Generative KI: Diese Faktoren sollten Sie im Blick haben

Während ChatGPT in weniger als einer Woche eine Millionen Nutzer erreicht hat – und damit die Geschwindigkeit der Einführung aller bisherigen Technologien übertrifft – sind viele Unternehmen noch nicht in der Lage, das transformative Potenzial generativer KI zu nutzen. Der Grund: Sie müssen sich mit rechtlichen, ethischen, sicherheitsrelevanten, datenschutzrechtlichen und einer Reihe anderer Fragen auseinandersetzen, bevor diese in großem Umfang eingesetzt werden kann.

Nachfolgend sind einige wichtige Faktoren im Zusammenhang mit generativer KI aufgeführt und wie Unternehmen sie angehen können:

Bedenken in Bezug auf Urheberrecht und geistiges Eigentum Es gibt eine anhaltende Debatte über geistiges Eigentum und Urheberrechte hinsichtlich KI-generierter Inhalte. Denn häufig wird geistiges Eigentum oder urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Training von KI-Modellen eingesetzt. Für die Trainingsdaten der generativen KI bedienen sich Unternehmen oft an Inhalten aus dem Internet, ohne dass die Eigentümer der Informationen ihre Zustimmung geben. Manchmal wird den Tools zur Code-Generierung vorgeworfen, dass sie Codes erzeugen, die von öffentlichen Code-Repositorien aus dem Internet beeinflusst oder übernommen wurden. Bei der Wiederverwendung solcher Codes sollten die Trainingsteams den Schöpfer nennen. Ironischerweise müssen diese Technologien riesige Mengen an Inhalten aufnehmen, da sie sich sonst nicht verbessern. Eine Beschränkung der Trainingsdaten kann Innovationen im Keim ersticken.

Halluzinationsphänomen bei umfangreichen Sprachmodellen Wenn KI höchst ungenaue und irreführende Informationen produziert, die nicht mit den Trainingsdaten übereinstimmen, nennt man das Phänomen Halluzinationen. Sie lassen sich leicht mit Fakten verwechseln und verursachen Probleme. Wie bei jedem anderen Machine-Learning-Modell können sich Ungenauigkeiten in einigen der von der generativen KI produzierten Inhalte einschleichen. Modelle wie ChatGPT werden nicht häufig mit Ereignissen in der realen Welt aktualisiert. All dies kann in Kombination mit der Eloquenz generativer KI-Modelle zu sehr überzeugenden, aber falschen Informationen führen – und Schaden anrichten, vor allem, wenn die Informationen Teil geschäftskritischer Funktionen werden.

Vorurteile in generativen KI-Systemen Unternehmen trainieren generative KI auf Basis von Daten, die aus verschiedenen Quellen stammen. Dadurch ist es möglich, dass sich Vorurteile in die generierten Inhalte einschleichen. Die Inhalte können sexistisch, rassistisch oder hochgradig toxisch sein, was dem Ruf eines Unternehmens irreparablen Schaden zufügen kann, wenn sie ohne angemessene Prüfung verwendet werden. In vielen Unternehmen ist die Regulierungs- und Governance-Landschaft für KI noch nicht ausgereift. Es gibt beispielsweise keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen, um derartige Vorurteile abzumildern. Diese könnten bei generativer KI sogar noch gefährlicher sein, da sie in der Lage ist, Inhalte zu erstellen, die den von Menschen entwickelten Inhalten sehr ähnlich sind.

Bedenken hinsichtlich Security und Datenschutz Unternehmen trainieren generative KI-Systeme auf einer umfangreichen Datenmenge. Die versehentliche Verwendung von PII-Daten oder vertraulichen Daten in den Eingabeaufforderungen können daher Probleme verursachen. KI-Systeme sind außerdem anfällig für Security-Bedrohungen wie Data Poisoning, Inferenzangriffe oder Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen. Unternehmen müssen daher nach Lösungen suchen, um diese Bedrohungen zu bekämpfen. Andernfalls kann es zu katastrophalen Folgen wie Datenschutzverletzungen und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften kommen.