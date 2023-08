Trotz zahlreicher Erfolgsgeschichten im Hinblick auf die Benutzerakzeptanz und Fallstudien der Cloud-Anbieter kann es manchmal gute Gründe geben, das ein oder andere Projekt aus der öffentlichen Cloud wieder ins eigene Rechenzentrum zurückzuholen. Die Kosten, Security-Aspekte oder die eigenen Richtlinien können zu den Ursachen gehören, wieder ins firmeneigene Rechenzentrum zurückzukehren.

Im Folgenden werden fünf Gründe zusammengefasst, warum Unternehmen einen Cloud-Rückzug in Betracht ziehen oder bereits durchführen.

Die Betriebskosten

Für Unternehmen sind die Möglichkeiten der Cloud-Nutzung hinsichtlich der laufenden Betriebskosten durchaus attraktiv. Die zeitbasierte Abrechnung von Computerinstanzen und Speicher hat durchaus ihre Vorteile. Insbesondere wenn man den Kauf, die Installation und die Wartung dieser Ressourcen in der eigenen Umgebung mit in Kalkül einbezieht. Dann erscheinen die diesbezüglichen Angebote der Public Cloud manchmal sogar als Schnäppchen.

Allerdings kann man sich auch in den Kostenstrukturen der Cloud-Anbieter pro Nutzung und stündlichen wie monatliche Kosten verlieren. Sieht man einmal von der Kernnutzung in Sachen Rechenkapazitäten, Storage und Datentransfer ab, sind die wiederkehrenden Kosten in manchen Fällen und schwer vorhersagbar.

Viele Workloads in Unternehmen arbeiten ja nicht für sich alleine, sondern im Zusammenspiel mit anderen Anwendungen, wie beispielsweise Datenbanken und mehreren Computer- und Storage-Instanzen. Diese wiederum verursachen zusätzliche Kosten. Zudem werden zusätzliche Dienste wie Load Balancer, Überwachungs- und Management-Tools, sowie Netzwerkkonnektivität und darüber hinaus auch entsprechende Security benötigt. Und nicht zuletzt können auch die Kosten, einen Workload, den man einmal in die Cloud verlagert hat, wieder zurückzuholen, erheblich sein. Und auch das sollte mit einberechnet werden.

Ein einzelner Dienst wie beispielsweise Amazon SNS (Simple Notification Service) von AWS hat erstmal keine Vorabkosten. Die Nutzer werden auf der Grundlage verschiedener Faktoren abgerechnet: Die Anzahl der veröffentlichten und zugestellten Benachrichtigungen sowie zusätzlicher API-Aufrufe. Zudem variieren die Preise je nach Endpunkttyp. Es existieren eine Vielzahl von Cloud-Diensten, bei denen viele Variablen bei der Preisgestaltung eine Rolle spielen können.

Die monatliche Gesamtrechnung kann dann manchmal überraschend sein, insbesondere bei Unternehmen mit sehr unregelmäßiger oder unvorhersehbarer Auslastung. Im Einzelfall heißt es da, immer eine genaue Betrachtung anzulegen. Manchmal können die Kosten für den internen Betrieb eines Workloads attraktiver sein als die langfristigen Kosten eines Betriebs in der Cloud. So kann es ja nach Anwendung und Szenario auch langfristig günstiger sein, einen Workload lokal zu betreiben.