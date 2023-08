Warum auch SaaS-Lösungen Backups benötigen

Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen sind inzwischen weit verbreitet und für viele Unternehmen geschäftskritisch. Als solche sollten sie den gleichen Schutz genießen wie ihre Nicht-SaaS-Pendants. Die Realität zeigt jedoch, dass viele Unternehmen die Gefahr ignorieren – und die Daten auf der Plattform ihres vertrauten SaaS-Anbieters bedroht sein könnten. Dieser Umstand macht den Einsatz benutzerfreundlicher SaaS-Sicherungslösungen notwendig.

SaaS-Produkte wie Salesforce , Google Workspace und Microsoft 365 haben in den letzten Jahren ein explosionsartiges Wachstum erlebt. Während der Pandemie boten sie eine kosteneffiziente und leicht skalierbare Möglichkeit, Mitarbeitern an entfernten Standorten Zugang zu Daten und einer kollaborativen Umgebung zu verschaffen. Gleichzeitig änderten große Anbieter wie Microsoft und Adobe ihre früheren Lizenzmodelle zu einem Abonnement. Dies bot kleineren Unternehmen, ohne große interne IT-Ressourcen, die perfekte Gelegenheit, IT-bezogene Geschäftsprobleme ohne hohe Investitionen und relativ sorgenfrei zu lösen. Mittlerweile aber stellen viele Kunden fest, dass ihre geschäftskritischen SaaS-Anwendungen keine ausreichende Datensicherung bieten.

SaaS-Lösungen brauchen den gleichen Schutz wie alle anderen Geschäftsanwendungen

SaaS-Lösungen sind weit verbreitet und in der Regel geschäftskritisch. Als solche sollten Unternehmen sie ebenso wichtig einstufen wie geschäftskritische Nicht-SaaS-Applikationen. Schaut man sich an, wie Nutzerdaten auf vielen SaaS-Plattformen geschützt werden, wird schnell klar, dass der Schutz der Daten nicht auf demselben Niveau der Anwendungen ist, die in einem Rechenzentrum oder in einer Private Cloud laufen. Unternehmen mussten sich schlicht damit abfinden, dass ihr gewähltes SaaS-Produkt sie dazu zwang, es so zu nutzen, wie sie es angeboten bekamen. Die Benutzer mussten lernen, dass die meisten SaaS-Lösungen ein Modell der geteilten Verantwortung (Shared Responsibility Model) verfolgen. Dieses Prinzip legt die jeweiligen Verpflichtungen eines Anbieters für Cloud Computing und des nutzenden Anwenders oder Unternehmens fest – und überlässt die Verantwortung über die Sicherung der Daten meist dem Nutzer. Unternehmen, die diese Sicherheitslücke erkannt haben, suchen seitdem nach Lösungen, um ihre Daten auf den von ihnen genutzten SaaS-Plattformen besser schützen und sichern zu können.