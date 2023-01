Diese sechs Open-Source-PaaS-Angebote sollten Sie kennen

PaaS (Platform as a Service) ist ein Anwendungs-Hosting-Modell, das den Großteil der zugrundeliegenden Infrastruktur abstrahiert, die für die Bereitstellung einer Cloud-basierten Softwareanwendung erforderlich ist. Das vereinfacht den gesamten Entwicklungsprozess.

PaaS-Tools sind ein Mittelding zwischen IaaS und SaaS. Sie reduzieren den Overhead bei der Bereitstellung von Anwendungsabhängigkeiten (beispielsweise zu Datenbanken) und vereinfachen die meisten DevOps-Aufgaben, zum Beispiel den Lastausgleich.

PaaS ist bei Entwicklern beliebt, da es die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt, indem es die komplexe Serververwaltung übernimmt und die Bereitstellungsprozesse vereinfacht, die in Cloud-basierten Umgebungen, die üblicherweise als IaaS bezeichnet werden, traditionell komplexer sind.

Bei PaaS steht die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund; dafür treten oft andere Schwierigkeiten auf. Erstens entpuppt sich Vendor Lock-in häufig als ernstes Problem. Während Sie die virtualisierte Infrastruktur, wie sie die meisten Cloud-Anbieter im Programm haben, bei Bedarf leicht zu anderen Anbietern verlagern können, sind PaaS-Bereitstellungen spezialisiert und in der Regel nicht reproduzierbar. Der Wechsel von einem Anbieter zu einem anderen ist mit hohem Aufwand verbunden.

Hier spielt Open Source ihre Vorteile aus. Open Source PaaS bietet zwar oft nicht dasselbe Komfortlevel, vereinfacht aber den Prozess der Anwendungsbereitstellung und -verwaltung immernoch erheblich. Die Nutzer haben mehr Kontrolle darüber, wo und wie sie ihre Anwendungen hosten und sparen gleichzeitig viel Verwaltungsaufwand.

Zu den Vorteilen gehört neben der großen Benutzerfreundlichkeit der integrierte Marktplatz für Ein-Klick-Anwendungen. Hier finden Sie viele Abkürzungen, um mit gängigen Programmen wie WordPress und MySQL zu arbeiten, was die Gesamtkomplexität der Bereitstellung einer Anwendung auf CapRover noch weiter reduziert.

CLI-Client zur Integration in bestehende Build-Tools

Da Nutzer Dokku ausschließlich über die CLI steuern, orientiert sich die Benutzererfahrung stark an Herokus eigenem Tooling. Dokku ist eine beliebte Wahl bei Teams mit kleinem Budget und zeichnet sich durch seine Plug-in-Architektur aus.

Was Porter besonders interessant macht, ist sein Monetarisierungsmodell, das dem traditionellen Weg eines Open-Source-Kerns folgt, der einen Managed Service mit einigen zusätzlichen Funktionen ausstattet. Dazu kommt aber eine Besonderheit. Statt die gesamte Infrastruktur selbst zu betreiben, stellt Porter automatisch einen Kubernetes-Cluster beim bevorzugten Cloud-Provider des Anwenders bereit und gibt ihm so die volle Kontrolle über die zugrundeliegende Infrastruktur.

Porter , ein Newcomer in der Szene, ist eine Kubernetes-basierte PaaS, die das Ziel hat, die Heroku-Erfahrung auf den bevorzugten Cloud-Anbieter eines Entwicklers zu übertragen. Porter ist eine Open-Source-Plattform mit Selbst-Hosting-Fähigkeiten und ein gut durchdachtes Tool mit einem schön gestalteten Web-Dashboard, das sowohl Form als auch Funktion bietet.

6. Rancher

Obwohl Rancher sich selbst als Kubernetes-as-a-Service-Tool und nicht als PaaS bezeichnet, hat es sich aufgrund seiner Geschichte als PaaS-Tool einen Platz in dieser Liste verdient. Rancher bietet eine breite Palette an Bereitstellungs- und Managementfunktionen für Kubernetes-Cluster in einer Vielzahl von Clouds – einschließlich VMware vSphere.

Ähnlich wie die anderen PaaS-Tools auf dieser Liste bietet Rancher zusätzlicher Funktionen für die zentrale Verwaltung von Benutzern, Clustern und Organisationen. Obwohl das Kommandozeilen-Tool als Erweiterung des klassischen kubectl-Tools alles bieten dürfte, was Sie benötigen, sollten Sie sich die grafische Benutzeroberfläche ansehen, die viele Bedienhilfen parat hält.