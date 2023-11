Cisco-Studie: Deutschland auch bei KI bestenfalls Mittelmaß

In Deutschland ist vieles immer noch „Neuland“ und bestenfalls Mittelmaß, was moderne Informationstechnologie betrifft. Daher überrascht das Ergebnis einer weltweiten Cisco-Studie zum Thema AI-Readiness wenig.

Nur sieben Prozent der deutschen Firmen geben an, bestmöglich auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz vorbereitet zu sein. Grundsätzlich sind deutsche Unternehmen weder weltweit noch in Europa in irgendeiner Kategorie der Studie führend.

Daten und ausreichende IT-Infrastruktur sind Voraussetzungen Abgesehen von grundlegenden Technologien ist für Unternehmen, die künstliche Intelligenz nutzen wollen, die IT-Infrastruktur entscheidend. Insbesondere an das Data Center hinsichtlich Rechenleistung und das Netzwerk sind die Anforderungen hoch. Gerade in diesen Bereichen sind deutsche Unternehmen schwach aufgestellt. Bei der Infrastruktur glauben nur 34 Prozent, ausreichend vorbereitet zu sein, global sind es durchschnittlich 47 Prozent. Ähnlich sieht es beim Thema Daten aus: Hier wähnen sich nur 31 Prozent der Firmen im grünen Bereich, weltweit sind es 43 Prozent. In beiden Bereichen liegen Großbritannien und Schweden klar vor Deutschland, Italien und Polen auf ähnlichem Niveau, Niederlande, Frankreich, Spanien und die Schweiz deutlich dahinter. Abbildung 1: Die wichtigsten Ergebnisse der AI-Readiness-Studie auf einen Blick. Am besten schneiden deutsche Unternehmen noch bei der KI-Strategie ab: 69 Prozent glauben hier, vollständig oder gut vorbereitet zu sein, global sind es dagegen im Durchschnitt 73 Prozent. Auch im europäischen Vergleich ist Deutschland nur Mittelmaß: In Schweden fühlen sich 86 Prozent der Unternehmen strategisch gut gerüstet, in Italien 73 Prozent, in Großbritannien und der Schweiz 71 Prozent. Hinter Deutschland liegen Spanien (66 Prozent), Polen (64 Prozent) die Niederlande (48 Prozent) und Frankreich (30 Prozent). „Die genutzte Infrastruktur bestimmt in hohem Maße die KI-Fähigkeiten eines Unternehmens, doch aktuell ist sie in Deutschland oft noch nicht bereit für einen hochskalierten Einsatz von künstlicher Intelligenz“, ergänzt Christian Korff, Mitglied der Geschäftsführung Cisco Deutschland und Leiter der Bundesfachkommission Künstliche Intelligenz und Wertschöpfung 4.0 vom Wirtschaftsrat der CDU. Zwei Drittel der deutschen Unternehmen geben an, dass ihre Infrastruktur nur begrenzt skalierbar ist. Auf den deutlich steigenden Stromverbrauch durch KI sind 60 Prozent und auf zunehmende Sicherheitsbedrohungen nur 35 Prozent vorbereitet. Vergleichsweise gut stehen deutsche Unternehmen mit 47 Prozent im internationalen Vergleich noch bei der KI-Expertise ihrer Mitarbeiter da. In Europa befindet sich nur Schweden mit 63 Prozent vor Deutschland, der globale Durchschnitt liegt bei 53 Prozent.