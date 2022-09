So entwerfen Sie eine redundante Backup-Lösung

Backups sind die letzte Verteidigungslinie gegen katastrophale Datenverluste. Allzu oft machen unvorhergesehene Probleme mit Backups eine Datenwiederherstellung unmöglich.

Eine vollständige Datenwiederherstellung hängt von zuverlässigen Backups kritischer Daten ab. Eine Möglichkeit, die Zuverlässigkeit von Backups zu verbessern, ist die Integration von Redundanz, wo immer dies möglich ist, um potenzielle Fehlerquellen innerhalb einer Backup-Infrastruktur zu eliminieren.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Backup-Redundanz zu implementieren. Doch selbst ein vollständig redundanter Sicherungsplan garantiert nicht, dass eine Datenwiederherstellung möglich ist. Es ist wichtig, Backups regelmäßig zu testen, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktionieren.

Backup vs. Redundanz Backup und Redundanz werden in der IT manchmal gleichbedeutend verwendet. So sind Backups beispielsweise eine redundante Kopie der Daten eines Unternehmens. Dennoch sind Backups und Redundanz zwei verschiedene Dinge. Backup-Redundanz bezieht sich in der Regel auf zusätzliche Datenkopien, die die Zuverlässigkeit von Backups erhöhen. Unternehmen, die fehlerhafte Backups oder beschädigte Backup-Medien haben, können ihre Daten trotzdem wiederherstellen, wenn sie diese Art der Redundanz nutzen. Einige Unternehmen nutzen Redundanz als Backup-Alternative. Anstatt ein herkömmliches Backup zu erstellen, kann ein Unternehmen stattdessen Replikation verwenden, um mehrere Instanzen seiner Produktionsdaten zu erstellen. Dieser Ansatz basiert auf der Idee, dass es unwahrscheinlich ist, dass mehrere unabhängige Datenkopien alle gleichzeitig ausfallen. Backup-Administratoren können zum Beispiel das Windows Distributed File System (DFS) verwenden, um Dateidaten auf Replikationsservern zu replizieren. Diese Daten bleiben auch dann intakt und zugänglich, wenn ein Dateiserver oder sein Speicher-Array ausfällt. Das Problem bei der Verwendung von Redundanz als Ersatz für die Datensicherung besteht darin, dass die redundanten Datenkopien nicht gegen alle Bedrohungen für die Daten eines Unternehmens schützen können. Wenn die Daten eines Unternehmens durch Ransomware verschlüsselt werden, werden die verschlüsselten Dateien auf die anderen Datenkopien repliziert, wodurch gute Daten mit schlechten Daten überschrieben werden. Nicht nur Ransomware stellt eine Bedrohung für die replizierten Daten dar. Wenn ein Endbenutzer versehentlich eine Datei überschreibt, wird dieser Vorgang auf den redundanten Servern repliziert. Löscht ein Benutzer versehentlich eine Datei, wird diese ebenfalls von den Replikaten entfernt. Einige Unternehmen verwenden eine oder mehrere verzögerte Replikate, das heißt Datenkopien, die viel langsamer als die anderen Kopien aktualisiert werden. Auf diese Weise können Administratoren im Falle einer Ransomware-Infektion eine verzögerte Replikation offline nehmen, bevor sie infiziert werden kann. Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, dass eine verzögerte Replik beschädigt wird, bevor ein Administrator die Möglichkeit hat, die Replik offline zu nehmen. Redundanz ist kein Ersatz für ein Backup. Unternehmen müssen auch eine herkömmliche Backup-Methode verwenden, die Point-in-Time-Wiederherstellungsfunktionen bietet. Es gibt drei Hauptbereiche, auf die sich Backup-Administratoren bei der Backup-Redundanz konzentrieren müssen: Vermeidung einer Wiederherstellung, Implementierung redundanter Backup-Server und Verwendung redundanter Backup-Medien.

Wiederherstellung vermeiden Wenn möglich, sollten Administratoren die Wiederherstellung von Daten aus der Sicherung vermeiden. Der Wiederherstellungsprozess kann störend sein und führt häufig zum Verlust von Daten, die sich seit der Erstellung des letzten Wiederherstellungspunkts angesammelt haben. Der beste Weg, eine Datenwiederherstellung zu vermeiden, ist die Verwendung von redundanten Servern und redundantem Speicher im Produktionsnetzwerk. Der Schlüssel liegt jedoch nicht in der Verwendung dieser Server als Backup, sondern in der Verwendung von redundanten Servern zur Verbesserung der Data Protection.

Redundante Backup-Server In den meisten Fällen ist der Backup-Server ein kritischer Teil der gesamten Backup-Infrastruktur, so dass er nicht zu einem Single Point of Failure (SPoF) werden kann. Unternehmen können redundante Backup-Server auf unterschiedliche Weise implementieren, je nach Backup-Architektur und den Empfehlungen des Server-Herstellers. Versuchen Sie nicht, parallele Backup-Server zu implementieren, die unabhängig voneinander arbeiten. Dies führt fast immer zu Problemen mit der Backup-Konsistenz, wenn die beiden Server die gleichen Daten sichern. Wenn ein Unternehmen plattenbasierte Backups verwendet, ist es oft am besten, einen zweistufigen Backup-Prozess zu konzipieren, bei dem ein Backup-Server die Produktionsserver schützt und der zweite den ersten schützt. Wenn der primäre Backup-Server ausfällt, kann der sekundäre Backup-Server dabei helfen, den ausgefallenen Server und die von ihm gesicherten Daten wiederherzustellen.