2022/vNext-Server klonen, inklusive TPM-Einstellungen. Das Update lohnt sich für jedes Unternehmen, dass eine entsprechende Lizenz hat, sofern die vorhandene Hardware mit vSphere 8 kompatibel ist.

Wenn Sie im Netzwerk VMware vCenter verwenden, sollten Sie diesen Teil des Ökosystems als erstes aktualisieren. Das liegt daran, dass neuere vCenter-Versionen problemlos mit älteren ESXi-Servern arbeiten, aber eine veraltete vCenter-Installation nicht aufwärts kompatibel zu ESXi 8 ist.

Sowohl bei ESXi 7, als auch ESXi 6.7 ist das Upgrade schnell erledigt. Sie sollten jedoch auf jeden Fall darauf achten, dass Ihre vorhandene Hardware die neue Version noch unterstützt.

Im Vorfeld sollten Sie also abklären, ob die eingesetzten Lizenzen eine Aktualisierung erlauben und ob die vorhandene Hardware kompatibel mit vSphere 8/ESXi 8 ist. Die einzelnen Spezifikationen finden Sie im VMware Compatibility Guide .

Aktualisierung durchführen: Unterbrechungen bei ESXi-Hosts

Beim Starten eines ESXi-Hosts mit ESXI 8-Medien, müssen Sie den Host vorher herunterfahren und alle VMs auf einen anderen Knoten verschieben. Danach erfolgt das Starten des Hosts mit einem Datenträger auf Basis von ESXi 8. Dieser lässt sich aus der ISO mit Tools wie Rufus erstellen.

Startet der Installationsassistent, erkennt er die vorhandene Installation und schlägt unter Upgrade die Aktualisierung vor. Wichtig ist an dieser Stelle, dass Sie nicht versehentlich die Neuinstallation mit Install anstoßen, sondern Upgrade auswählen. Ansonsten gehen alle Daten auf dem Host verloren. Haben Sie die Lizenzbedingungen akzeptiert, zeigt der Assistent den Storage der vorherigen Version an. So können Sie sicher sein, dass Ihre Daten erhalten bleiben.

Abbildung 1: Der Installationsassistent spürt automatisch den Storage der vorhandenen Installation auf.

Nach der Auswahl von Upgrade zeigt der Assistent nochmal ein Fenster an, das darauf hinweist, dass die Aktualisierung zu ESXi 8 erfolgt. Der eigentliche Vorgang startet durch Drücken von F11. Nach wenigen Minuten ist die Aktualisierung abgeschlossen, und der Installationsassistent zeigt den Vorgang an. Vor dem Neustart legen Sie noch fest, dass der Server vom lokalen Datenträger starten soll. Ansonsten steuert der Server wieder automatisch den Installations-USB-Stick an. Nun sollten Sie die Konsole von ESXi 8 sehen.