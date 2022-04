Die Standortfrage: wo ist noch Platz für Rechenzentren?

Es besteht kein Zweifel: Der Rechenzentrumsmarkt erlebt durch die Pandemie und die damit verstärkte Digitalisierung einen Boom. Bekannte Standorte wie Tokio, Zürich oder der FLAP-D-Markt (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, Dublin) stoßen bereits jetzt langsam an ihre Grenzen. Und auch der Rechenzentrumsbau in Deutschland ist nicht unbedingt an jedem Ort gerne gesehen – vor allem, wenn er die Anwohner stört.

Frankfurt ist in FLAP derzeit der Wachstumsmarkt Nummer eins für Rechenzentren. Das wirkt sich auf die Preisgestaltung aus, da die Nachfrage die zur Verfügung stehenden Kapazitäten bei weitem übersteigt. Bekannte Anbieter wie SAP weichen auf Nebenmärkte aus, die deutschlandnah sind. Als Gründe, ein Rechenzentrum in Schweden zu bauen, nennt SAP grünen Strom aus Wasserkraft, günstige Stromtarife, transparente Genehmigungsverfahren und sehr wettbewerbsfähige Bodenpreise. Neu zu bauen ist eine Möglichkeit. Bereits bestehende neue Rechenzentren zu nutzen eine Alternative, vor allem, wenn es schnell gehen soll.

Unternehmen sollten sich entwickelnde Märkte genauer anschauen Sich entwickelnde Märkte sind ein lohnendes Ziel für Nutzer von Rechenzentren wie große Cloud-Anbieter, Internet-Anbieter sowie Unternehmen aller Branchen. Beschäftigt man sich näher mit einzelnen deutschlandnahen Ländern, bemerkt man schnell, dass diese mit neu gebauten, energieeffizienten, hochwertig ausgestatteten Rechenzentren aufwarten, die den deutschen Sicherheits- und Compliance-Standards entsprechen. Hinzu kommt, dass die Rechenzentren ausreichend Kapazität direkt zur Verfügung stellen können und selbst beim Betrieb mit 100 Prozent grünem Strom mit niedrigeren Strompreisen punkten. Ausfallsicherheiten liegen bei bis zu 99,9995 Prozent und einige erfüllen bereits die strengen Anforderungen der Rated 4 ANSI/TIA-942-Zertifizierung. Sie ist ein Nachweis dafür, dass das Rechenzentrum den höchsten Sicherheitsstandards in Bezug auf Konzeption, Mechanik, Stromversorgung und Telekommunikation entspricht. „Beschäftigt man sich Anbietern in deutschlandnahen EU-Ländern, bemerkt man schnell, dass diese mit neu gebauten, energieeffizienten, hochwertig ausgestatteten Rechenzentren aufwarten, die den deutschen Sicherheits- und Compliance-Standards entsprechen.“ Muzaffer Ege, Beyond.pl Kunden können umfangreiche Servicepakete in Anspruch nehmen, die unter anderem Colocation-Services, Konnektivität und IT-Administrationsunterstützung beinhalten. Durch moderne Technik wie Mixed-Reality-Brillen können sie ihre IT-Ressourcen aus der Ferne verwalten und ihre Geräte in Echtzeit von jedem Ort aus einsehen. Diese sogenannten Smart-Hand-Services erleichtern die Wartungsarbeiten und überwinden die Barriere der räumlichen Entfernung zum Rechenzentrum. Ebenso halten diese Rechenzentren diversifizierte Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen mit geringer Round-Trip-Latenz vor. Diese beträgt dann beispielsweise gerade einmal 11 Millisekunden zwischen Frankfurt und dem polnischen Posen sowie 4 Millisekunden nach Warschau oder Berlin.

Trendthema: IT in nachhaltigen Rechenzentren hosten Wenn man noch genauer hinschaut, kommen aus diesen Ländern interessante innovative Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen ihre Klimaziele zu erreichen. Mit der Nutzung von nachhaltigen Rechenzentren können sie ihren CO2-Fußabdruck deutlich verringern und die negativen Auswirkungen ihrer IT-Infrastruktur auf die Umwelt reduzieren. Solche nachhaltigen Rechenzentren weisen einen geringen PUE-Wert von etwa 1,2 auf und verfügen über ein adiabatisches Kühlsystem, das die traditionelle Methode der Kühlung von Racks mit energieintensiven Geräten überflüssig macht. Die von Servern und anderen Geräten in den Räumen des Rechenzentrums erzeugte Wärme wird wiederverwendet, um Büros sowie Logistik- und Versorgungseinrichtungen auf dem Rechenzentrums-Campus zu beheizen. Die gesamte IT-Infrastrukturplattform wird in Rechenzentren betrieben, die zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist werden und basiert beispielsweise auf modernen Intel-, Dell- sowie effizienten und ökologischen HPE-GreenLake-Lösungen. Abbildung 1: Mit modernen Technologien wie Mixed Reality erleichtern Rechenzentren ihren Kunden die Wartung. Die genannten Aspekte werden bei der Auswahl des richtigen Rechenzentrumsanbieters immer entscheidender. Vor allem, wenn man sich die Zahlen der aktuellen Bitkom-Studie „Rechenzentren in Deutschland“ (durchgeführt vom Borderstep Institut), ansieht. Laut dieser hat sich der Energiebedarf deutscher Rechenzentren und kleinerer IT-Installationen von 2010 bis 2020 von 10,5 auf 16 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr gesteigert – das entspricht einem Anteil von 0,6 Prozent des Gesamtenergiebedarfs in Deutschland 2020. Die Studie weist auch darauf hin, dass das Wachstum der Rechenzentrumskapazitäten vor allem auf den zunehmenden Ausbau von Cloud Computing zurückzuführen ist. Die Kapazitäten in Cloud-Rechenzentren haben sich zwischen 2016 und 2021 um 150 Prozent erhöht. Bis 2025 wird sich Cloud Computing zum dominierenden Bereitstellungsmodell entwickeln und mehr als die Hälfte der Rechenzentrumskapazitäten ausmachen.