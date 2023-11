Die wichtigsten Gründe für den Datenrückzug aus der Cloud

Die Cloud-Speichertechnologie ist zwar immer noch eine beliebte Strategie für IT-Führungskräfte, aber ihre Erfolgsbilanz wirft zunehmend die Frage auf: Ist es immer noch die einfache Lösung, die einst von Cloud Service Providern propagiert wurde?

Zu den traditionellen Gründen für den Wechsel zu Cloud-Diensten gehören Kosten- und Platzeinsparungen, Flexibilität bei der Speicherkapazität und Wiederherstellbarkeit im Notfall. Unternehmen überdenken ihre ursprüngliche Strategie jedoch im Lichte ihrer Erfahrungen. Die Rückführung von Cloud-Daten in die eigenen Rechenzentren ist oft sinnvoll.

1. Kosteneinsparungen

Der Wechsel in die Cloud bedeutete die Verlagerung von Daten, Datenbanken, Anwendungen und anderen Ressourcen aus dem Unternehmen in eine verwaltete Einrichtung. IT-Manager erwarteten, durch die Verlagerung der Verwaltung dieser Ressourcen an einen anderen Ort Geld zu sparen und dabei Personal und andere Gemeinkosten zu reduzieren.

Eine strukturierte, über mehrere Jahre gestaffelte Migration wäre der beste Ansatz gewesen, wobei man mit einigen kleinen Linux-Workloads begonnen und sich zu größeren Anwendungen hochgearbeitet hätte. Auf diese Weise entwickelt sich der ROI im Laufe der Zeit und bevor das Unternehmen weitere Schritte unternimmt. Einige Unternehmen lassen sich jedoch von einer anderen Denkweise leiten und führen umfangreiche Cloud-Speicher-Migrationen durch, bei denen datenintensive Workloads mit Terabytes an Speicher ausgeführt werden. In vielen Fällen sind dann die Kosten für Cloud-Speicher höher als erwartet, und es entstehen überraschende oder versteckte Kosten, die nicht im Budget enthalten waren.

Die Notwendigkeit einer Cloud-Workload-Strategie ist ein wichtiger Aspekt der Cloud-Ausgaben. Sie befasst sich damit, wie Systeme für den Betrieb in Cloud-Umgebungen angepasst werden können. Die Umstellung auf Cloud-Dienste ist nicht unbedingt ein einfacher Lift-and-Shift-Prozess.

Die Anbieter von Cloud-Diensten haben komplizierte A-la-carte-Menüs für ihre verschiedenen Kosten: einige rechnen pro Nutzung ab, andere wiederum auf Stunden- oder Monatsbasis. Es kann schwierig sein, im Voraus genau zu berechnen, was Cloud-Dienste kosten werden. Selbst bei Speicherdiensten kann es zusätzliche Anwendungen geben, für die Unternehmen über den Kerndienst hinaus bezahlen müssen, zum Beispiel für Sicherheit, Netzwerkanbindung sowie Verwaltungs- und Überwachungs-Tools.

Die Kosten sind zwar nicht der einzige, aber ein wichtiger Grund für die Nutzung oder Nichtnutzung von Cloud-Speicher. Eine Analyse der tatsächlichen Kosten der Cloud-Speicherung – die Kosten pro Petabyte – hat in einigen Fällen gezeigt, dass die erwarteten Einsparungen nicht eingetreten sind. Die Rückführung von Cloud-Daten wird dann zu einer sinnvollen Option.

Analysieren Sie außerdem den ROI von Cloud-Systemen. Während der ROI in der Anfangsphase günstig sein kann, kann es im Laufe der Zeit wirtschaftlicher sein, die Daten zurückzuführen.