Google Anthos: Storage für Kubernetes-Umgebungen

Google Anthos stellt eine Kubernetes-Betriebsebene für verteilte Infrastrukturen bereit. Die Plattform enthält keine eigene Persistenzschicht und integriert keine Speicherlogik. Funktionen für Datenhaltung, Replikation, Snapshot-Verwaltung und Wiederherstellung liegen vollständig außerhalb des Plattformkerns. Anthos verwaltet Kubernetes-Objekte, synchronisiert deren Konfiguration und erzwingt Richtlinien. Die physische Speicherung von Daten verbleibt bei angebundenen Systemen oder innerhalb der Applikation. Persistenter Speicher lässt sich nicht implizit mitführen oder nachträglich harmonisieren. Jede Anthos-Installation benötigt ein vorab definiertes Storage-Design, das physische Datenlage, Zugriffsmuster, Ausfallverhalten und Wachstum berücksichtigt.

Persistenter Speicher als explizite Infrastrukturabhängigkeit Persistenter Speicher folgt dem Kubernetes-Modell aus PersistentVolume, PersistentVolumeClaim und StorageClass. Anthos verändert dieses Modell nicht und ergänzt keine eigenen Abstraktionen. Volumes stammen ausschließlich aus angebundenen Storage-Systemen oder aus lokal bereitgestellten Datenträgern. Bei Nutzung von Anthos Config Management oder GitOps Policy Controller können Storage-Definitionen Cluster-übergreifend konsistent ausgerollt werden. Jede StorageClass repräsentiert reale Ressourcen. Kapazität, Latenz, Redundanz und Fehlertoleranz ergeben sich aus dem jeweiligen Backend. Applikationen kapseln diese Eigenschaften in deklarativen Manifesten, verlieren die Abhängigkeit jedoch nicht. Die Anbindung von Speicher erfolgt über dedizierte Treiber, die außerhalb von Anthos betrieben werden. Diese Treiber übersetzen Kubernetes-Operationen in native Aktionen des Storage-Systems. Provisionierung, Mount-Vorgänge, Erweiterungen und Snapshot-Anforderungen hängen vollständig vom Backend ab. Anthos überwacht lediglich den Zustand der Kubernetes-Objekte. Diese Architektur setzt klare Grenzen. Leistungsprofile lassen sich nicht über Kubernetes konfigurieren. Replikationsverfahren lassen sich nicht über Anthos erzwingen. Snapshot-Ressourcen auf Kubernetes-Ebene lösen lediglich Anforderungen aus. Ohne entsprechende Unterstützung im Backend bleiben sie wirkungslos. Die Plattform kompensiert keine Schwächen der Speicherinfrastruktur.

Zentrales Enterprise-Storage als Backend mehrerer Anthos-Cluster Ein häufig genutztes Architekturmodell bindet zentrale Storage-Systeme als Backend für mehrere Anthos-Cluster im Rechenzentrum ein. Die Cluster laufen auf VMware oder Bare Metal und greifen auf gemeinsame Storage-Pools zu. Persistente Volumes stammen aus definierten Pools mit klar abgegrenzten Leistungsprofilen. Dieses Modell passt zu konsolidierten SAN- oder NAS-Landschaften mit etablierten Betriebsprozessen. Snapshot-Erstellung, Backup und Replikation verbleiben vollständig im Storage-System. Der Betrieb verlangt eine strikte Trennung der StorageClasses. Jede Klasse benötigt eine eindeutige fachliche Bedeutung. Generische Klassen führen zu Fehlbelegungen und erschweren Kapazitätsplanung. Netzwerkdesign spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Latenz und Durchsatz zwischen Rechenknoten und Storage bestimmen die Stabilität zustandsbehafteter Workloads. Fehlende Nähe lässt sich nicht auf Kubernetes-Ebene ausgleichen. Abbildung 1: Google Anthos lässt sich als Storage-Architektur in Kubernetes-Clustern einbinden.

Cluster-lokale Storage-Architekturen Ein alternatives Modell bindet Storage strikt an einzelne Anthos-Cluster. Jedes Cluster besitzt ein eigenes Backend, physisch oder logisch getrennt. Daten verbleiben im jeweiligen Cluster, eine automatische Verlagerung zwischen Standorten findet nicht statt. Dieses Modell eignet sich für regulatorisch getrennte Umgebungen oder klar abgegrenzte Mandanten. Zuständigkeiten bleiben eindeutig, der Betrieb überschaubar. Der Planungsaufwand für Kapazität steigt, da Reserven nicht Cluster-übergreifend genutzt werden können. Bare-Metal-Cluster nutzen lokale Datenträger als persistente Volumes. Diese Volumes bleiben fest an einzelne Knoten gebunden. Der Zugriff erfolgt ohne Netzwerkpfad, was geringe Latenz ermöglicht. Gleichzeitig fehlt jede Form der Redundanz auf Storage-Ebene. Dieses Modell eignet sich für Entwicklungsumgebungen, Edge-Szenarien oder Workloads mit applikationsseitiger Replikation. Kritische Daten erfordern zusätzliche Schutzmechanismen auf Anwendungsebene. Anthos stellt keine Funktionen zur Verlagerung lokaler Volumes bereit. Der Wiederanlauf nach Knotenverlust hängt vollständig von der Architektur der Anwendung ab.

