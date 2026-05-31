Digitale Barrierefreiheit beim hybriden Arbeiten verbessern

Während viele Unternehmen wieder feste Präsenzzeiten einführen und Strategien für die Rückkehr ins Büro entwickeln, droht eine wichtige Gruppe aus dem Fokus zu geraten. Arbeitnehmer mit Behinderung profitierten während der Corona-Pandemie erheblich von den flexiblen Kommunikationsmöglichkeiten im Home-Office. Die Remote-Arbeit eröffnete vielen Menschen erstmals einen gleichberechtigten Zugang zu modernen Arbeitsplätzen.

Wenn Unternehmen nun vorschnell auf starre Präsenzmodelle setzen, riskieren sie, diesen Fortschritt teilweise zunichte zu machen.

Menschen mit Behinderungen bleiben bei klassischen Meetings, spontanen Abstimmungen oder Präsenzveranstaltungen häufig außen vor. Durch inklusive Collaboration-Konzepte und digitale Barrierefreiheit lässt sich dieses Problem jedoch reduzieren. Damit wird Accessibility zunehmend zu einer strategischen Aufgabe für IT-Abteilungen und Workplace-Teams.

Digitale Barrierefreiheit wird zur Compliance-Pflicht Digitale Barrierefreiheit ist heute keine freiwillige Zusatzfunktion mehr, sondern eine regulatorische Anforderung. Mit dem Inkrafttreten des European Accessibility Act (EAA) am 28. Juni 2025 gelten europaweit verbindliche Anforderungen an zahlreiche digitale Produkte und Dienstleistungen. Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten setzen diese Vorgaben über nationale Gesetze um, die zusätzliche Anforderungen definieren können. In Deutschland erfolgt die Umsetzung über das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). Ergänzend konkretisiert die Barrierefreiheitsstärkungsverordnung (BFSGV) die technischen Anforderungen an betroffene Produkte und Dienstleistungen. Dabei gilt die europäische Norm EN 301 549 als zentrale technische Referenz, die sich weitgehend an den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) orientiert. Auch Österreich hat mit dem Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) entsprechende Regelungen eingeführt. Diese Vorgaben betreffen erstmals nicht nur öffentliche Einrichtungen, sondern auch zahlreiche private Unternehmen. Für bestimmte Kleinstunternehmen können jedoch Ausnahmeregelungen gelten. In Deutschland bleibt für öffentliche Einrichtungen und deren IT-Dienstleister zusätzlich die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) relevant. Die Schweiz ist zwar nicht direkt an die EAA gebunden, jedoch geraten Schweizer Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten im EU-Markt zunehmend unter Anpassungsdruck. Gleichzeitig erhöhen öffentliche Stellen schrittweise ihre Anforderungen an digitale Barrierefreiheit und WCAG-konforme Systeme. Übergangsregelungen gelten nur für bestimmte bestehende Produkte, laufende Verträge und einzelne Dienstleistungskategorien. Viele digitale Angebote und neue Online-Dienste müssen die Anforderungen dagegen bereits seit dem 28. Juni 2025 erfüllen. IT-Abteilungen sollten deshalb frühzeitig prüfen, welche Systeme betroffen sind, insbesondere Collaboration-Plattformen, Intranetlösungen und digitale Arbeitsplatzumgebungen.

Wo heutige Collaboration-Tools noch an ihre Grenzen stoßen Trotz erheblicher Fortschritte erfüllen aktuelle Kommunikationsplattformen noch nicht alle Anforderungen an vollständig barrierefreie, hybride Arbeitsplätze. Besonders problematisch sind mehrere technische Schwachstellen: Automatische Untertitel liefern bei schnellen Sprechern, Dialekten oder Fachbegriffen oft fehlerhafte Ergebnisse.

Für professionelle Gebärdensprach-Dolmetschung sind weiterhin externe Spezialisten notwendig. KI-basierte Lösungen befinden sich überwiegend noch im Forschungs- oder Pilotstadium.

Unterstützende Kommunikationsfunktionen für Menschen mit Sprechbehinderungen sind vielerorts noch unzureichend integriert.

Funktionen für Barrierefreiheit unterscheiden sich zudem häufig zwischen Desktop-, Web- und Mobilversionen derselben Plattform. Gerade hybride Meetings verursachen in der Praxis weiterhin Probleme, beispielsweise bei Präsentationen, Whiteboards, Bildschirmfreigaben oder mobilen Clients. Unternehmen sollten deshalb regelmäßig prüfen, wie zuverlässig ihre Plattformen unter realen Bedingungen funktionieren und ob zentrale Accessibility-Funktionen auf allen Endgeräten tatsächlich nutzbar sind.

