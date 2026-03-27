Orchestrierung für Block, File und Object Storage mit Rook

Persistentes Storage zählt zu den Grundvoraussetzungen für zustandsbehaftete Workloads in Kubernetes. Rook integriert Ceph als verteiltes Storage-System in den Cluster und steuert Deployment, Betrieb und Skalierung über Kubernetes-Ressourcen, CRDs (Custom Resource Definitions) und CSI (Container Storage Interface).

Rolle von Persistent Volumes im Kubernetes-Betrieb Pods bleiben flüchtige Ausführungseinheiten. Scheduling, Rescheduling und Node-Wechsel gehören zum Normalbetrieb, Daten benötigen daher einen vom Pod-Lebenszyklus getrennten Speicherpfad. Kubernetes bildet diesen Pfad über PVs (Persistent Volume) und PVCs (Persistent Volume Claim) ab. In Managed-Cloud-Umgebungen liefern Provider Block-Volumes, File-Services oder Object Storage als externe Plattformdienste. In On-Premises- und selbst verwalteten Umgebungen übernimmt der Cluster-Betrieb auch die Verantwortung für das Storage-Backend, inklusive Kapazitätsplanung, Fehlertoleranz, Wartung und Upgrade-Strategie. Ceph fasst Block Storage, Dateisystem und Object Storage in einer gemeinsamen Architektur zusammen. RADOS übernimmt die Speicherung und Konsistenz der Objekte und verteilt Daten über OSDs auf mehrere Datenträger. MON-Prozesse verwalten Cluster-Maps und Quorum, MGR liefert Management-Funktionen und Telemetrie. CephFS nutzt MDS für Metadatenoperationen und skaliert File-Workloads über mehrere Pfade. RBD stellt Block-Volumes bereit und unterstützt Snapshots sowie Klone. RGW liefert S3- und Swift-kompatible Object-APIs und koppelt Buckets an die Ceph-Pools.

Rook als Kubernetes Operator für Ceph Rook agiert als Cloud-nativer Storage-Orchestrator für Kubernetes und steuert Ceph über den Operator-Pattern. Der Operator beobachtet den Ist-Zustand, vergleicht ihn mit der gewünschten Konfiguration und gleicht Abweichungen kontinuierlich aus. CRDs erweitern die Kubernetes-API um Ceph-spezifische Ressourcentypen, darunter CephCluster, Pools, File-Systeme und Object Stores. YAML-Manifeste beschreiben damit nicht nur Workloads, sondern auch den Storage-Layer selbst. Abbildung 1: Ceph und Rook sind eine optimale Kombination für persistenten Storage in Kubernetes. Rook automatisiert Aufgaben, die sonst bei Ceph-Installationen außerhalb von Kubernetes in separaten Betriebs- und Automationsketten liegen. Dazu zählen Bootstrap, Konfiguration, Provisioning, Skalierung, Upgrade-Steuerung, Monitoring-Integration, Ressourcenmanagement und Recovery-Workflows. Rook unterstützt unterschiedliche Topologien. Ein hyperkonvergentes Modell platziert Ceph-Pods auf denselben Nodes wie Applikationen und steuert Ressourcen über Requests, Limits, Affinities und Tolerations. Dedizierte Storage-Nodes isolieren Ceph über Taints und Tolerations. Ein External-Ceph-Modus bindet einen vorhandenen Ceph-Cluster an und nutzt Kubernetes primär als Control-Plane für CSI und Policy, inklusive Szenarien mit mehreren Kubernetes-Clustern gegen einen Ceph-Cluster und Mandantentrennung über reduzierte Ceph-User-Rechte und logische Trennung auf Pool- oder Sub-Volume-Ebene.

CSI als Datenpfad zwischen Kubernetes und Ceph Kubernetes koppelt Storage über CSI an. Ceph-CSI implementiert die CSI-Spezifikation als gRPC-Server in Go und übersetzt CSI-Calls in Ceph-Operationen. Der Provisioner-Teil übernimmt Volume- und Snapshot-Lifecycle, Expansion und Attach-Workflows und nutzt Leader Election, um Failover im Controller-Pfad abzusichern. Der Node-Plug-in-Teil läuft als DaemonSet pro Node und übernimmt Mount und Unmount in den Pod-Namespace. Ceph-CSI liefert separate Treiberpfade für RBD, CephFS und NFS. RBD adressiert Block-Workloads, CephFS liefert RWX-Shared-File-Workloads. Ceph-CSI liefert separate Treiber für RBD und CephFS. NFS wird in Ceph typischerweise über NFS-Ganesha bereitgestellt und kann in Kubernetes separat integriert werden. Topology-Awareness reduziert Latenz, indem Clients bevorzugt nahe OSD-Pfade nutzen, sofern die Cluster-Topologie die Platzierung abbildet.