Cloud-nahe Storage-Nutzung im hybriden Anthos-Betrieb Hybride Infrastrukturen kombinieren lokale Speichersysteme für operative Daten mit Cloud-Objektspeicher für Sicherung, Archivierung und Analyse. Anthos-Cluster im Rechenzentrum nutzen lokales Block- oder File Storage für aktive Workloads und übertragen ausgewählte Daten gezielt in Cloud-Speicher. Der produktive Datenpfad bleibt dabei bewusst lokal verankert, um Latenz und Durchsatz kontrollierbar zu halten. Dieses Architekturmodell verlangt eine saubere Trennung der Daten nach Zugriffsmuster und Lebenszyklus. Schreibintensive und latenzkritische Daten verbleiben im Rechenzentrum, da jeder entfernte Zugriff unmittelbare Auswirkungen auf Antwortzeiten und Stabilität hat. Historische Daten, Sicherungskopien und Analysebestände wechseln zeitversetzt in kostengünstige Speicherklassen der Cloud. Anthos übernimmt in diesem Szenario die konsistente Steuerung der Deployments über mehrere Umgebungen hinweg. Die Plattform vermittelt nicht zwischen lokalen und Cloud-basierten Datenpfaden.

Applikationsgetriebene Persistenzmodelle Ein alternatives Betriebsmodell verzichtet vollständig auf Storage-seitige Replikation und überträgt die Verantwortung für Datenkonsistenz auf die Applikation. Jeder Anthos-Cluster nutzt eigene persistente Volumes, die ausschließlich lokal verwendet werden. In diesem Betriebsmodell liegt die Verantwortung für Datenkonsistenz vollständig bei der Anwendung. Jeder Anthos-Cluster verwendet eigene persistente Volumes, die ausschließlich lokal genutzt werden. Die Abstimmung der Daten erfolgt nicht auf Storage-Ebene, sondern über die jeweiligen Protokolle und Mechanismen der Anwendung selbst. Datenbanksysteme gleichen ihre Zustände über integrierte Replikationsfunktionen ab, Messaging-Plattformen verteilen Log- und Event-Daten unabhängig vom zugrunde liegenden Speicher über ihre eigenen Replikationspfade. Anthos behandelt alle Cluster als gleichwertige Laufzeitumgebungen, ohne Annahmen über gemeinsame Datenhaltung zu treffen. Der operative Schwerpunkt verschiebt sich dadurch weg vom klassischen Storage-Betrieb hin zur Architektur der Anwendungen. Fehleranalyse, Wiederanlauf und Konsistenzprüfung liegen vollständig bei Plattform- und Entwicklungsteams. Dieses Modell setzt eine klare Trennung zwischen Persistenz und Orchestrierung voraus. Storage dient ausschließlich der lokalen Datenhaltung. Für verteilte Systeme mit klar definierter Datenlogik bietet dieses Modell eine nachvollziehbare Zuständigkeitsverteilung.

