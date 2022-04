NetBackup vs. Backup Exec: Einsatzmöglichkeiten und Vorteile

Die meisten Backup-Anbieter bieten ein einziges Backup-Produkt an, das in mehreren Editionen für verschiedene Branchensegmente, zum Beispiel für Privatanwender und Unternehmen, erhältlich ist. Veritas bildet hier jedoch eine Ausnahme. Das Unternehmen bietet zwei verschiedene Backup-Produkte an – NetBackup und Backup Exec. Obwohl NetBackup und Backup Exec beide von Veritas hergestellt werden, weisen sie deutliche Unterschiede auf.

Der Hauptunterschied zwischen NetBackup und Backup Exec besteht darin, dass Backup Exec für kleine und mittelständische Unternehmen konzipiert ist, während NetBackup ausschließlich für Unternehmen gedacht ist. Beide Produkte bieten eine breite Palette von Funktionen, aber NetBackup verfügt über einen erweiterten Funktionsumfang, da es für den Einsatz in größeren Unternehmen konzipiert ist.

Was die Funktionen und Möglichkeiten angeht, ist NetBackup eindeutig das fortschrittlichere Produkt. Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und des niedrigeren Preises ist Backup Exec jedoch wahrscheinlich die bessere Wahl für kleinere Unternehmen. Im Folgenden erfahren Sie, wie sich die beiden Produkte in wichtigen Bereichen wie Sicherheit und Unterstützung von Cloud-Anbietern unterscheiden.

Cloud-Unterstützung und -Funktionen Sowohl Backup Exec als auch NetBackup sind für den Einsatz in lokalen und Cloud-Umgebungen geeignet. Backup Exec enthält beispielsweise Konnektoren für die wichtigsten Cloud-Anbieter und unterstützt alle AWS-Cloud-Speicherebenen. Ebenso kann Backup Exec mithilfe von Marketplace-Vorlagen in AWS oder Azure bereitgestellt werden. NetBackup unterstützt alle wichtigen Cloud-Anbieter, bietet jedoch Funktionen, die in Backup Exec nicht enthalten sind. NetBackup unterstützt mehrere Mandanten (Multi-Tenancy) über mehrere Clouds hinweg. NetBackup unterstützt außerdem Massenmigrationen von Daten oder Seeding mit AWS Snowball und Azure Data Box. Darüber hinaus enthält NetBackup mehrere Tools zur Cloud-Optimierung und -Orchestrierung, die in Backup Exec nicht enthalten sind. Die Inline-Deduplizierung, eine wichtige Funktion zur Reduzierung redundanter Daten und zur Verringerung der Laufwerksabnutzung, wird sowohl von NetBackup als auch von Backup Exec unterstützt.