Die Vor- und Nachteile der Continuous Data Protection

Die Continuous Data Protection (CDP) hat die Art und Weise verändert, wie moderne Unternehmen ihre Daten sichern. Obwohl es diese Technologie schon seit geraumer Zeit gibt, dauerte es eine Weile, bis sie sich durchsetzte. Heute hat CDP die traditionellen Backups fast vollständig ersetzt.

Dennoch gibt es sowohl Vor- als auch Nachteile bei der Verwendung von CDP. Backup-Administratoren müssen wissen, ob das Budget, das Betriebssystem und die Speichermethode des Unternehmens mit CDP kompatibel sind, bevor sie sich ganz darauf festlegen.

Für einige Unternehmen ist die kontinuierliche Datensicherung eine Selbstverständlichkeit. Aber das Schließen des Backup-Fensters wiegt möglicherweise nicht die hohen Hardwarekosten oder das Ausfallrisiko auf, wenn Unternehmen CDP falsch implementieren.

Wenn ein herkömmliches Backup einmal pro Nacht ausgeführt wird, können alle Daten, die sich am nächsten Tag – vor dem nächsten Backup – ansammeln, bei einem Ausfall verloren gehen. Wenn zum Beispiel ein Backup um 23 Uhr läuft und am nächsten Nachmittag um 16 Uhr ein Fehler auftritt, kann das Unternehmen bis zu 17 Stunden an Daten verlieren.

Unternehmen, die an CDP interessiert sind, müssen die Kompatibilität von Anwendungen und Betriebssystemen berücksichtigen. Wie jede Sicherungstechnologie kann auch CDP nur funktionieren, wenn sie mit den zu schützenden Ressourcen kompatibel ist. Glücklicherweise sind die meisten modernen CDP-Produkte so konzipiert, dass sie mit allen gängigen Betriebssystemen, Anwendungen, die vor Ort laufen, und sogar SaaS -Anwendungen kompatibel sind.

Redundanz ist wichtig

Schließlich muss sichergestellt werden, dass ein CDP-Server nicht zu einem Single Point of Failure wird. Unternehmen benötigen eine zweite Möglichkeit zum Schutz der gesicherten Daten. Andernfalls könnte der CDP-Server selbst zu einem Single Point of Failure werden.

Viele Unternehmen replizieren ihre CDP-Daten auf einen sekundären CDP-Server, der bei einem Ausfall des primären Servers einspringen kann. Ein weiterer gängiger Ansatz ist die Verwendung einer Disk-to-Disk-to-Tape- oder einer Disk-to-Disk-to-Cloud-Architektur.

Bei diesen Architekturen werden zwei CDP-Server mit doppelten Datenkopien für die Redundanz verwendet, und die Daten werden regelmäßig auf Band oder in der Cloud gesichert. Diese Band- und Cloud-Sicherungskopien werden nicht in Echtzeit erstellt, sondern möglicherweise nur einmal am Tag (Band) oder ein paar Mal am Tag (Cloud).