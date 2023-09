So berechnen Sie die Kosten für den Cloud-Ausstieg

Die Erkenntnis der Branche über einige der Nachteile der Cloud hat zu Rückführungsmaßnahmen geführt, die wichtige Arbeitsabläufe, Workloads und Daten zurück ins Rechenzentrum bringen.

Je nach Umfang und Größe der Migration gibt es eine Menge beweglicher Teile, um den Erfolg zu gewährleisten und zu bestimmen, wie viel der Cloud-Ausstieg ein Unternehmen kosten kann.

Überlegungen zu den Kosten des Cloud-Ausstiegs

Zu den Faktoren, die die Kosten für die Cloud-Rückführung beeinflussen, gehören die folgenden:

Datenübertragung

Sicherheit

Hardwareanforderungen

verfügbares Personal

Kosten für die Archivierung

mit der Migration verbundene Ausfallzeiten

Bevor sich IT-Teams jedoch auf eine Migration einlassen, müssen Unternehmen herausfinden, warum Cloud-Technologien nicht sinnvoll sind. Oft sind Kosten und verfügbare Administrationsfähigkeiten mögliche Gründe für die Abkehr von der Cloud.

Was die Kosten betrifft, so haben Unternehmen möglicherweise eine Lift-and-Shift-Migration durchgeführt, ohne zu verstehen, dass die volle Kosteneffizienz in der Cloud oft durch eine Umstrukturierung von Altsystemen erreicht wird, anstatt sie einfach nur zu verschieben. Außerdem gibt es viele zusätzliche Funktionen und Kosten, die nicht vorhergesehen wurden und die sich summieren können.

Die technischen Fähigkeiten, die für den Betrieb einer Cloud-Konfiguration erforderlich sind, unterscheiden sich von denen eines unternehmenseigenen Rechenzentrums, und das Team wurde möglicherweise nicht ausreichend geschult, so dass die Administratoren mit der Verwaltung zu kämpfen haben. Diese Qualifikationslücke in Verbindung mit einem allgemeinen Mangel an Talenten für Cloud-Ingenieure und -Architekten kann dazu führen, dass es schwierig wird, diese Positionen in einem Unternehmen zu besetzen und zu halten.

Es ist auch möglich, dass die Umstellung auf die Cloud schlecht durchdacht war. Zweiundneunzig Prozent der IT-Organisationen, die Anwendungen in die Cloud verlagert haben, hatten diese ursprünglich ohne jegliche Umstrukturierung oder Modifizierung verlagert. Darüber hinaus gaben 68 Prozent der Unternehmen an, dass die Entscheidung, in die Cloud zu wechseln, von einer Geschäftsgruppe außerhalb der IT getroffen wurde, so eine Umfrage der Enterprise Strategy Group (ESG) von TechTarget.