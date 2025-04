Wie Sie eine Cloud-Repatriierung vermeiden

Es wird viel über Cloud-Repatriierung oder -Rückführung gesprochen, bei der Unternehmen eine Arbeitslast von der Cloud in ein lokales Rechenzentrum verlagern. Aber Repatriierung kommt nicht oft vor.

Die Cloud bietet Flexibilität, Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit – und ist bei temporären Lastspitzen oft günstiger als der Aufbau eigener Rechenzentrumskapazitäten. Das Hosting sensibler oder regulierter Daten in der Cloud kann Herausforderungen in Bezug auf Datenhoheit und rechtliche Vorschriften mit sich bringen. Compliance-Richtlinien wie EU-DSGVO oder der Cloud Act müssen beachtet werden. Unternehmen, die Daten aus einem sicheren Speicher in die Cloud verlagern, können auch enorme Transitkosten verursachen, die die Anwendung unmöglich rechtfertigen.

Damit Cloud-Anwendungen effizient und nachhaltig betrieben werden können – ohne später eine Rückführung zu riskieren – sollten Organisationen und Entwickler folgende Punkte priorisieren:

Datenbanken und die Verarbeitung von Transaktionen im Rechenzentrum halten

Unterstützung der GUI (grafische Benutzeroberfläche) und der Browsing-Aktivität in der Cloud

Bereitstellung einer positiven Benutzererfahrung (UX, User Experience) zu einem fairen Preis

Die Cloud ist zwar nicht der günstigste Ort, um alle Anwendungen zu hosten, aber auch nicht immer der teuerste. Unternehmen können die Cloud-Nutzung optimieren und eine Cloud-Rückführung vermeiden, indem sie sorgfältige planen und sich mit Problemen befassen, die über die Kosten hinausgehen. Auf diese Weise finden sie in der Regel eine bessere Strategie als die Cloud-Rückführung für eine problematische Anwendung.

Kosten überdenken Hohe Cloud-Kosten sind in der Regel auf folgende drei Faktoren zurückzuführen: 1. falsche Cloud-Dienste oder -Tools 2. fehlerhafte Schätzungen der Anwendungslast, die zu unnötiger Skalierung führen 3. Entwickler, die Anwendungen entwerfen, ohne zu verstehen, wo die Cloud Geld spart Starke Schwankungen bei der Nutzung oder Verarbeitungslast sprechen häufig für eine Cloud-Lösung. Aber Unternehmen können Schwierigkeiten haben, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen. Die ersten beiden Faktoren lassen sich durch eine Neuplanung und die Auswahl besserer Tools und Designs angehen. So können serverlose Cloud-Funktionen beispielsweise zu kostspielig werden, wenn Anwendungen mehr davon nutzen. In diesem Fall sollten Sie einen Wechsel zu Containern oder virtuellen Maschinen (VM) in Betracht ziehen. Der dritte Faktor ist der Grund für die meisten Fälle von Cloud-Repatriierung. Oft ist eine Repatriierung die falsche Entscheidung. Bedenken Sie die Kosten für einen Server in einem Rechenzentrum, der eine stabile Auslastung von etwa 70 Prozent aufweist. Es ist wahrscheinlich günstiger, den Server weiter zu betreiben, als auf Cloud-Hosting umzustellen. Wenn ein Server – oder ein Pool von Servern – eine Auslastung von unter 30 Prozent aufweist, aber Kapazität für plötzliche Anstiege der Anwendungslast bereithält, ist es fast immer günstiger, seine Anwendungen in die Cloud zu verlagern. Diese Unterscheidung kann Unternehmen bei der Verwaltung der drei oben genannten Aspekte unterstützen.

Priorisierung der GUI Der wichtigste Faktor beim Design von Cloud-Anwendungen sollte das Engagement für die Erstellung einer effektiven GUI sein. Die GUI stellt die Art und Weise dar, wie Benutzer Informationen erhalten und nutzen. Benutzer haben sich sowohl an das Online-Durchsuchen von Informationen als auch an eine ansprechende, funktionale Benutzererfahrung gewöhnt. Infolgedessen steigt die Menge der vor und nach der Transaktionsgenerierung konsumierten Informationen. Das unterstreicht die Bedeutung der Darstellung der Informationen. Viele Faktoren veranlassen Benutzer dazu, Online-Informationen zu nutzen, und die meisten davon führen nicht zu einer so starken Zunahme der Transaktionen wie bei der Gesamtaktivität. Die meisten Anwendungen verfügen über eine funktionale Trennung zwischen Benutzeroberfläche und Transaktionsverarbeitung. Die Transaktionsverarbeitung ist die Komponente, die Aufträge verarbeitet, Einzahlungen entgegennimmt und Zahlungen autorisiert. Sie interagiert mit Datenbanken und wird aus Datenschutzgründen in der Regel im Rechenzentrum aufbewahrt. Sie ist auch in Bezug auf die Last vorhersehbar. Unternehmen kennen in der Regel die Nutzungsmuster für die Geschäftstätigkeit, die diese Transaktionen darstellen. UX-Anforderungen sind die treibende Kraft für die meisten Anwendungsänderungen und bieten die größte Variabilität bei der Auslastung. Das kann die Benutzererfahrung ideal für Cloud-Hosting machen. Es ist jedoch wichtig, die Datenanforderungen, einschließlich der Datenhoheit, und den Übergangspunkt zwischen den Teilen der grafischen Benutzeroberfläche und der Transaktionsverarbeitung zu berücksichtigen.