23 Kennzahlen zur Softwareentwicklung, die Sie messen sollten

Softwareentwicklungsmetriken können Aufschluss darüber geben, wie eine Anwendung funktioniert und wie effektiv das Entwicklungsteam arbeitet.

IT-Organisationen verlassen sich auf eine Reihe dieser KPIs, um den Fortschritt der Softwareentwickler sowie die Softwarequalität, wie zum Beispiel Leistung und Benutzerzufriedenheit, vollständig zu verstehen. Die Bandbreite der möglichen Messungen umfasst vier Hauptkategorien:

Eine IT-Organisation muss zwar nicht jede Metrik tabellarisch erfassen, sollte aber diejenigen priorisieren und verfolgen, die für ihre Anforderungen und Ziele am wichtigsten sind. Sehen Sie sich diese 23 Softwareentwicklungsmetriken an und erstellen Sie eine Reihe von KPIs für die Softwarequalität.

Metriken zur Entwicklerproduktivität messen

Es gibt viele Möglichkeiten, die Effizienz eines Teams und die geleistete Arbeit zu besprechen oder zu bewerten. Produktivitätskennzahlen ermöglichen es Entwicklungsmanagern, Projekte besser zu steuern. Stellen Sie eine Mischung aus diesen Softwaremetriken zusammen, um den Fortschritt eines Projekts, die Produktivität der Entwickler, den Umfang der zusätzlich erforderlichen Entwicklungszeit und vieles mehr zu messen.

1. Durchlaufzeit. Die Durchlaufzeit gibt an, wie lange etwas von Anfang bis Ende dauert. In der Softwareentwicklung beginnt die Durchlaufzeit eines Projekts beispielsweise mit dem Angebot und endet mit der Lieferung.

2. Code-Umfang. Entwicklungsteams können anhand dieser Softwarekennzahl die Größe einer Anwendung bestimmen. Ist diese Kennzahl hoch, kann dies darauf hindeuten, dass die Entwickler bei ihren Programmierbemühungen produktiv waren. Allerdings ist diese Metrik nicht sinnvoll, wenn ein Entwicklungsteam versucht, zwei Projekte zu vergleichen, die in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben wurden. Außerdem sollte man bedenken, dass mehr Code nicht immer effizienter oder effektiver ist, was später zu mehr Refactoring-Arbeit führen kann.

3. Work in Progress (WIP). Im Kontext der Softwareentwicklung ist WIP die Entwicklungsarbeit, mit der das Team begonnen hat und die sich nicht mehr im Backlog befindet. Ein Team kann Work in Progress in einem Burn-Down-Diagramm darstellen. Diese Diagramme sind ein gängiges Werkzeug für Agile und Scrum-Sprints und zeigen an, wie viel Arbeit das Team bereits abgeschlossen hat und wie viel Arbeit noch zu erledigen ist.

4. Agile Geschwindigkeit. Um die Geschwindigkeit zu berechnen, schaut sich ein agiles Softwareentwicklungsteam frühere Sprints an und zählt die Anzahl der User Stories oder Story Points, die im Laufe der Zeit abgeschlossen wurden. Agile Geschwindigkeit ist eine Schätzung, wie produktiv das Team innerhalb eines einzelnen Sprints sein wird.

Abbildung 1: Der agile Softwareentwicklungszyklus.

5. Sprint-Ziel-Erfolgsrate. Diese Softwaremetrik berechnet den Prozentsatz der Elemente, die das Entwicklungsteam im Sprint-Backlog abgeschlossen hat. Es kann sein, dass ein Team während eines bestimmten Sprints nicht 100 Prozent der Arbeit abschließt. Der Fortschritt des Teams kann jedoch immer noch der Definition von erledigt entsprechen – dem Schwellenwert, den ein Projekt erfüllen muss, damit eine Organisation es als abgeschlossen betrachtet. Wenn die Iteration der Definition von erledigt erfüllt, ist sie ein Erfolg.

6. Anzahl der Software-Releases. Agile und DevOps-Teams priorisieren häufige, kontinuierliche Software-Releases. Mit dieser Metrik können Teams verfolgen, wie häufig sie Software veröffentlichen, ob monatlich, wöchentlich, täglich, stündlich oder in einem anderen Zeitrahmen, und ob diese Kadenz letztendlich genügend Geschäftswert liefert.