Typische Fehler im Anthos-Storage-Betrieb Ein verbreiteter Fehler beim Einsatz von Anthos besteht in der Annahme, Anthos bringe implizit eine Storage-Plattform mit. Anthos vereinfacht zwar das Verschieben von Workloads, nicht jedoch den Umgang mit deren Daten. Ohne explizite Kopplung zwischen Anwendung und Speicherort treten erhöhte Latenzen oder Startprobleme auf. Lokaler Storage wird zudem häufig eingesetzt, ohne die Folgen eines Knotenausfalls zu berücksichtigen. Persistente Volumes bleiben gebunden, Wiederanlaufzeiten verlängern sich erheblich. Auch das Wachstum persistenter Volumes verursacht oft Probleme. Kubernetes setzt keine impliziten Grenzen. Ohne Monitoring und klar definierte Prozesse erschöpfen Storage-Pools ihre Kapazität schrittweise. Zusätzlich verschwimmen häufig die Begriffe Backup, Replikation und Verfügbarkeit. Snapshots sichern kurzfristige Zustände, Replikation dient der Betriebsfähigkeit, Backups ermöglichen die Wiederherstellung historischer Daten. Jedes Ziel erfordert eigene Verfahren und Zeitpläne. In diesem Betriebsmodell liegt die Verantwortung für Konsistenz und Datenabgleich vollständig bei der jeweiligen Anwendung. Jeder Anthos-Cluster verwendet eigene persistente Volumes, die ausschließlich lokal angebunden sind und nicht zwischen Clustern geteilt werden. Eine gemeinsame Storage-Ebene spielt keine Rolle. Die Abstimmung der Daten erfolgt über die in der Anwendung vorgesehenen Mechanismen und Protokolle. Datenbanksysteme gleichen ihre Zustände über integrierte Replikationsverfahren ab, die Bestandteil ihres jeweiligen Architekturmodells sind. Messaging- und Event-Plattformen verteilen Log- und Zustandsdaten über eigene Replikationspfade, unabhängig vom darunterliegenden Storage-System. Das Storage-Backend stellt in diesem Szenario lokale Persistenz bereit, ohne Einfluss auf Konsistenz, Synchronisation oder Failover-Logik zu nehmen. Damit verlagert sich der operative Schwerpunkt deutlich von der Speicherinfrastruktur zur Applikationsarchitektur. Analyse von Fehlerzuständen, Wiederanlauf nach Ausfällen und die Sicherstellung konsistenter Datenstände liegen vollständig in der Verantwortung der Plattform- und Entwicklungsteams. Für verteilte Systeme mit klar definierter Datenlogik ergibt sich daraus ein technisch nachvollziehbares Betriebsmodell.

Funktion der StorageClass im Anthos-Kontext StorageClasses bilden die zentrale technische Schnittstelle zwischen Kubernetes und physischer Persistenz. Eine StorageClass beschreibt keine abstrakte Idee, sondern eine konkrete Zusage des angebundenen Storage-Backends. Zugriffstyp, Leistungsprofil, Replikationsverhalten, Snapshot-Unterstützung und Erweiterbarkeit wirken unmittelbar auf das Speichersystem. Anthos greift nicht regulierend ein. Jede Definition beeinflusst Ressourcenverbrauch, Stabilität und Fehlerverhalten der Workloads direkt. Eine StorageClass ersetzt kein durchdachtes Storage-Design, sondern spiegelt dessen technische Entscheidungen wider. Unpräzise definierte Klassen führen dazu, dass leistungsfähige Ressourcen ohne fachliche Steuerung genutzt werden. Eine hohe Anzahl nur grob abgegrenzter Klassen erhöht den Betriebsaufwand und begünstigt Fehlkonfigurationen. Ein tragfähiges Modell setzt auf wenige Profile mit eindeutigem Zweck und nachvollziehbarer technischer Aussage. Jede StorageClass benötigt eine klar definierte fachliche Bedeutung, die unabhängig vom einzelnen Cluster verständlich bleibt. Bereits der Name muss Zweck und Leistungsniveau eindeutig erkennen lassen. Die zugehörigen Parameter bleiben stabil und unterliegen keinen situativen Anpassungen, da ein Profil Cluster-übergreifend dieselbe Aussage behalten muss. Anthos sorgt lediglich für die Synchronisation der Definitionen, nicht für deren technische Umsetzung. Die Verantwortung dafür liegt beim Betrieb, der sicherstellen muss, dass das jeweilige Backend die zugesagten Eigenschaften zuverlässig bereitstellt. Eine StorageClass beschreibt dabei den garantierten Mindestzustand und nicht theoretisch erreichbare Spitzenwerte. Anwendungen planen mit diesen zugesagten Eigenschaften und verlassen sich auf deren Verlässlichkeit. Abweichungen führen zu schwer nachvollziehbaren Fehlern, da Kubernetes weder reale IOPS noch effektive Latenzen oder interne Replikationspfade des Storage-Backends kennt und entsprechend nicht kompensieren kann.

Hoch-performante zustandsbehaftete Workloads Das Profil für hoch-performante zustandsbehaftete Workloads richtet sich an Datenbanken, Suchindizes und transaktionsnahe Plattformdienste. Das Backend nutzt Block Storage mit niedriger Latenz und dedizierten Ressourcen. Replikation erfolgt synchron oder über klar definierte Storage-Mechanismen außerhalb von Kubernetes. Snapshot-Funktionen stehen zur Verfügung, dienen jedoch ausschließlich kurzfristiger Sicherung. Die StorageClass definiert den Zugriffstyp ReadWriteOnce. Volume-Erweiterungen bleiben erlaubt. Thin Provisioning bleibt deaktiviert oder stark begrenzt, um Kapazitätsrisiken zu vermeiden. Der Einsatz erfolgt nur für Workloads mit begründetem Performance-Bedarf. Ohne diese Disziplin blockieren wenige Pods große Teile der Infrastruktur.

