Human-centered Design: so wird Software barrierefrei

Die Softwareentwicklung hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert, ein Umstand, mit dem auch eine Verschiebung der Projektprioritäten einherging: Programmierer müssen heute Anwendungen zwar für mehr Kanäle entwickeln, aber Technologien wie Digital-Experience-Plattformen, die nach dem Baukastenprinzip funktionieren, Cloud Computing, Microservices-Architekturen und Container helfen ihnen bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Da auf diese Weise immer mehr robuste Anwendungen bereitgestellt werden können, verlässt sich auch eine entsprechend steigende Anzahl von Nutzern auf diese technologischen Errungenschaften.

Diese heute notwendigen und zunehmend unvermeidlich werdenden Interaktionen mit intelligenten Geräten sollten aus diesem Grund für alle so kohärent und konsistent wie möglich ablaufen. Leider gibt es immer noch eine Reihe von Problemen, angefangen bei nicht zugänglichen Benutzeroberflächen, die es körperlich eingeschränkten Menschen schwer machen, Software zu nutzen und innerhalb von PC-Anwendungen und Smartphone-Apps zu navigieren.

Digitale Angebote sollten aber nicht nur zugänglich und barrierefrei nutzbar sein, sondern auch über alle Plattformen und Berührungspunkte (digitale Touchpoints) konsistent und responsiv sein. Bestenfalls fühlt sich der Besuch einer Webseite oder die Nutzung einer App menschlich an: Persönliche, bei Stammnutzern gar personalisierte, Anrede und Funktions- sowie Angebotsauswahl sind nur zwei der Beispiele, wie Betreiber ihre User abholen können.

Ein Ansatz, der sich immer weiter durchsetzt, um diese Probleme zu lösen, ist das sogenannte Human-centered Software Design . Entwickler stellen dabei die Endnutzer in den Fokus: So bieten Anwendungen, die nach dieser Methode erstellt wurden, etwa eine nahtlose und unkomplizierte Navigation, auch für Menschen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen und unabhängig von demografischen oder persönlichen Faktoren sowie kulturellen Hintergründen.

Wie künstliche Intelligenz hilft

Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere generative KI (GenAI), hat durch Tools wie ChatGPT, Midjourney oder Copilot einen großen Demokratisierungsprozess durchlaufen und sind heute in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Für Unternehmen sind sie ebenfalls vorteilhaft, denn sie können dabei helfen, die Ansprüche der Nutzer an ihre digitalen Angebote zu erfüllen. Allein in Sachen Personalisierung bietet diese Technologie ein großes Potenzial. Doch auch eine schnellere Time-to-Market unterstützen KI und GenAI, zum Beispiel durch die automatisierte Inhaltsgenerierung. Zudem entlasten Features wie KI-gestützte Workflow-Optimierung und Codeerstellung das Personal.

Im Hinblick auf inklusive und barrierefreie digitale Angebote ist KI ebenfalls ein Gamechanger: GenAI-Assistenten könnten gesprochene oder textuelle Inhalte für gehörlose oder schwerhörige Menschen automatisch in Gebärdensprache übersetzen. Für blinde Nutzer beschreibt etwa eine Computerstimme in Echtzeit, was auf den Bildern einer Webseite oder einer App zu erkennen ist. KI-basierte Computer-Vision-Technologie kann sehbehinderten Menschen individualisiert helfen, digitale Angebote bestmöglich zu nutzen, indem sie automatisiert Kontraste anpasst oder für Farbenblinde die Farbgestaltung nutzergerecht umgestaltet.