KI und assistive Technologien verbessern die digitale Teilhabe Moderne Collaboration-Plattformen integrieren zunehmend Funktionen, die digitale Barrieren im hybriden Arbeitsalltag reduzieren sollen. Dabei spielen sowohl KI-gestützte Werkzeuge als auch klassische assistive Technologien eine zentrale Rolle. Vor allem in virtuellen Meetings erleichtern neue Funktionen die gleichberechtigte Teilnahme vieler Mitarbeitender: Automatische Untertitel unterstützen Menschen mit Hörbeeinträchtigungen sowie Nutzer in lauten Umgebungen.

Live-Übersetzungen verbessern die Verständigung über Sprachgrenzen hinweg, während eine intelligente Rauschunterdrückung störende Hintergrundgeräusche reduziert.

KI-gestützte Meeting-Zusammenfassungen helfen zusätzlich dabei, Inhalte einfacher nachzuvollziehen. Gleichzeitig bleiben klassische Accessibility-Funktionen unverzichtbar. Dazu gehören insbesondere: Zuverlässige Screenreader-Unterstützung.

Vollständige Tastaturbedienung ohne Maus.

Kompatibilität mit Braillezeilen sowie kontrastreiche Benutzeroberflächen und flexible Anzeigegrößen. Diese Funktionen sind mittlerweile standardmäßig in vielen modernen Collaboration-Plattformen integriert. Marktführende Lösungen wie Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex oder Google Meet erweitern ihre Accessibility-Funktionen kontinuierlich. Dabei unterscheiden sich die Anbieter teils deutlich in Bezug auf den Funktionsumfang und die Umsetzungsqualität. IT-Verantwortliche sollten daher plattformspezifische Accessibility-Berichte und unabhängige Vergleichstests heranziehen, bevor sie Entscheidungen für ihre Organisation treffen. Zunehmend etablieren sich auch europäische und Open-Source-Alternativen, die Barrierefreiheit mit digitaler Souveränität und DSGVO-Konformität verbinden. Aus Accessibility-Sicht ist die deutsche Plattform alfaview besonders hervorzuheben: Die Plattform bietet Screenreader-Unterstützung, Live-Transkription, Übersetzungsfunktionen sowie die gezielte Einbindung und Hervorhebung von Gebärdendolmetschern. Dabei werden die Daten ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert. OpenTalk (Deutschland) ist ebenfalls als Open-Source-Lösung oder Software as a Service (SaaS) verfügbar und arbeitet aktiv an der Umsetzung der EAA-Anforderungen. Für Organisationen, die vollständige Kontrolle über ihre Infrastruktur benötigen, bieten sich selbst gehostete Lösungen wie Jitsi Meet oder Nextcloud Talk an. Beide sind quelloffen, flexibel anpassbar und werden im Hinblick auf ARIA-Unterstützung und assistive Technologien kontinuierlich verbessert. Aus der Schweiz kommt mit kMeet von Infomaniak eine etablierte, datenschutzkonforme Option. IT-Verantwortliche in öffentlichen Einrichtungen oder regulierten Branchen sollten diese Alternativen ausdrücklich in ihre Plattformbewertung einbeziehen.

Barrierefreiheit muss Teil der Softwareauswahl sein Häufig berücksichtigen Unternehmen digitale Barrierefreiheit erst nach der Einführung neuer Plattformen. Dieser Ansatz führt häufig zu hohen Anpassungskosten, Integrationsproblemen und zusätzlicher Komplexität. Deshalb sollte Accessibility bereits bei Ausschreibungen, Architekturentscheidungen und Proof-of-Concepts ein verbindliches Bewertungskriterium sein. Dies ist besonders wichtig bei: Unified-Communications-Plattformen.

Digitalen Arbeitsplatzlösungen.

Cloud-Migrationen.

Mobilen Anwendungen.

Collaboration- und Meeting-Systemen. Wer Accessibility by Design frühzeitig berücksichtigt, reduziert langfristig Kosten und verbessert gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Akzeptanz neuer Werkzeuge.

Wie Unternehmen barrierefreie hybride Arbeitsplätze schaffen Die Einführung barrierefreier Arbeitsplätze erfordert mehr als nur neue Softwarefunktionen. Erfolgreiche Strategien orientieren sich direkt an den praktischen Anforderungen der Mitarbeitenden. Wichtige Maßnahmen sind unter anderem: Betroffene Mitarbeiter frühzeitig in Technologieentscheidungen einbinden.

Accessibility-Tests regelmäßig auf unterschiedlichen Geräten durchführen.

Reale Nutzungsszenarien statt reiner Herstellerangaben bewerten.

Anforderungen der Barrierefreiheit müssen verbindlich in Beschaffungsprozesse aufgenommen werden.

IT-, HR- und Workplace-Teams enger zusammenarbeiten lassen.

Ein partizipativer Ansatz verbessert nicht nur die technische Qualität neuer Lösungen, sondern erhöht auch deren Akzeptanz im Unternehmen.