Wie Unternehmen die größten KI-Herausforderungen überwinden

Kaum ein technologischer Ansatz hat sich so schnell durchgesetzt wie KI. Nach der Markteinführung von ChatGPT im November 2022 sagten im Herbst 2024 schon 98 Prozent der deutschen Unternehmen: Die Dringlichkeit, KI einzusetzen, hat sich in den letzten sechs Monaten erhöht. 47 Prozent haben ihrer Meinung nach höchstens noch ein Jahr Zeit, um ihre KI-Strategien umzusetzen. Ansonsten erwarten sie erhebliche negative Auswirkungen auf ihr Geschäft, so der Cisco AI Readiness Index 2024.

Und die Begeisterung steigt weiter – vor allem in der Chefetage: Aktuell wollen schon 97 Prozent der europäischen CEOs künstliche Intelligenz (KI) konkret in ihre Geschäftsabläufe einbauen. 87 Prozent glauben, die Vorteile von KI für ihr Unternehmen gut zu kennen. Das Problem: Nur 1 Prozent fühlt sich vollständig für das KI-Zeitalter gerüstet, so die Cisco-CEO-Studie 2025. Mehr als zwei Drittel der Befragten sehen hier mangelndes IT-Know-how und Probleme bei der IT-Infrastruktur als größte Hürden.

KI bringt Wirtschaft voran Dabei gilt KI als eine der wichtigsten Triebkräfte für wirtschaftliches Wachstum. So wollen die europäischen CEOs damit vor allem die Effizienz erhöhen (61 Prozent), Innovationen beschleunigen (60 Prozent) und Wettbewerbsvorteile erzielen (55 Prozent). Gesteigerte Effizienz soll dabei Kosten einsparen. Dies ist vor allem in Bereichen möglich, in denen KI die Prozessautomatisierung unterstützt, so das ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Damit lassen sich etwa Produktion und Logistik, Cybersicherheit, aber auch das Marketing und die Kreation von Bildern oder Texten optimieren. Zum Beispiel bietet maschinelles Lernen auf Basis automatisierter Datenanalysen tiefere und schnellere Einblicke in Markttrends und Kundenpräferenzen. Zudem kann KI Routinetätigkeiten übernehmen, Routen planen oder Vorschläge für kreative Ideen liefern.

Maßnahmen für die Weiterbildung Insbesondere die Schulung von IT-Fachleuten ist eine der größten Herausforderungen für den KI-Einsatz. Schon jetzt sind rund 150.000 IT-Stellen in deutschen Unternehmen laut BITKOM nicht besetzt. Bis zum Jahr 2040 werden sogar 663.000 IT-Fachkräfte fehlen. Daher sind strategische Ansätze und gezielte Maßnahmen zur Weiterbildung von Mitarbeitenden notwendig. Im ersten Schritt sind hier die notwendige Sensibilisierung und ein gewisses Grundverständnis zu schaffen. Dazu dienen Einführungsseminare, weiterführende Online-Kurse sowie Live-Demos von Best-Practice-Beispielen. Im nächsten Schritt sollten technische Schulungen und praxisnahe Trainings die Möglichkeiten von KI für die jeweilige Rolle der Mitarbeitenden aufzeigen. Dabei sind begleitende Workshops zu Ethik und Compliance nötig. Gerade in der Anfangsphase fördern interne KI-Botschafter und Kommunikationsplattformen den Informationsaustausch und die Akzeptanz. Für die nachhaltige Nutzung von KI empfehlen sich dann Pilotprojekte, Ideenwettbewerbe und Hackathons. Hier können Mitarbeitende praktische Erfahrungen sammeln sowie eigene KI-Anwendungsfälle entwickeln und mit Low-Code-/No-Code-Plattformen umsetzen. Dazu müssen Unternehmen geeignete Tools und Infrastruktur bieten. Beim produktiven Einsatz sind die Datenquellen zu prüfen, die Datenschutzrichtlinien zu beachten sowie Automatisierungs- und Analyse-Tools bereitzustellen. Eine solche Arbeitsumgebung mit einer modernen Unternehmenskultur erhöht auch die Attraktivität als Arbeitgeber. „Insbesondere die Schulung von IT-Fachleuten ist eine der größten Herausforderungen für den KI-Einsatz. Schon jetzt sind rund 150.000 IT-Stellen in deutschen Unternehmen laut BITKOM nicht besetzt.“ Christian Korff, Cisco Deutschland Unterstützt werden Unternehmen dabei von branchenübergreifenden Initiativen wie dem AI-Enabled ICT Workforce Consortium, zu dem unter anderem Cisco, SAP, Accenture, Google, IBM, Intel und Microsoft gehören. Die Mitglieder wollen in den nächsten Jahren weltweit 95 Millionen Menschen in den Bereich IT und KI weiterbilden.