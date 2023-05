Anwendungen als Teil des Cloud-Migrationsprozesses erneuern

Die Anwendungsmodernisierung ist ein wichtiger Aspekt bei der Umstellung von On-Premises-Systemen auf die Public Cloud, unabhängig davon, ob der Anstoß dazu von einer Cloud-First-Richtlinie oder von der IT-Abteilung selbst kommt, um Legacy-Systeme zu digitalisieren. Sie kann den betriebliche Abläufe verschlanken, veraltete Technologien ersetzen und die Benutzerfreundlichkeit verbessern.

Mit Ausnahme von Großunternehmen werden die meisten IT-Teams ihre App-Modernisierung und Cloud-Migration an einen Dritten auslagern. Dennoch spielen interne Teams eine entscheidende Rolle im Cloud-Migrationsprozess. Sie tragen dazu bei, dass die Modernisierungsbemühungen auf geschäftsorientierten Entscheidungen beruhen, die eine solide Investitionsrendite ermöglichen.

Zudem kann die Modernisierung von Anwendungen neue Einnahmequellen erschließen. Nehmen wir an, Ihre Kunden möchten Ihre interne Arbeitsmanagementsoftware nutzen. Mit einer lokalen Infrastruktur kann dies aufgrund der hohen Sicherheits- und Skalierungsanforderungen kostspielig sein. In der Cloud können Sie einen Business Case erstellen, ein Budget einplanen und die entsprechenden Arbeiten durchführen, um diese Anwendung als rentablen Service für externe Benutzer neu zu starten.

Unternehmen können auch Geld sparen, wenn sie sich von Legacy-Entwicklungssoftware und -hardware sowie dem schrumpfenden Talentpool, der noch mit diesen Systemen arbeiten kann, trennen. Wenn Sie beispielsweise eine kritische Legacy-Anwendung haben, die in Borland Delphi geschrieben wurde, gibt es wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl von Programmierern in Ihrem lokalen Markt, die mit der Anwendung umgehen können – und die sind nicht billig.

Drei Phasen der Anwendungsmodernisierung

In der Bewertungsphase erstellen Unternehmen ein Anwendungsprofil und bewerten die Anwendungen. Das Migrationsteam muss den aktuellen Zustand der Anwendungen und die Anforderungen an den zukünftigen Zustand bewerten, damit die Anwendung in der neuen Umgebung ordnungsgemäß läuft. Einige Anwendungen sind aus verschiedenen Gründen nicht für den Weg in die Cloud geeignet, zum Beispiel weil es keinen Business Case gibt, die Einhaltung von Vorschriften nicht möglich ist oder die Kosten zu hoch sind. Der Systemintegrator – oder das firmeneigene Team – muss Services für die Ausmusterung von Anwendungen berücksichtigen, um nicht mehr benötigte Anwendungen und deren Abhängigkeiten zu eliminieren.

Ihr Migrationsteam sollte in dieser Phase mit Ihren Geschäftsanwendern sowie mit IT- und Security-Teams zusammenarbeiten. In dieser Phase können auch andere Analysedienste, zum Beispiel für Sicherheit und Compliance, in Anspruch genommen werden.

In der Phase der Anwendungsmigration findet die eigentliche Arbeit statt. Große Cloud-Anbieter und Drittanbieter bieten eine Reihe von Migrationsdiensten an, darunter direkte Netzwerkverbindungen und physische Übertragungsgeräte. Außerdem gibt es verschiedene Migrationsstrategien, darunter Rehosting, Refactoring, Revise, Rebuild und Replace.

Rehosting – allgemein bekannt als Lift and Shift – verschiebt Anwendungen in die Cloud, so wie sie sind. Diese Technik ist die am weitesten verbreitete Methode, aber sie weicht allmählich anderen Strategien. Beim modernen Lift-and-Extend-Ansatz wird eine Anwendung in die Cloud verlagert, wobei einige Anwendungskomponenten durch Cloud-Dienste ersetzt werden. So kann ein Unternehmen beispielsweise eine lokale MySQL-Datenbank durch Amazon Aurora ersetzen, um eine bessere Integration mit anderen nativen AWS-Angeboten zu erreichen.

In der Phase der Softwareentwicklung werden die Anwendungen entweder teilweise oder vollständig mit modernen, nativen Cloud-Technologien neu geschrieben. In dieser Phase können IT-Teams auf Microservices umsteigen oder beschließen, die Sicherheit mit nativen Cloud-Tools in die Anwendung zu integrieren. Dies kann auch zu einem gewissen Kulturschock führen, wenn Sie im Rahmen Ihres Cloud-Migrationsprozesses zu DevOps oder DevSecOps wechseln.

Alternativ können Unternehmen Low-Code/No-Code-Tools wie FileMaker Pro oder Appian verwenden, um bestehende Anwendungen in etwas Einfacheres umzuschreiben. Wenn diese Tools in den Händen der Geschäftsanwender sind, können sich die Entwickler auf strategischere Aufgaben konzentrieren.