Erweiterte Storage-Funktionen über CSI Addons CSI Addons ergänzen die CSI-Spezifikation um fortgeschrittene Operationen. Reclaim Space führt bei RBD das Sparsify-Verfahren aus und nutzt bei Dateisystempfaden fstrim, um freigegebenen Platz wieder nutzbar zu machen. Network Fencing blockiert IP-Ranges über Ceph OSD-Blocklist und reduziert Konflikte nach Node-Loss-Szenarien, in denen ein Volume an einem neuen Node wieder anbindet. Volume Replication integriert DR-Mechanismen über wiederverwendbare APIs und ersetzt eigenständige Operator-Ketten. Encryption Key Rotation tauscht Schlüsselmaterial aus, ohne Daten neu zu verschlüsseln, und steuert Intervalle über Annotationen an PVs und StorageClasses. Diese Bausteine greifen über Custom Resources, Controller und gRPC-Kommunikation in Controller- und Node-Pfade ein.

Disaster Recovery über RBD Mirroring und CephFS Mirroring RBD-Mirroring repliziert Images asynchron zwischen Clustern und unterstützt journal-basierte und snapshot-basierte Verfahren. Rook steuert Mirror-Daemons über CRDs und koppelt Failover-Aktionen über VolumeReplicationClass und VolumeReplication an einzelne PVs. Promotion und Demotion schalten die aktive Rolle eines Images um, Recovery-Time reduziert sich durch vorbereitete Replikationspfade. CephFS Mirroring repliziert Snapshot-Stände für Remote-CephFS. Der Funktionsumfang bleibt im Vergleich zu RBD-DR stärker manuell geprägt und bleibt je nach Release-Stand im experimentellen Bereich. DR-Design hängt direkt an Failure-Domain-Definition, Replikationsfaktoren und an der Verfügbarkeit mindestens einer intakten Kopie als Ausgangspunkt für Recovery. Abbildung 2: Rook bindet sich direkt in den Kubernetes-Cluster ein.

Installation von Rook und Ceph in einer Testumgebung Für Evaluierungs- und Laborszenarien lässt sich ein Rook-Ceph-Cluster mit wenigen Schritten bereitstellen. Voraussetzung ist ein funktionsfähiger Kubernetes-Cluster sowie mindestens ein nicht partitioniertes Blockgerät pro Storage-Node. Auf den Nodes muss außerdem das Paket lvm2 installiert sein. Das folgende Beispiel nutzt die Referenzmanifeste des Rook-Projekts und stellt einen minimalen Ceph-Cluster für Testzwecke bereit: Voraussetzungen auf allen Kubernetes-Nodes sudo apt-get update sudo apt-get install -y lvm2 Rook-Repository klonen git clone --single-branch --branch v1.18.6 https://github.com/rook/rook.git cd rook/deploy/examples CRDs und Operator installieren kubectl create -f crds.yaml kubectl create -f common.yaml kubectl create -f operator.yaml Ceph-Cluster deployen (Testkonfiguration) kubectl create -f cluster-test.yaml Status prüfen kubectl -n rook-ceph get pods Für Diagnosezwecke stellt Rook zusätzlich ein Toolbox-Pod bereit, über das sich Ceph-Kommandos direkt im Cluster ausführen lassen. Die Testmanifeste sind nicht für Produktionsumgebungen gedacht. In realen Deployments werden üblicherweise angepasste Cluster-Definitionen mit expliziter Device-Selektion, Failure-Domain-Topologie, Ressourcenlimits und abgestimmten Replikationsfaktoren verwendet.

Observability Ceph Manager liefert ein Dashboard für Cluster-Zustand, OSD-Status, Placement Groups, Latenzen, Objektverteilung und Kapazität. Rook integriert zusätzlich Prometheus-Metriken und Grafana-Dashboards, ergänzt um Alerting. Dieses Setup liefert Metriken für Throughput, Recovery-Raten, Backfill-Last, OSD-Latenzen, Client-I/O, Kapazitätsauslastung, Object Store Status und Fehlerzustände. Für die Diagnose eignet sich neben Dashboards auch ein CLI-Pfad im Cluster, der Ceph-Kommandos ohne SSH auf Storage-Nodes bereitstellt.

Nutzenprofil der Kombination Rook und Ceph in Kubernetes Rook verschiebt Storage-Betrieb in das Kubernetes-Betriebsmodell und koppelt Ceph als Datenebene direkt an die Control-Plane. Teams pflegen Storage als deklarative Ressource, versionieren Konfigurationen und integrieren Änderungen in GitOps-Pipelines. Ceph liefert die eigentlichen Datenpfade für Block, Shared File und Object Storage, inklusive Replikation, Recovery-Mechanismen und Skalierung über Nodes und Datenträger. Diese Kombination adressiert typische Limits externer Cloud-Volumes in großen Clustern, reduziert Abhängigkeiten von Provider-Implementierungen und liefert ein einheitliches Storage-Backend für heterogene Workloads, ohne den Wechsel zwischen mehreren Storage-Produkten zu erzwingen.