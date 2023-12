KI-gestützte ERP-Systeme: Wenn auf Daten Taten folgen

In einer sich stetig wandelnden Geschäftswelt stehen insbesondere mittelständische Unternehmen vor der Herausforderung, Prozesse kontinuierlich zu optimieren und Ressourcen effektiv zu nutzen.

Um den damit verbundenen digitalen Transformationsprozess so effizient, schnell und unkompliziert wie möglich zu realisieren, ist eine intelligente und leistungsstarke Software essenziell. ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) sind hierbei von entscheidender Bedeutung, denn sie sind das digitale Rückgrat eines Unternehmens.

Ergänzt durch KI-Funktionalität ist eine integrierte und transparentere Sicht auf alle Geschäftsprozesse sowie eine produktivere Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen möglich, wobei hier die Grenzen zu Big Data und Business Intelligence (BI) fließend sind. Während Letztere eher in Richtung vergangenheitsbezogene Analyse gehen (beispielsweise zur Erstellung einer soliden Datenbasis, von Dashboards oder retrospektiven Auswertungen) können über KI-Technologie in die Zukunft gerichtete Prognosen inklusive konkreter Handlungsempfehlungen bereitgestellt werden. Folglich hievt bereits heute das Potential von KI die datengetriebene Unternehmenssteuerung auf ein neues Niveau. Der digitale Unternehmensberater und Wissensmanager steht auf Abruf bereit.

So können KI-gestützt nicht nur Prozesse über Dashboards beschrieben, Fehler über Analysen identifiziert oder konkrete Potenziale beispielsweise zur Liquiditätssteigerung vorhergesagt werden, sondern zum Beispiel auch monetär bewertete Handlungsempfehlungen in Unternehmensprozessen durch Analyse des Cash Conversion Cycle (Geldumschlagsdauer) von der KI ausgesprochen werden.

Automatisierung und Optimierung von Prozessen

Wiederkehrende und zeitaufwendige Aufgaben können mit KI-basierten ERP-Systemen automatisiert werden. Dies beinhaltet beispielsweise die Erfassung und Verarbeitung von Daten, die Planung und Überwachung der Produktion sowie die Bestandsverwaltung.

Durch den Einsatz KI in ERP-Lösungen sind Unternehmen überdies in der Lage, Produktionsprozesse mit intelligenten Analysen zu optimieren, die eigene Produktivität durch die Beschleunigung von Prozessen zu steigern und damit die Anforderungen eines dynamischen Marktes optimal zu erfüllen. So können Anomalien und Unregelmäßigkeiten – etwa bei den Liegezeiten – identifiziert, Ineffizienzen in den Fertigungsabläufen aufgedeckt und geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Produktionsleistung zu steigern.

Auch Entscheidungsprozesse können automatisiert werden, da solche Systeme mit Machine-Learning-Algorithmen in der Lage sind, aus älteren Daten zu lernen, daraus Schlüsse zu ziehen und so zukünftige Entscheidungen automatisch zu treffen. Das spart Zeit und verbessert die Entscheidungsqualität – insbesondere in Fällen, die eine schnelle Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse erfordern, um Stillstände in der Produktion zu vermeiden.