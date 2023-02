HYCU R-Cloud soll SaaS-Backups vereinfachen

Cloud- und SaaS-Anwendung sind in Unternehmen mittlerweile die dominierende Form der Softwarenutzung. Nach Angaben von HYCU entfällt rund 70 Prozent des Softwareeinsatzes in Unternehmen auf Software as a Service (SaaS). Ein durchschnittliches Unternehmen hat laut Berechnungen des Anbieters 217 SaaS-Anwendungen im Einsatz. Diese erzeugen und speichern große Menge an Daten, die von SaaS-Anbietern in der Regel nicht in Form von Backups geschützt werden.

Hier setzt R-Cloud von HYCU an. Die Lösung erweitert SaaS-Anwendungen um Ransomware-Schutz und Disaster-Recovery-Funktionen (DR). Mit R-Cloud können Unternehmen die Backup-Technologie von HYCU direkt für ihre SaaS-Anwendungen erwerben und verwenden. SaaS-Anbieter, die R-Cloud nutzen, können die Datensicherungsdienste von HYCU ohne großen technischen Aufwand entwickeln und anbieten. Allerdings muss der SaaS-Anbieter hierfür die Schnittstellen und Funktionen von HYCU verwenden.

HYCU R-Cloud ist nach der Veröffentlichung für Amazon RDS, Google Cloud SQL, Google Workspace, Google BigQuery, Salesforce, Confluence, Jira, Jira Service Management und Microsoft 365 verfügbar. Das Unternehmen erwartet aber, dass in den kommenden Monaten weitere Plattformen hinzukommen – vorausgesetzt, die SaaS-Anbieter setzen auf die Backup-Lösung von HYCU.

Neben R-Cloud hat das Unternehmen auch R-Graph veröffentlicht, ein kostenloses Flussdiagramm-Tool für SaaS-Anwendungen. Das Diagramm wird über Okta oder Microsoft Azure Active Directory Kontoverbindungen erstellt und bietet einen visuellen Überblick darüber, welche Anwendungen genutzt und wie sie abgesichert werden.

R-Cloud ist ab 1. Februar für bestehende HYCU-Kunden und -Partner in der Preview verfügbar, die allgemeine Verfügbarkeit folgt im April.

Abbildung 1: HYCU R-Graph soll Administratoren einen Überblick darüber verschaffen, welche SaaS-Anwendungen eingesetzt und ob sie abgesichert werden.