Profil für allgemeine persistente Plattformdienste Dieses Profil eignet sich für interne Plattformkomponenten, Steuerungsdienste und Datenbanken ohne ausgeprägte Latenzanforderungen. Zum Einsatz kommt geteiltes Block Storage mit ausgewogenem Verhältnis aus Performance und Kapazität. Redundanz ergibt sich über Storage-Pools oder asynchrone Replikationsmechanismen. Snapshot-Funktionen stehen zur Verfügung, ebenso die Möglichkeit zur späteren Erweiterung der Volumes. In der Praxis bildet dieses Profil den Normalfall für zustandsbehaftete Workloads. Ein Großteil der StatefulSets nutzt diese StorageClass, wodurch sie den größten Anteil am gesamten Speicherverbrauch trägt. Die Kapazitätsplanung orientiert sich an klar definierten Pool-Grenzen und am beobachteten Wachstum über längere Zeiträume. Besondere Aufmerksamkeit gilt Volumes, die ohne fachlichen Anlass erweitert werden, da sich hier schleichend Engpässe im Backend abzeichnen.

Gemeinsam genutzte Dateisysteme Dieses Profil richtet sich an Workloads, die parallelen Schreibzugriff mehrerer Pods benötigen. Das Backend stellt hierfür File Storage bereit. Der Zugriff erfolgt mit ReadWriteMany-Semantik, wodurch mehrere Instanzen gleichzeitig auf dieselben Daten zugreifen können. Konsistente Dateisystemsemantik besitzt hier höhere Priorität als maximale Performance. Der Einsatz beschränkt sich auf klar umrissene Szenarien, zum Beispiel gemeinsame Upload-Bereiche, zentrale Artefaktablagen oder ältere Anwendungen mit Dateisystemabhängigkeit. Für Datenbanksysteme eignet sich dieses Profil nicht. Snapshot-Funktionen hängen stark vom eingesetzten Backend ab und weisen funktionale Einschränkungen auf.

Temporäre oder wiederaufbaubare Zustände Das Profil adressiert Anwendungen mit geringer Persistenzanforderung oder eigener Replikationslogik. Das Storage-Backend nutzt kostengünstige Tiers oder lokale Datenträger ohne zusätzliche Redundanz. Der Zugriff erfolgt in der Regel mit ReadWriteOnce-Semantik. Replikation auf Storage-Ebene spielt keine Rolle. Die StorageClass erlaubt eine schnelle Bereitstellung bei niedrigen Kosten. Typische Einsatzszenarien umfassen Cache-Daten, Zwischenstände von Queues oder verteilte Systeme mit applikationsseitiger Datenverteilung. Der Ausfall einzelner Volumes führt nicht zu einem systemweiten Problem, da die betroffenen Daten rekonstruierbar sind. Der Betrieb akzeptiert in diesem Profil bewusst reduzierte Garantien zugunsten von Einfachheit und Ressourceneffizienz.

Profil für lokale Datenträger in Bare-Metal-Clustern Dieses Profil bindet lokale Datenträger eines einzelnen Knotens als persistente Volumes ein. Der Zugriff bleibt strikt an diesen Knoten gebunden. Eine Redundanz auf Storage-Ebene existiert nicht. Das Profil eignet sich für Szenarien mit niedriger Latenz oder stark eingeschränkter Infrastruktur. Der Einsatz erfolgt ausschließlich für Workloads mit eigener Replikation oder klar definiertem Wiederaufbaupfad. Zentrale Plattformdienste nutzen dieses Profil nicht. Jede Zuweisung wird dokumentiert, da der Ausfall eines Knotens unmittelbar zum Verlust der zugehörigen Daten führt. Anthos stellt keine Mechanismen zur automatischen Verlagerung solcher Volumes bereit.

Profil für Backup-nahe Persistenz Dieses Profil dient der Ablage von Sicherungen, Exportdaten und vergleichbaren Datenbeständen. Das Backend stellt Block oder File Storage mit hoher Kapazität und geringen Performance-Anforderungen bereit. Die Zugriffsmuster sind überwiegend sequentiell. Snapshot-Funktionen spielen hier eine untergeordnete Rolle, da die Daten bereits Sicherungskopien darstellen. Die StorageClass erlaubt große Volumes und seltene Erweiterungen. Der Betrieb überwacht vor allem den belegten Speicher und die Aufbewahrungsdauer der Daten. Eine automatische Bereinigung erfolgt außerhalb von Kubernetes, da PersistentVolumeClaims keinen Lebenszyklus für die darin gespeicherten Inhalte abbilden.