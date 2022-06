5 Storage-Typen von Microsoft Azure im Überblick

Microsoft Azure und die meisten anderen Cloud-Anbieter haben verschiedene Speicherarten im Angebot, jede mit ihrer eigenen besonderen Preisstruktur und bevorzugtem Einsatzgebiet.

Die Speichertypen von Azure umfassen Objekte, verwaltete Dateien und verwaltete Festplatten. Kunden sollten ihre oft verschiedenen Einsatzzwecke vor der Installation verstehen. Jede Speicherart besitzt verschiedene Preisschichten, die sich in der Regel auf Performance und Verfügbarkeit stützen und die jeweils für Unternehmen unterschiedlicher Art und Größe geeignet sind. Azure bereitet die Speicherarten für besondere Workloads vor – zum Beispiel für Speicher von Dateien oder Datenbanken.

Ein Unternehmen, das beabsichtigt, Azure Storage zu kaufen, sollte sich zuerst einen Überblick über seinen Bedarf verschaffen. Azure-Speicher kann teuer sein, so dass man eine Menge an nutzlosen Kosten vermeiden kann, indem man sich die Zeit nimmt für eine Bestandsaufnahme der benötigten Arten, Schichten und Mengen von Speicher. Die meisten Unternehmen werden mehr als nur eine Speicherart einsetzen.

Obwohl Blob Storage für viele Unternehmen ein Grund ist, zu Azure-Speicher zu wechseln, kann es teuer sein. Ein Petabyte an Daten auf der oberen Speicherschicht mit einer Reservierung für ein Jahr kostet 15.050 Dollar pro Monat. Zusätzlich kann das Preissystem für Blob Storage kompliziert sein. Die Kosten unterscheiden sich nicht nur nach Speicherschicht, Reservierung und Kapazität, sondern es gibt auch zahlreiche andere Beträge je nach Vorgang und Datentransport. Es kann schwierig sein, genau einzuschätzen, was Azure Blob Storage letztendlich kosten wird.

Blob ist eine der am meisten verbreiteten Speicherarten von Azure. Azure Blob Storage ist der Objektspeicher von Microsoft und ist ideal geeignet für Workloads, die Speicher mit hohen Kapazitäten erfordern. Microsoft hat Blob Storage besonders für Data Lakes – also große Datenmengen – optimiert, aber diese Speicherform kommt auch mit kleineren Workloads zurecht. Azure Blob Storage ist sowohl skalierbar als auch lange haltbar. Wenn Blob Storage zusammen mit Geo- Replication genutzt wird, kann es eine Haltbarkeit von 16 Neunen (99,99999999999999 Prozent) erreichen.

3. Azure Queue Storage

Queue Storage ist eine der weniger bekannten Speicherarten von Azure, kann aber sehr nützlich sein. Wie der Name schon andeutet (Queue = Warteschlange), hat Microsoft Azure Queue Storage besonders dafür entwickelt, Botschaften in einer Warteschleife zu speichern. Queue Messages sind in der Regel lediglich Instruktionen, die zu einer Webanwendung gehören. Wenn eine Anwendung ihre Jobs zum Beispiel in einer nicht-synchronen Weise abarbeitet, wird der Administrator in der Regel eine Warteschlange für diese Jobs benötigen. Diese Warteschlange wird sich an einem Ort befinden müssen, der für den Webserver zugänglich ist. Darauf bezieht sich die Bezeichnung „Azure Queue Storage“.

Queue Storage ist geeignet für alle Arten von Botschaften in der Warteschleife, die einen Umfang von weniger als 64 KB haben. Microsoft stellt auch Anleitungen für den Zugang zu Azure Queue Storage von Systemen wie .NET, Java, Python und Node.js zur Verfügung. Kunden können jedoch nicht Dateien oder strukturierte Daten mit Queue Storage speichern.