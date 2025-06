Hilfe zur Selbsthilfe nach Ausfall oder Cyberangriff

Je mehr Unternehmen Workloads in die Cloud verlagern, umso wichtiger ist deren Verfügbarkeit auch nach einem Ausfall oder einer Cyberattacke. Hyperscaler bieten zwar durchaus eine hohe Sicherheit für Daten, Ressourcen und Applikationen, allerdings sind auch deren Umgebungen nicht vor Ausfällen oder gegen Cyberangriffe gefeit. IT-Administratoren benötigen daher weitere Rückversicherung: neben dem Angebot der Provider auch eine Möglichkeit, um im Ernstfall selbsttätig und sofort zu handeln und die digitalen Assets mitsamt aller komplexen Konfigurationen schnell und funktionsfähig am gewünschten Ort wiederaufbauen zu können. Eine Lösung für das Replikationsmanagement und zum vollständigen Rebuild der Ressourcen, die ein zusätzlicher Backup von Metadaten zu Konfigurationen und Abhängigkeiten nutzt, erschließt die Möglichkeit zur Selbsthilfe.

Die Cloud verspricht Einfachheit sowie Flexibilität und hält dieses Versprechen auch beim Anlegen und Nutzen von Ressourcen. So löst sie die Kontrolle einer Replikation von der physischen Speicherinfrastruktur. Sie ermöglicht es auch, Ressourcen schnell zu provisionieren und zu deprovisionieren. Hinter dieser Einfachheit verbirgt sich aber eine neue Komplexität sich ständig ändernder Konfigurationen und Abhängigkeiten. Nur wer auf ein Backup der damit einhergehenden Konfigurationen zurückgreifen kann, ist auch in der Lage, in Wirklichkeit komplexe Cloud-Ressourcen schnell wieder aufzubauen.

Ein schnelles, einfaches und weitestgehend automatisiertes Recovery funktionsfähiger Workloads verlangt die kontinuierliche Sicherung der Metadaten im letztmöglichen sicheren Konfigurationsstatus. Das bietet ein Cloud-Dienst nicht unbedingt an. Dieses zusätzliche Backup über Nutzdaten hinaus ist das Drehbuch, um Cloud-Infrastrukturen schnell und funktionsfähig wieder neu aufzubauen. Der Zugriff über eine API erlaubt dabei das Auslesen der inkrementellen Backups in der Hyperscale-Cloud: eine Historie aller Daten und Neukonfigurationen für Daten, Applikationen, Systeme, mitsamt der gegebenen Abhängigkeiten. Auch Updates von Betriebssystemen sind hier verzeichnet.

Rebuild dank Metadaten Ein Rebuild vollständiger Hyperscaler-Ressourcen auch in der Multi-Cloud ist weit mehr als nur eine Wiederherstellung von Daten oder Einzelsystemen. Eine dafür geeignete Plattform für das Cloud-Datenmanagement mit Rebuild-Funktionen katalogisiert automatisch alle eingesetzten Cloud-Komponenten und weiß so, welche Assets die IT sichern und wiederherstellen muss. Dank Recovery as a Code erfasst sie das vollständige Mapping von Applikationen, Infrastruktur und Netzwerkkonfigurationen. Durch eine Drift-Analyse kann sie veränderte Konfigurationen nachvollziehen. Die dafür auszulesenden Backups mit den notwendigen Metadaten liegen über verschiedene Cloud-Dienste hinweg in nicht manipulierbaren Kopien in Air-Gap-Lokationen und getrennt von den produktiven Systemen, Sie sind daher vor Angriffen zusätzlich geschützt. Ein solches resilientes Metadaten-Backup sichert Daten von Cloud-basierten Applikationssystemen automatisiert kontinuierlich, verteilt, verschiebbar und dynamisch – als Basis für den schnellen Wiederaufbau im Ernstfall. Dank einer kontinuierlichen Sicherung können Administratoren im Idealfall auf den Zeitpunkt unmittelbar vor einem erfolgten Ausfall oder Angriff über die API einer Hyperscaler-Cloud zurückgreifen und so die gesamte Struktur in einem hohen Grad automatisiert wieder aufbauen. Letztlich spult der Nutzer auf der Zeitachse der Konfiguration auf den letzten Zeitpunkt eines funktionsfähigen oder Malware-freien Metadaten-Snapshots. Dies kann allein auf Betreiben des entsprechenden IT-Verantwortlichen und ohne Zutun eines Hyperscale-Providers erfolgen.