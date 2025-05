11 Produktivität-Tools, die Entwicklungsteams kennen sollten

Es ist entscheidend, dass Entwickler während des Softwareentwicklungsprozess produktiv arbeiten können. Die Produktivität der Entwickler wirkt sich auf die Qualität und den Geschäftserfolg von Anwendungen aus. Die Entwicklung erfordert einen gut organisierten Workflow-Prozess, der Codierungsunterstützung, Codierungskonsistenz und effektive Kommunikation umfasst.

Die von den Entwicklern gewählten Tools können die Erfahrung der Entwickler bei der Aufrechterhaltung dieser Workflows entweder beeinträchtigen oder verbessern – und damit die Produktivität steigern oder verringern.

Die 11 besten Tools zur Steigerung der Entwicklungsproduktivität Der wichtigste Faktor bei jedem Tool ist der Umfang des Entwickler-Supports. Entwickler wünschen sich produktive Tools, die sich untereinander und mit der bestehenden Infrastruktur des Unternehmens integrieren lassen. Durch die Integration wird doppelte Arbeit vermieden. Unternehmen sollten außerdem den Einführungsprozess steuern, um den Zeitaufwand für das Erlernen neuer Tool-Funktionen zu minimieren. Diese Liste wurde anhand von Recherchen, der Lektüre von Entwicklungsforen und den Erfahrungen des eigenen Entwicklungsteams zusammengestellt. Sie enthält eine Funktionsbeschreibung jedes Tools und die Produktivitätsvorteile, die es für Entwickler nützlich machen.

Projektmanagement- und Kommunikations-Tools Wenn Teams Arbeitsabläufe effektiv visualisieren und bewerten können, können sie diese optimieren, um die Produktivität zu steigern. Teams können Projektmanagement-Tools verwenden, um Aufgaben zu verwalten, Hindernisse zu identifizieren, Arbeitsabläufe zu überarbeiten, um diese Hindernisse zu beseitigen, und ihre Ergebnisse untereinander zu kommunizieren. Die besten Projektmanagement-Tools sollten benutzerfreundlich sein, eine flexible Aufgabenverwaltung ermöglichen und Berichtsfunktionen bieten. Die Aufgabenverwaltung umfasst die Zuweisung von Aufgaben an Entwickler, die Verfolgung des Aufgabenfortschritts und die Bewertung von Produktivitätskennzahlen. Projektmanagement-Tools mit Funktionen zur Berichterstellung helfen Teams, Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen erforderlich sind. Mit Projektmanagement-Tools sparen Teams Zeit bei Verwaltungsaufgaben oder vermeiden unnötige Nacharbeiten. 1. ClickUp ClickUp bietet Entwicklern Tools für die Prozessabbildung, Aufgabenverteilung, Aufgabenverfolgung und Zusammenarbeit. ClickUp verfügt außerdem über mehrere integrierte Tools zur Prozessoptimierung, mit denen unproduktive Arbeitsabläufe oder Prozesse identifiziert werden können. Mit ClickUp können Entwicklungsteams die Arbeitsabläufe der Entwickler an ihre Bedürfnisse anpassen. Benutzer können die zugewiesenen Aufgaben der Entwickler in einer einzigen Ansicht anzeigen, um die Aufgabenverwaltung zu verbessern. ClickUp bietet eine Zeiterfassung und umfassende Berichtswerkzeuge zum Festlegen und Auswerten von Teamkennzahlen. Teams können Berichte an die Prozessanforderungen anpassen. Das Tool bietet Messaging-Funktionen, um Änderungen im Prozess oder Fortschritte zu kommunizieren. Abbildung 1: ClickUp verfügt über mehrere integrierte Tools zur Prozessoptimierung. 2. Jira Jira von Atlassian ist eines der beliebtesten Projektmanagement-Tools in der Softwareentwicklung. Die Beliebtheit von Jira ist zum Teil auf seine Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten zurückzuführen. Entwickler können mit dem Tool ein System erstellen, das auf die individuellen Softwareentwicklungs- und Prozessanforderungen eines Teams zugeschnitten ist. Beispielsweise verwenden Teams Jira häufig nicht nur für die Entwicklung, sondern auch für das Test- und Fehlermanagement. Jira bietet Kanban-Boards zum Planen, Verfolgen, Testen und Freigeben von Codierungsprojekten. Das Tool bietet außerdem Echtzeit-Berichte. Teams können Metriken anpassen und jederzeit Berichte zur Auswertung erstellen. Jira lässt sich gut in eine Reihe anderer Tools integrieren, wodurch Teams Zeit sparen und Prozessverschwendung reduzieren, da doppelte Arbeit in mehreren Tools vermieden wird. Diese Integrationen mit anderen Tools sind über den Atlassian Marketplace verfügbar. Abbildung 2: Jira stellt zahlreiche Funktionen für das Projektmanagement zur Verfügung. 3. Slack Slack bietet eine integrierte Messaging-Oberfläche für die Kommunikation im Team. Teammitglieder können schnell zusammenarbeiten, ohne unnötige Zeit in Besprechungen oder der Suche nach Antworten zu verbringen. Slack kann an die Bedürfnisse eines Teams angepasst und bei Bedarf gemeinsam genutzt werden.

