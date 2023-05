Mehr Nachfrage: Angebote für SaaS-Backup werden vielseitiger

Mittlerweile sollten Unternehmen wissen, dass die Sicherung von SaaS-Daten essenziell ist, aber nicht alle IT-Abteilungen scheinen sich darüber im Klaren zu sein. Die vermehrte Nutzung und wachsende Vielfalt der SaaS-Anwendungen veranlassen die Backup-Anbieter, neue Sicherungs- und Vertriebsmodelle zu entwickeln, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Sowohl große als auch kleine Anbieter von Datensicherungslösungen erweitern ihr Angebot zum Schutz von SaaS-Daten, wobei sie sich häufig auf beliebte SaaS-Anwendungen oder branchenspezifische Anwendungen konzentrieren. Obwohl immer mehr SaaS-Backup-Optionen auftauchen, halten sie nicht mit der Geschwindigkeit der SaaS-Entwicklung und -Einführung Schritt.

Einige SaaS-Backup-Dienste, die in diesem Jahr auf den Markt kamen, verfolgen einen breiteren Ansatz, indem sie universelle APIs oder Low-Code-Frameworks für SaaS-Entwickler oder -Kunden bereitstellen. Diese neuen Angebote zielen darauf ab, beide Märkte abzudecken, aber es bleibt abzuwarten, wie beliebt sie sind und wie schnell sie angenommen werden.

Unabhängig davon sollten sich Unternehmen dringend Gedanken über die zunehmenden Auswirkungen machen, die SaaS-Datenverluste auf die Produktivität und den Gewinn eines Unternehmens haben könnten, so Christophe Bertrand, Practice Director bei der Enterprise Strategy Group (ESG) von TechTarget. Viele SaaS-Lizenzvereinbarungen enthalten eine Haftungsfreistellungsklausel, die den Anbieter schützt und von der Haftung befreit.

„Die SaaS-Dienstleister schützen sich selbst“, so Bertrand. „Sie sagen Ihnen nichts Konkretes über die Datensicherung. Ihre Daten, Ihre Verantwortung."

Umfassende Lösungen für SaaS-Daten fehlen

SaaS-Anwendungen stellen für Unternehmen nach wie vor eine große Herausforderung dar. In einer im letzten Monat veröffentlichten ESG-Umfrage gaben 53 Prozent der Befragten an, dass sie im letzten Jahr von verlorenen oder beschädigten Daten betroffen waren.

Mehr als die Hälfte, nämlich 59 Prozent, der Befragten, deren Unternehmen von Datenverlusten betroffen waren, gaben an, dass sie nichts zum Schutz ihrer SaaS-Anwendungsdaten unternehmen.

Die Allgegenwärtigkeit von SaaS-Anwendungen sowohl innerhalb als auch außerhalb von IT-Umgebungen hat neue Priorisierungs- und Budgetierungsherausforderungen für Datenmanagement-Spezialisten geschaffen, wie zum Beispiel die Kontrolle der Gesamtausgaben für die Cloud zu behalten. Das Modell der geteilten Verantwortung von SaaS-Angeboten legt die Last der Datensicherung und -wartung auf den Benutzer, während die Lösungsanbieter für Funktionskennzahlen wie die kontinuierliche Betriebszeit verantwortlich sind. Wie man diese Backups am besten schützt und automatisiert, ist jedoch von Umgebung zu Umgebung unterschiedlich.

Viele SaaS-Anwender nehmen einfach an, ihre Daten seien verfügbar und werden automatisch gesichert, was zu einer sorglosen Haltung beim Backup führen kann, Marc Staimer, Präsident und Gründer von Dragon Slayer Consulting. „Die meisten Leute wissen nicht, dass ihre Daten nicht gesichert sind“, erklärt Staimer. „Anwender denken, wenn sie in der Cloud operieren, sind sie geschützt. Das sind sie aber nicht.“

Laut Krista Macomber, Analystin bei der Evaluator Group, liegt die Schuld für solche Annahmen nicht allein bei der IT-Abteilung. Die Einführung von SaaS kann ohne direkte Beteiligung der IT-Abteilung erfolgen, was zu einer Schatten-ITvon geschäftskritischen Anwendungen ohne vollständige Prüfung oder Kenntnis des bei Cloud-Produkten beliebten Modells der geteilten Verantwortung führt.

„Typischerweise sehen wir, dass diese SaaS-Anwendungen außerhalb der IT in das Unternehmen gebracht werden“, sagt Macomber. „Es ist einfach nicht die Aufgabe dieser externen Anbieter, Experten für Backup und Wiederherstellung zu sein.“