So verwalten Sie VM-Updates mit Azure Update Management

Azure Automation Update Management ist ein Dienst in Microsoft Azure mit dem sich die Installation von Updates vollständig automatisieren lässt. Dafür ist kein zusätzlicher Dienst im lokalen Netzwerk notwendig. Azure Automation Update Management, kurz Azure Update Management, läuft komplett in der Cloud. Anbinden lassen sich VMs im lokalen Netzwerk (On-Premises) und Azure-VMs.

Azure Update Manager verteilt zusätzlich zu Windows- auch Linux-Updates. Zu den unterstützten Linux-Systemen gehören zum Beispiel CentOS, RHEL und SUSE sowie Ubuntu ab Version 14.04. Azure Update Management ist für die Aktualisierung von Servern, aber nicht von Arbeitsstationen mit Windows 10 oder Windows 11 gedacht.

Azure Update Management ist ein vollständig verwalteter Dienst

Bei Azure Update Management handelt es sich um einen vollständig verwalteten Dienst in Azure. Das bedeutet, selbst beim Einsatz mehrerer Netzwerke und der Cloud lassen sich Updates relativ schnell einrichten. Azure Update Management ist zudem in der Lage virtuelle Maschinen (VMs) in AWS, GCP und anderen Cloud-Plattformen zu aktualisieren. Azure Update Management eignet sich somit als zentrale Lösung in Multi-Cloud-Umgebungen größerer Unternehmen.

Sie können außerdem Windows Server Update Services (WSUS) mit Azure Update Management verknüpfen. Erkennt Azure Update Management, dass ein Server nicht auf dem neuesten Stand ist, stößt der Dienst die Updates an. Dabei ist es möglich, die im lokalen Netzwerk bereitgestellten Updates zu nutzen und nicht vorhandene Aktualisierungen direkt bei Microsoft Update herunterzuladen

Update Management ist Bestandteil von Azure Automation. Nutzer binden Server im Netzwerk über den Azure Monitor Agent an und können sie fortan zentral in der Cloud überwachen. Außerdem bringt der Agent Automation-Aufgaben aus der Cloud in das lokale Rechenzentrum.

Bestandteil von Azure Automation ist neben Update Management auch Log Analytics. Dazu speichern die Server Informationen in Protokollen, die Sie mit Log Analytics auswerten. Die Version der Serverbetriebssysteme ist Gegenstand dieser Überwachung, so dass Sie auch hier fehlende Updates erkennen. Update Management erweitert somit die Überwachungsfunktionen von Azure Monitor zum Steuern von Updates.