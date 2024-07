Nachhaltige Rechenzentren: KI unterstützt EU-Taxonomie-Bewertung

Wachstum und Energieverbrauch der Rechenzentren Die Rechenzentrumsbranche erlebt weltweit ein bemerkenswertes Wachstum. Laut Bitkom stieg die Anzahl der Server in Rechenzentren zwischen 2015 und 2022 um 45 Prozent, von 59 Millionen auf 86 Millionen. Diese Infrastruktur ist entscheidend für digitale Aktivitäten, wobei die Nachfrage nach digitalen Anwendungen den Bedarf weiter antreibt. Im März 2024 gab es laut Statista weltweit über 10.000 Rechenzentren, davon 5.381 in den USA, 521 in Deutschland und 514 im Vereinigten Königreich.

Nachhaltigkeit von Rechenzentren: Regulierung zur Energieeffizienz Nach dem Wachstum der Rechenzentren steigt auch ihr Energiebedarf. In Deutschland hat sich der Energieverbrauch von Rechenzentren von 2010 bis 2022 um 70 Prozent auf 17,9 Milliarden kWh pro Jahr erhöht. Im Jahr 2018 belief sich der Energieverbrauch der Rechenzentren in der EU auf 76,8 TWh und wird voraussichtlich bis 2030 auf 98,5 TWh steigen, ein Anstieg von 28 Prozent (EU-Richtlinie 2023/1791). Da etwa 80 bis 90 Prozent der Treibhausgasemissionen von Rechenzentren aus dem Strombedarf resultieren, setzen viele heute auf regenerativen Strom. „Der Einsatz von KI kann den Prüfungsprozess der EU-Taxonomie erheblich vereinfachen und beschleunigen.“ Dr. Hans-Peter Güllich, Dydon AI Um die Umweltbelastungen und den steigenden Energiebedarf von Rechenzentren zu adressieren, wurden verschiedene miteinander verknüpfte Vorschriften eingeführt. Die Europäische Union hat den ehemaligen Europäischen Verhaltenskodex für Rechenzentren (EU DC CoC) in einen formelleren Anforderungskatalog umgewandelt, der nun den neuen Bewertungsrahmen für Rechenzentren innerhalb der EU-Taxonomie-Verordnung darstellt: Assessment Framework for Data Centres in the Context of Activity 8.1 in the Taxonomy Climate Delegated Act. Zusätzlich gibt es auf EU-Ebene die EU-Energieeffizienzrichtlinie EED – (EU) 2023/1791 und auf nationaler Ebene in Deutschland das Energieeffizienzgesetz (EnEfG), das im letzten Jahr eingeführt wurde. In diesem Artikel werden wir die EU-Taxonomie und ihre Verbindung zu den Kriterien der EU-Energieeffizienzrichtlinie zusammenfassend darstellen.

Welche Anforderungen stellt die EU-Taxonomie an Rechenzentren? Die EU-Taxonomie dient als Klassifizierungssystem zur Förderung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten und zielt darauf ab, Transparenz zu schaffen und Kapital in nachhaltige Investitionen zu lenken. Für Rechenzentren definiert die Verordnung unter der Wirtschaftsaktivität 8.1 Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten spezifische Kriterien zur Förderung von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, mit dem Ziel, hauptsächlich den Energie- und Wasserverbrauch zu reduzieren. Diese Kategorie umfasst Aktivitäten wie Speicherung, Verwaltung, Übertragung und Verarbeitung von Daten, einschließlich Edge Computing. Rechenzentren müssen die Verfahren des Europäischen Verhaltenskodex für Energieeffizienz Rechenzentren (EU DC CoC) einhalten, die alle drei Jahre von einem unabhängigen Dritten verifiziert werden sollten. Alternativ können vergleichbare Energieeinsparungen durch andere Methoden erreicht werden. Zudem müssen Rechenzentren Systeme zur Messung, Erfassung und Berichterstattung von Leistungskennzahlen (KPIs) zur Nachhaltigkeit einführen. Beispielsweise darf das Treibhauspotenzial (GWP) der verwendeten Kältemittel im Kühlsystem den Wert 675 nicht überschreiten. Die Betreiber müssen auch die Kriterien der Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung (DNSH) erfüllen und zugleich sicherstellen, dass der Betrieb keine negativen Auswirkungen auf das Umweltziel Wasserverbrauch, Umweltverschmutzung, Schutz der Biodiversität hat. Einige Angaben zur Förderung der Kreislaufwirtschaft wurden ebenfalls eingeführt, während die Verordnung keine spezifischen Angaben zu den Umweltzielen Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme macht. Die EU-Taxonomie erfordert auch die Einhaltung der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED), die Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs bis 2030 um 11,7 Prozent vorschreibt. Rechenzentren müssen Energiemanagementsysteme einführen, regelmäßige Energieaudits durchführen und ab dem 15. Mai 2024 jährlich ihre Energieleistungsdaten veröffentlichen.