IDE-Tools IDE-Tools (Integrated Development Enviroment, integrierte Entwicklungsumgebung) vereinen eine Vielzahl von Entwicklungsfunktionen in einer einzigen Anwendung. IDEs umfassen Funktionen zum Bearbeiten von Code, Debuggen, Kompilieren von Builds, Erstellen von Codebibliotheken, Versionskontrolle und Test-Frameworks. Der Ansatz, mit einem einzigen Tool zu arbeiten, unterstützt dabei, den Entwicklungsprozess zu optimieren und Integrationsprobleme zu vermeiden. Die Lösung von Plattformintegrationsproblemen, die Verwaltung einer Vielzahl unterschiedlicher Tools und der Wechsel zwischen verschiedenen Kontexten können die Fähigkeit von Entwicklern beeinträchtigen, Software zu erstellen und zu verbessern. Automatische Codevervollständigung, Fehlererkennung und anpassbare Plug-ins reduzieren die kognitive Belastung der Entwickler und ermöglichen es ihnen, sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigem Code zu konzentrieren. IDEs sind unverzichtbare Produktivitätswerkzeuge mit Funktionen und Frameworks zur Unterstützung einer effizienten Codierung. 4. Eclipse Eclipse ist eine der größten und beliebtesten IDEs. Eclipse ist Open Source, kostenlos nutzbar und kann an jede Programmiersprache oder jedes Framework angepasst werden. Eclipse umfasst Versionskontrolle und lässt sich in Git, GitLab und andere Git-bezogene Tools integrieren. Die Eclipse Foundation, die gemeinnützige Organisation hinter der IDE, bietet eine aktive Entwickler-Community, die Millionen von Codezeilen unterstützt. Benutzer können auf die Community zugreifen, um sich mit anderen Entwicklern und Codierungsprojekten zu verbinden, ihre Entwicklerfähigkeiten zu erweitern und ihre Effizienz zu steigern. 5. IntelliJ IDEA IntelliJ IDEA ist ein beliebtes IDE-Tool, das hauptsächlich in Java geschrieben wurde und einen benutzerfreundlichen Workflow bietet. Es umfasst JetBrains AI für Codierungsunterstützung und Debugging. Eine der beliebtesten Funktionen von IntelliJ IDEA ist, dass es keine externen Plug-ins benötigt und dennoch mehrere Programmiersprachen wie Python, Kotlin und JavaScript unterstützt. Die KI-gestützten intelligenten Funktionen zur Codevervollständigung unterstützen Entwickler, beim Programmieren oder Beheben von Fehlern nicht stecken zu bleiben. IntelliJ IDEA ist relativ neu auf dem Markt für IDE-Tools und daher außerhalb der Java-Entwickler-Community weniger bekannt. 6. Visual Studio Microsoft Visual Studio (VS) ist nach wie vor eine der beliebtesten IDEs auf dem Markt. Visual Studio unterstützt mehrere Programmiersprachen, darunter PHP und Node.js. Entwickler können in VS mithilfe von Breakpoints, Syntaxhervorhebung, Codevervollständigung und Refactoring-Hilfsoptionen effizient debuggen. Visual Studio bietet Open-Source-Zugriff auf das Xamarin Software Development Kit (SDK), das die Codeentwicklung für Apple iOS und Google Android ermöglicht und zusätzliche UI-Testfunktionen bereitstellt. Visual Studio enthält einen HTTP-Editor zum Testen von ASP.NET- oder API-Apps, einen API-Endpunkt-Explorer zum Testen und zur Interaktion mit Code für vorhandene APIs sowie ein voll ausgestattetes Entity Framework-Tool für die Arbeit mit relationalen Daten und domänenspezifischen Objekten. Die meisten Entwickler und Softwaretester wissen, wie sie VS einsetzen können, um den Entwicklungsprozess besser zu verwalten. Abbildung 3: Visual Studio ist ein umfangreiches für die Softwareentwicklung. 7. Xcode Xcode unterstützt nur die iOS-Entwicklung. Es handelt sich um eine umfassende IDE, die die Produktivität von Entwicklern beim Schreiben von Code, beim Testen und beim Debuggen verbessert. Es enthält integrierte Tools zum Verwalten von Projektdateien und zum Dokumentieren von Ressourcen. Das Tool wird regelmäßig mit Apple-Technologie aktualisiert, darunter Frameworks, APIs und zusätzliche Tools. Xcode stellt sicher, dass die gesamte iOS-Entwicklung auf dem neuesten Stand ist und mit den neuesten Apple-Features funktioniert. Außerdem verbessert es die Produktivität durch einen optimierten Workflow für die direkte Übermittlung von Arbeiten an den App Store. Das Tool kann Codebasis-Archive erstellen und Code anhand der App Store-Richtlinien von Apple validieren.